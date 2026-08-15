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Украйна предприе директна атака срещу база с руски изтребители МиГ-31
  Тема: Украйна

Украйна предприе директна атака срещу база с руски изтребители МиГ-31

15 Август, 2026 16:07 3 190 88

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • военни действия

Рано сутринта на 15 август украинските сили атакуваха руската авиобаза Саваслейка, където се намират изтребители МиГ-31, способни да изстрелват хиперзвукови ракети „Кинжал“

Украйна предприе директна атака срещу база с руски изтребители МиГ-31 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През последните 24 часа руските въоръжени сили (ВВС) отново атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеска област. Част от атаките бяха насочени към бензиностанции и влакове в Северна Украйна. Има прекъсвания на електрозахранването в Харковска и Сумска области.

В отговор украинските въоръжени сили (ВВС) продължиха атаките срещу логистични съоръжения в контролирания от Москва Донбас и Тверска област в Русия. Гражданска инфраструктура в Запорожие, Херсон и Крим също беше обект на атаки. В същото време украински дронове многократно удариха руски съоръжения за транспортиране на петрол в Новоросийск и пристанищна инфраструктура в Ленинградска област.

Украйна предприе атака с балистични ракети срещу база, в която се намират руски изтребители МГ-31.

Киевският вестник „Независими“, позовавайки се на мониторингови канали, съобщи, че в ранните часове на 15 август украинските сили са атакували руската авиобаза „Саваслейка“, където се намират изтребители МиГ-31, способни да изстрелват хиперзвукови балистични ракети „Кинжал“.

Според телевизионния канал „Екзиленова Плюс“, след серия експлозии във авиобазата „Саваслейка“ в област Нижни Новгород е избухнал голям пожар. Съобщени са и няколко други експлозии в град Самара, което кара канала да спекулира, че зад атаката стоят украински ракети „Фламинго“.

Мониторинговият канал „Супернова Плюс“ твърди, че украински балистични ракети са ударили голямо съоръжение за проектиране и производство на аерокосмическа техника.

Самара се намира на приблизително 800 км от границата между двете страни, а авиобазата „Саваслейка“ е на приблизително 660 км от Украйна.

„Киев Индепендент“ не е в състояние незабавно да потвърди горната информация.

Украйна редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в руската територия и в контролирани от нея райони, стремейки се да отслаби способността на Москва да продължи конфликта.

Украинският Генерален щаб съобщи, че в нощта на 14 август киевските сили са атакували пристанището Уст-Луга в Ленинградска област, като са повредили две нефтопреработвателни заводи. Това е едно от най-големите руски пристанища на Балтийско море, дом на терминал за прием на нефт и основен експортен център за суров петрол и нефтопродукти.

Освен това, в нощта на 13 август киевските сили са атакували нефтопреработвателния комплекс „Газпром Нефтехим Салават“ в Република Башкортостан.

Според руски военни наблюдатели, силите на Москва продължават офанзивата си, за да си върнат наскоро загубената зона между Орехово и Степногорск на Запорожкия фронт. Ситуацията там остава в патова ситуация.

В Купянск геолокирани видеозаписи показват присъствието на руски войници югозападно от града. Нахлуванията в този район се случват редовно.

Съобщава се, че украинската армия е постигнала някои положителни резултати в Днепропетровска област, контраатакувайки по „зелените стрелки“ и отвоювайки множество позиции от руските сили (Снимка: Рибар).

Русия е постигнала значителен напредък по оста Добропиле-Дружковка.

Силите на Москва продължават мощната си офанзива към Добропиле и Дружковка. Техните щурмови части се опитват да пробият вражеската отбрана в района на Добропиле и да заемат изгодни позиции за нова атака, съобщава телевизионният канал „Рибар“.

Министерството на отбраната обяви прочистването на Новомиколаевка на източния си фланг. Ситуацията в този район остава сложна, така че тази информация трябва да се приема с предпазлив оптимизъм, в очакване на потвърждение от реални изображения. В момента някои съобщения сочат разпръснато украинско пехотно присъствие в селото.

Ожесточени боеве продължават и в други райони. Няколко малки руски пехотни групи са започнали операции.

