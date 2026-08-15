Салма Хайек стана баба за пръв път (СНИМКИ)

Холивудската актриса Салма Хайек стана баба за първи път, след като доведеният ѝ син Франсоа Пино-младши и съпругата му, графиня Лара Козима Хенкел фон Донерсмарк, посрещнаха първото си дете. Момченцето се е родило през юли 2026 г., а младите родители са успели да запазят както бременността, така и раждането далеч от публичното внимание в продължение на около месец.

Новината стана публична преди два дни, когато Лара Козима публикува в Instagram серия от семейни снимки от първите седмици след раждането. От посланието ѝ стана ясно не само че двойката вече е семейство, но и че двамата са сключили брак. Тя нарече Франсоа Пино-младши свой „съпруг“, а потребителското ѝ име в социалната мрежа също беше променено на Lara Cosima Pinault. Според германското издание Bild по-голямо сватбено тържество се планира за 2027 г.

Момченцето носи името Франсоа Пино III, продължавайки семейната традиция. На публикуваните фотографии се виждат кадри от първия месец на младото семейство, включително Франсоа-младши в ролята на баща и Салма Хайек, която държи новороденото в ръце.

59-годишната Салма Хайек е омъжена за френския бизнесмен Франсоа-Анри Пино от 2009 г. Двамата имат дъщеря Валентина Палома Пино, родена през септември 2007 г. Актрисата обаче неведнъж е подчертавала, че приема и трите деца на съпруга си от предишни връзки като свои.

В интервю актрисата е разказвала, че винаги е мечтала за голямо семейство, но е родила само едно дете. По думите ѝ фактът, че съпругът ѝ вече е имал три деца, се е превърнал в „огромна благословия“. В по-късни разговори тя продължава да говори за себе си като майка на четири деца и подчертава близките си отношения с тях.

Близостта между членовете на това голямо семейство неведнъж е ставала публично достояние. Линда Еванджелиста например е разказвала пред Vogue как Салма Хайек пътувала заедно с Валентина, за да прекара Деня на благодарността с нея, когато моделът бил болен, и лично приготвила празничната вечеря. През 2024 г. Хайек поздрави Огюстен за 18-ия му рожден ден с поредица от семейни снимки и лично послание.

Семейството Пино е сред най-влиятелните фамилии в световната луксозна индустрия. Франсоа-Анри Пино дълги години ръководеше Kering, групата зад марки като Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и Balenciaga. След промяна в управленската структура през 2025 г. той се оттегли от поста главен изпълнителен директор и остана председател на борда на директорите, докато Лука де Мео пое оперативното управление на компанията.

Съпругата на Франсоа Пино-младши също идва от известно европейско семейство. Лара Козима Хенкел фон Донерсмарк е дъщеря на германския режисьор Флориан Хенкел фон Донерсмарк и юристката Кристиане Ашенфелд. Баща ѝ е сценарист и режисьор на „Животът на другите“, който през 2007 г. печели „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм за Германия.

Лара Козима принадлежи към аристократичната фамилия Хенкел фон Донерсмарк и през последните години изгради собствен публичен профил в модата и социалните мрежи. Тя има стотици хиляди последователи в Instagram и над милион в TikTok, а международните модни медии я определят като една от младите представителки на европейското висше общество с най-силно онлайн присъствие.

Връзката между Лара и Франсоа Пино-младши остана извън светските хроники до началото на 2026 г. През февруари двамата за първи път публично потвърдиха отношенията си със снимки за Свети Валентин, като стана ясно, че са заедно от около година. Само няколко седмици по-късно, през март, Лара обяви и годежа им.

Последвалите събития се развиха далеч по-бързо, отколкото публиката предполагаше. През август двойката разкри наведнъж две новини, че вече е сключила брак и че от месец има син. Така новороденият Франсоа Пино III свързва няколко от най-разпознаваемите фамилии в европейския бизнес, киното и аристокрацията, а за Салма Хайек появата му означава и първата ѝ публично известна роля на баба.