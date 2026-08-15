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Левски загатна за нов трансфер – Марко Груич може да се завърне на Балканите

Левски загатна за нов трансфер – Марко Груич може да се завърне на Балканите

15 Август, 2026 15:26 530 0

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Той е продукт на школата на Цървена звезда

Левски загатна за нов трансфер – Марко Груич може да се завърне на Балканите - 1
Снимка: ПФК Левски
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски даде ясен намек, че подготвя представянето на нов футболист, а всичко сочи към сръбския полузащитник Марко Груич. „Сините“ публикуваха в социалните си мрежи изображение, стилизирано като първа страница на вестник, на което е изписано: „Тайното „синьо“ оръжие за Лигата на богатите“ и „Кой е световният шампион, който...“.

Последното послание насочва към Груич, който е част от сръбския тим, спечелил световната титла при младежите до 20 години през 2015 г. на първенството в Нова Зеландия.

30-годишният халф е добре познато име в европейския футбол. Той е продукт на школата на Цървена звезда, след което през 2016 г. премина в Ливърпул. По време на кариерата си е играл още за Кардиф, Херта Берлин и Порто, преди да продължи в гръцкия АЕК.

Груич се присъедини към АЕК със свободен трансфер и през сезон 2025/26 стана част от състава, който спечели шампионската титла на Гърция. В Атина той записа 20 мача и едно попадение, но не беше сред основните футболисти в състава на треньора Марко Николич. Данните за трансферите потвърждават, че АЕК го е привлякъл без трансферна сума.

В момента Груич вече е свободен агент, а евентуалното му преминаване в Левски би било сериозно попълнение за шампиона на България с оглед амбициите на клуба в европейските турнири.

Сърбинът има и солиден международен опит. За националния отбор на страната си е записал 30 мача, а периодът му в Ливърпул и Порто му дава опит на най-високо европейско ниво.

Интересен детайл е, че появилата се в Гърция снимка показва Груич, докато подписва документ под портрета на легендата на българския футбол Георги Аспарухов – Гунди. Това допълнително засили спекулациите, че след престоя си в АЕК футболистът ще продължи кариерата си именно в София.

Към този момент Левски не е обявил официално името на новото си попълнение, но публикуваният от клуба намек практически насочва към Груич.


България
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