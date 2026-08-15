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Арис Солун подготвя оферта за Кристиан Макун от Левски

Арис Солун подготвя оферта за Кристиан Макун от Левски

15 Август, 2026 15:55 588 1

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Ръководството на солунския клуб вече работи по подсилването на защитата

Арис Солун подготвя оферта за Кристиан Макун от Левски - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кристиан Макун може да напусне Левски още през това лято, след като към венецуелския защитник има сериозен интерес от гръцкия Арис Солун. Според информация на гръцкото издание Gazzetta клубът търси ново попълнение за центъра на отбраната и е поставил бранителя на „сините“ сред основните си цели.

Интересът на Арис се е засилил след слабите резултати в контролите, включително тежката загуба от Наполи. Ръководството на солунския клуб вече работи по подсилването на защитата, а Макун е сред имената, които са били обсъждани активно, допълва gong.bg.

26-годишният футболист има договор с Левски до лятото на 2027 година, но според информацията преговорите между клубовете са в ход. Венецуелецът не бе в състава на Левски за последните двубои срещу Кайрат в квалификациите на Шампионската лига, което допълнително засили спекулациите за негов трансфер.

В Гърция твърдят още, че самият Макун е отворен към възможността да премине в Арис.

При евентуална раздяла Левски вече има набелязан вариант за негов заместник. Столичани разговарят с Локомотив (Пловдив) за централния защитник Лукас Раян, като идеята е първо да бъде осигурен нов футболист на поста и след това да бъде приключена сделката за Макун.

Венецуелецът играе за Левски от 2024 година и за този период записа 67 мача, четири гола и пет асистенции. Преди това е носил екипите на Анортосис в Кипър, както и на няколко клуба от МЛС – Интер Маями, Ню Инглънд Революшън и Шарлът.

Още като юноша Макун е бил част от системата на Ювентус. Той записва 13 срещи за Примаверата на италианския гранд, преди да продължи развитието си в САЩ.

За националния отбор на Венецуела защитникът има 16 мача, а в по-ранен етап от кариерата си е носил и капитанската лента на младежкия тим до 20 години.


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