Те ще действат в покрайнините на Добропилие, но е твърде рано да се говори за консолидиране на позициите им в самия град. Първо, те трябва да разчистят и премахнат растителността в района, за да гарантират сигурността на снабдителните пътища.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    77 34 Отговор
    Тъкмо се чудех къде ми е статията за укропските успехи...🤣

    16:08 15.08.2026

  • 2 Ба бааааа

    60 28 Отговор
    А кииф що гори

    Коментиран от #68, #87

    16:09 15.08.2026

  • 3 Мдаа

    33 61 Отговор
    Полетя украинската балистика.Удри монголяците!Мдам.

    Коментиран от #79

    16:09 15.08.2026

  • 4 поредните преувеличени свободни

    65 27 Отговор
    съчинения кьорфишеци от кака милена

    16:09 15.08.2026

  • 5 Аеееее

    35 19 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    16:10 15.08.2026

  • 6 Родина

    66 26 Отговор
    Не Украйна . А , НАТО и САЩ. 51 държави
    воюват с Русия .

    Коментиран от #12, #86

    16:10 15.08.2026

  • 7 Путлето на сибирска обиколка

    28 46 Отговор
    Яде хайвер.Ватата става на хайвер.

    16:11 15.08.2026

  • 8 Тагарцата

    33 19 Отговор
    Набира персонал за бракуваните страйкари

    16:11 15.08.2026

  • 9 Пич

    55 24 Отговор
    Информация за кретените от паветата!!!
    Човек с акъл не обръща внимание на украинците!!!
    Дори и в САЩ и ЕС знаят, че укрофашистите изход - нямат!!!

    Коментиран от #24

    16:12 15.08.2026

  • 10 ХиХи

    27 15 Отговор
    Зеля селфи с Миг 31 кога?

    16:13 15.08.2026

  • 11 7676

    49 22 Отговор
    Еииии не може да им се отрече на урките номер едно са в пропагандата! Надминаха и даскалите си от британската джамахирия!

    16:13 15.08.2026

  • 12 Аа майкуууу

    10 8 Отговор

    До коментар #6 от "Родина":

    😂😂😂😂😂

    16:14 15.08.2026

  • 13 СЮЛЕЙМАН

    33 18 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #76

    16:14 15.08.2026

  • 14 СЮЛЕЙМАН

    33 16 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:15 15.08.2026

  • 15 СЮЛЕЙМАН

    19 18 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #26, #38

    16:15 15.08.2026

  • 16 СЮЛЕЙМАН

    25 21 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:15 15.08.2026

  • 17 Бангаранга

    17 25 Отговор
    Пентагонът предаде на Тръмп телеграмата от Украйна, която информира, че от днес започва нова фаза на ударите в руския тил!

    16:18 15.08.2026

  • 18 За кой-път

    28 15 Отговор
    Да пиша , че окрайнското образование ще остане с три области !

    Коментиран от #21

    16:18 15.08.2026

  • 19 ИВО

    18 26 Отговор
    Рашка е свършила.

    Коментиран от #22

    16:22 15.08.2026

  • 20 Когато видите ПапиРуси да летят във

    8 9 Отговор
    Въздуха да знаете близко е свършекът

    16:22 15.08.2026

  • 21 Чиба мръшо нефелна!

    9 16 Отговор

    До коментар #18 от "За кой-път":

    Замърсяваш медийното пространство.

    Коментиран от #25, #29

    16:22 15.08.2026

  • 22 То и

    11 6 Отговор

    До коментар #19 от "ИВО":

    Майка ти така!
    И пак посяга...

    16:23 15.08.2026

  • 23 Анонимен

    8 8 Отговор
    Боже, ква е тая манджа с... грозде?! Един гаща плява да ядеш нашто магаре!

    16:23 15.08.2026

  • 24 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #32

    16:23 15.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Умрелите възкръсват

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "СЮЛЕЙМАН":

    Не се знае небесното войнство колко е и на коя страна е

    16:24 15.08.2026

  • 27 Рибар каза

    5 7 Отговор
    трябва да вярваме!

