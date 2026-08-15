Европа, Азия и Северна Америка срещу Инфантино

Кризата около Джани Инфантино се задълбочава, след като ръководствата на УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация публично се противопоставиха на президента на ФИФА, предава AP.

Трите конфедерации обвиниха Инфантино, че е нарушил доверието на футболните организации с плановете си за привличане на частни инвеститори във финансовите операции около световните първенства.

В общо писмо критиките са насочени не само към самата идея, но и към начина, по който тя е била подготвяна. Според ръководителите на конфедерациите става дума за действия, предприети без необходимата консултация с ключовите структури на световния футбол.

Особено остро е определението, че футболът не принадлежи на един човек, а на клубовете, федерациите и милионите привърженици.

Скандалът вече има и практически последствия. Европейски футболни организации заплашиха с бойкот на определени турнири на ФИФА, а натискът върху Инфантино да се оттегли преди следващите президентски избори се увеличава.

На този фон президентът на ФИФА продължава да има подкрепа от редица държави, което показва, че конфликтът постепенно се превръща и в борба за власт вътре в световната футболна организация.