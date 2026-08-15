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Тиджани Райндерс е пред трансфер в Саудитска Арабия след само един сезон в Манчестър Сити

Тиджани Райндерс е пред трансфер в Саудитска Арабия след само един сезон в Манчестър Сити

15 Август, 2026 11:42 480 0

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  • манчестър сити-
  • трансфер-
  • саудитска арабия

Сделката е на стойност около 60 млн. евро

Тиджани Райндерс е пред трансфер в Саудитска Арабия след само един сезон в Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити е близо до раздяла с нидерландския полузащитник Тиджани Райндерс, който се очаква да продължи кариерата си в Саудитска Арабия с екипа на Ал-Кадисия. По информация на Фабрицио Романо двата клуба са постигнали напредък в преговорите, като трансферът вече е на финален етап. Сделката е на стойност около 60 млн. евро (51 млн. паунда), като личните условия на футболиста също са договорени.

Райндерс се присъедини към Манчестър Сити от Милан и прекара само един сезон на „Етихад“. За клуба той записа 50 мача, в които отбеляза седем гола и направи осем асистенции.

Очакваното му напускане е част от сериозното преустройство на халфовата линия на Сити под ръководството на новия мениджър Енцо Мареска. Английският шампион вече привлече Елиът Андерсън за около 116 млн. паунда, а трансферът на Райндерс може да осигури допълнителни средства за други сделки.

Особено любопитен е моментът на раздялата – Райндерс ще напусне Сити само година след пристигането си, като интерес към него е имало и от клубове от Висшата лига, но нидерландецът е избрал предложението на Ал-Кадисия.


Саудитска Арабия
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