    16:25 15.08.2026

  • 28 Тинтири минтири

    14 8 Отговор
    Ала бала портокала..... вероятно, може би, хайли лайкли.....и прочие пропагандни глупости.

    16:25 15.08.2026

  • 29 Аре бе...

    8 8 Отговор

    До коментар #21 от "Чиба мръшо нефелна!":

    Го ворящолай но...!!!
    Паветни чудесии...

    16:26 15.08.2026

  • 30 койдазнай

    5 13 Отговор
    МиГ-31 е 50 годишен самолет. Просто украинците малко са разчистили терена, за да има място за нови самолети.

    Коментиран от #44

    16:26 15.08.2026

  • 31 Честит 0

    13 22 Отговор
    Руския Старлинк м са лко се отлага
    Днес, 15 август, Украйна нанесе удари по Ракетно-космическия център „Прогрес“ в Самара, мястото, където се произвеждат ракетите „Союз-2“. Това може да има сериозни последствия за цялата космонавтика, тъй като „Союз-2“ са единствените ракети, които извеждат в орбита пилотираните кораби „Союз МС“ и товарните „Прогрес МС“.
    Ударен е с 6 ракети АФламинго

    16:26 15.08.2026

  • 32 Спокойно...

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "Кой пак ви пусна нета в Карлуково?":

    Дишай дълбоко, аз ще те натегна, и ти ще се отпуснеш....
    Омммм....

    16:27 15.08.2026

  • 33 Абе нещо ми се губи Маша

    12 6 Отговор
    Да не е ходила на ресторант?

    16:29 15.08.2026

  • 34 Пропуснали сте

    12 15 Отговор
    Най-важното - украински ракети Фламинго унищожиха обект на Роскосмос, който произвежда ракети носители за руски проект подобен на Старлинк.

    Коментиран от #43

    16:29 15.08.2026

  • 35 Паацул

    4 3 Отговор
    Пацуа. Неее еее хаааааа. Паацул

    16:30 15.08.2026

  • 36 Чебоксари

    12 6 Отговор
    Съсипаха ни гориво мн няма няма и да има
    Къде е това ПВО да му се невидим то е безамалогово май калпавото в света

    16:31 15.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ха ха ха

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "СЮЛЕЙМАН":

    Руска пропаганда

    16:32 15.08.2026

  • 39 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    12 11 Отговор
    От Зеленски с Либоф хаахаааха- фламингачетата

    16:33 15.08.2026

  • 40 Кривоверен алкаш

    11 8 Отговор
    Браво,бий руската зараза...дорде мърда.

    16:36 15.08.2026

  • 41 Путин от Курило

    8 3 Отговор
    Асиметрично ще отговорим !

    16:38 15.08.2026

  • 42 Горски

    12 8 Отговор
    Щом, Ппублично се "хвали", значи пак ще проси пари от европейците. Всеки ден, всеки час, Зеленьо на първа страница и на екран. Побеждава, мачка и печели, ама се моли на руснаците да не бомбят корабите със жито в Одеса. Наркомана пак го е закъсал яко за пари и организира поредната просия с мотото "Дайте да дадете още малко, почти победихме Русия!". Тоя наркоман знае ли, че в Киев скоро няма храна в магазините? Защо киевската хунта не казва вече с колко ракети я е сурвакъл руснакът през деня. Ами защото вече няма ПВО и всичко си отива точно в целта. Нацистката хунта в Киев няма нито енергийната, нито суровинната, нито производственната и технологична възможност да произвежда дори патрони. Това го казва натовски генерал. Руснаците правят по 19000 снаряда на ден и изтрелват 15000. Северна Сорея прави на дин повече снаряди от колкото цялото нато. Бандерите получават макс 5000 на ден и изтрелват всичко. Обикновенно около 4000. Къде са ПВО системите европейско производство?

    Коментиран от #45, #58

    16:38 15.08.2026

  • 43 Илон Мъск

    10 5 Отговор

    До коментар #34 от "Пропуснали сте":

    Ватенките ще ползват батут за изстрелване на ракетите.

    16:38 15.08.2026

  • 44 гост

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "койдазнай":

    50 год ама има няколко модификации или ти не си закарал до там..

