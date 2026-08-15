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Кристиан Ромеро премина в Атлетико Мадрид за 40 милиона евро

Кристиан Ромеро премина в Атлетико Мадрид за 40 милиона евро

15 Август, 2026 14:29 341 0

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  • тотнъм

Бранителят е четвъртото ново попълнение на тима през летния трансферен прозорец

Кристиан Ромеро премина в Атлетико Мадрид за 40 милиона евро - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид официално привлече аржентинския централен защитник Кристиан Ромеро от Тотнъм, съобщиха от испанския клуб. Сделката е на обща стойност 40 милиона евро, като според испанските медии 33 милиона са гарантирани, а останалите 7 милиона са предвидени под формата на бонуси.

Ромеро е четвъртото ново попълнение на Атлетико през летния трансферен прозорец. Старши треньорът Диего Симеоне отдавна е харесвал аржентинския национал, като интересът на мадридския клуб към него датира още от миналото лято. Тогава обаче до споразумение с Тотнъм не се стигна.

Сега двата клуба са финализирали преговорите, а Ромеро е подписал договор с Атлетико до 30 юни 2031 година. Така защитникът ще бъде част от дългосрочния проект на Симеоне, който продължава да обновява състава си и да търси по-голяма стабилност в дефанзивен план.

Аржентинецът прекара няколко сезона в Тотнъм и се превърна в една от ключовите фигури в защитата на лондончани. Напускането му беше съпроводено и с емоционално послание към привържениците на английския клуб, на които той благодари за подкрепата.

За Атлетико привличането на Ромеро е сериозна инвестиция, но и ход, който може да даде на отбора опит и физическа сила в центъра на защитата. Аржентинецът е и световен шампион с националния отбор на страната си от 2022 година.


Испания
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