    16:39 15.08.2026

  • 45 Убаво

    8 9 Отговор

    До коментар #42 от "Горски":

    Сега преброи колко вата стана на тор и ще ти светне що са още в Мала Токмачка.

    Коментиран от #46, #51, #52

    16:40 15.08.2026

  • 46 Дръж

    5 8 Отговор

    До коментар #45 от "Убаво":

    Там Големий Токмак, къде си фанал...

    16:43 15.08.2026

  • 47 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    14 10 Отговор
    Руската армия вече започна щурма срещу Славянск и Краматорск, което ще сложи края на тази война.
    Вие продължавате с някакви измислени глупости - все едно да ми коментирате колко добър бил Пулев когато се плезеше на своите съперници в двата мача за световната титла преди да го нокаутират.

    Чесно казано, не разбирам защо пускате тези нелепи статии, освен да искате да промиете мозъците на някои личности с цел да ги засилите към украинския фронт.

    Коментиран от #48, #50, #54

    16:44 15.08.2026

  • 48 Герги

    9 6 Отговор

    До коментар #47 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Кой по ред е щурма,броиш ли ги.

    16:46 15.08.2026

  • 49 Аеееее

    6 7 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!

    Коментиран от #53

    16:46 15.08.2026

  • 50 Аа майкуууу

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Ще вика.😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #57

    16:48 15.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Горски

    10 5 Отговор

    До коментар #45 от "Убаво":

    колко украинци станахте храна на червеите?

    16:48 15.08.2026

  • 53 Майка ти

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Аеееее":

    Не дава да стана от нея...

    Коментиран от #63

    16:49 15.08.2026

  • 54 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    А Одеса забрави ли я?

    16:49 15.08.2026

  • 55 Боко

    5 6 Отговор
    Зависи каква дрога са взели укропитите 🤪🥳 при нещо по яко може да превземат и друга галактика 🤪

    16:49 15.08.2026

  • 56 Перо

    5 3 Отговор
    Ох, заболя ме кръста да се д.пя. Откога чакам Могучая да ме денацифицира.

    Коментиран от #60, #64

    16:50 15.08.2026

  • 57 Да го

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Аа майкуууу":

    Поизвадя малко, за да не врещиш толкова?

    16:50 15.08.2026

  • 58 Марш обратно в гората

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "Горски":

    С въжето и търсиш поздрав клон.

    Коментиран от #62, #83

    16:51 15.08.2026

  • 59 Путин

    5 3 Отговор
    до кога е в Курило ?

    16:52 15.08.2026

  • 60 Горски

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Перо":

    А мен питаш ли ме? Не ми остана ни кръст, ни г.з.
    Ееех, га бяф млад в родната казарма, къв руски юнак бях! Тормозех аскера в прав и обратен ред. А сега: станал съм за бъзик на еврастите.
    Това ли съм заслужил?

    16:53 15.08.2026

  • 61 Мала и Мечока

    5 2 Отговор
    бяха ли с Вова в Курило,наш !

    16:54 15.08.2026

  • 62 Горски

    4 5 Отговор

    До коментар #58 от "Марш обратно в гората":

    С въжето по дирника ти! Марш в любимата ти америка мекотело такова!

    16:54 15.08.2026

  • 63 Ти си

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Майка ти":

    Герантофил ,обади се на пловдивската шайка

    16:55 15.08.2026

  • 64 Ръгачо

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Перо":

    Ако искаш аз да те … докато си топъл , че това ми е фетиш ( да ръгам лично утепани пендалети)

    Коментиран от #67

    16:56 15.08.2026

  • 65 Ха бакалъм!

    5 3 Отговор
    Утре е наред Владивосток.

    16:58 15.08.2026

  • 66 Майтапчия

    3 6 Отговор
    от сев.маке.дония:
    ново име на 4О4
    колатерал усръйнъ.......

    16:59 15.08.2026

  • 67 Перо щ

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ръгачо":

    Не си падам по бг пед.али, обърни се към друг копеец.
    Искам си Путин.

    16:59 15.08.2026

  • 68 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ба бааааа":

    Тя и рашата вече гори, след 5 години война. Това е руския успех.

    17:02 15.08.2026

  • 69 Копейдак юнак

    8 4 Отговор
    Искам да съм бункерно дете, що при Путинчо расте.
    Искам да съм генералче като кремълско пе.дал.че!

    17:04 15.08.2026

  • 70 Отреазвяващ

    2 4 Отговор
    И накрая какви стана?
    -Нападат кат аслани,но сметките и ефекта е като за нас.....ани.

    17:10 15.08.2026

  • 71 Умрял миризлив русняк

    7 3 Отговор
    Ще се увеличаваме прогресивно....

    17:11 15.08.2026

  • 72 Вервам ми

    4 6 Отговор
    Покрайнината се гърчи в конвулсии.

    17:12 15.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Укротроляхата е болен":

    да не жив да го видиш.

    17:15 15.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Последно кой си ?

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "СЮЛЕЙМАН":

    И пак казвам - Кастро такова нещо не е казвал . Защото 1992 държава Русия няма . Ма ти отде да знаеш.

    17:18 15.08.2026

  • 77 Петър

    3 2 Отговор
    Саваслейка е по близо до Мурманск, какъв Нижни Новгород. Тъпа статия, непроверена, само преписана

    17:37 15.08.2026

  • 78 ДА ПОТЪНЕ

    2 2 Отговор
    ЛАЙНОБРИТИТЕ, НЕ УКРАИНЦИТЕ !! ТАЯ СМРАТ КОГА ЩЕ ПОТЪНЕ????
    ДО КОГА ПУТИН ЩЕ ГИ ТРАЕ??БОРЕТО ТАМ ЩЕ НАЛИ??

    17:37 15.08.2026

  • 79 Украинска балистика няма

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Освен това не може да се мери с руската, която винаги отвръща десеторно.

    17:43 15.08.2026

  • 80 Директни фантазии

    2 1 Отговор
    Дайте статия за реалните руски шамари по Украйна.

    17:46 15.08.2026

  • 81 У ДРИ БАЦЕЕ

    3 1 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    17:46 15.08.2026

  • 82 Дааа...

    1 1 Отговор
    Още 7 самальота фира и... Цела московия нахрен горить
    Ааааахахаха

    17:51 15.08.2026

  • 83 Клонът

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Марш обратно в гората":

    Е готов с въжето. Довечера ще те закача на него.

    17:56 15.08.2026

  • 84 диф дядо

    1 1 Отговор
    Кво е туй Миг 31! Значи у магучата един ден се равнява на година и половина, а един миг е 31 секунди.

    18:00 15.08.2026

  • 85 Путин илюзиониста

    1 1 Отговор
    До 2030 г Русия ще стане първата икономика в света, като ще изпреваря 30 държави, вкл Америка и Китай! Ще произвеждам руски масквичи, кампютари, па дори и талавизии, всички коли ще бачкат на руски суров петрол, потому что електричките все повече излизат от употреба, ще има леп, яйца и салам для народа! CВO ще будет към кoнчината си! Слава Украине!

    18:05 15.08.2026

  • 86 диф дядо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Родина":

    Не е важно колко държави воюват срещу русия исие, може би са 200! Важното е че зелето върти магучата на шиш и вече я разпъва по диагонала, при по малко въоръжение и персонал, без цели класове оръжие, молодцы!

    18:11 15.08.2026

  • 87 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ба бааааа":

    До 2 ком - другар Киев да си гори - по важното за много като мен е тая рузка федерация да гори фалира и се разпадне и московията да не заплашва в бъдеще съседите си

    18:12 15.08.2026

  • 88 Григор

    0 0 Отговор
    Ако само 10% от написаното в материала е вярно, то украинските войски вече трябва да са край Москва. Фактите обаче сочат друго. Путин вече официално заяви, че краят на операцията е близо, което ще рече, че те ще си вземат четирите области за които имат претенции. А иначе Украйна може да си нанася безброй удари, които по никакъв начин не изменят ситуацията на фронта. Глупаво е от тяхна страна да продължат да воюват. Трябва бързо да се преговаря, за да не загиват излишно млади хора.

    18:14 15.08.2026

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