През последните 24 часа руските въоръжени сили (ВВС) отново атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеска област. Част от атаките бяха насочени към бензиностанции и влакове в Северна Украйна. Има прекъсвания на електрозахранването в Харковска и Сумска области.

В отговор украинските въоръжени сили (ВВС) продължиха атаките срещу логистични съоръжения в контролирания от Москва Донбас и Тверска област в Русия. Гражданска инфраструктура в Запорожие, Херсон и Крим също беше обект на атаки. В същото време украински дронове многократно удариха руски съоръжения за транспортиране на петрол в Новоросийск и пристанищна инфраструктура в Ленинградска област.

Украйна предприе атака с балистични ракети срещу база, в която се намират руски изтребители МГ-31.

Киевският вестник „Независими“, позовавайки се на мониторингови канали, съобщи, че в ранните часове на 15 август украинските сили са атакували руската авиобаза „Саваслейка“, където се намират изтребители МиГ-31, способни да изстрелват хиперзвукови балистични ракети „Кинжал“.

Според телевизионния канал „Екзиленова Плюс“, след серия експлозии във авиобазата „Саваслейка“ в област Нижни Новгород е избухнал голям пожар. Съобщени са и няколко други експлозии в град Самара, което кара канала да спекулира, че зад атаката стоят украински ракети „Фламинго“.

Мониторинговият канал „Супернова Плюс“ твърди, че украински балистични ракети са ударили голямо съоръжение за проектиране и производство на аерокосмическа техника.

Самара се намира на приблизително 800 км от границата между двете страни, а авиобазата „Саваслейка“ е на приблизително 660 км от Украйна.

„Киев Индепендент“ не е в състояние незабавно да потвърди горната информация.

Украйна редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в руската територия и в контролирани от нея райони, стремейки се да отслаби способността на Москва да продължи конфликта.

Украинският Генерален щаб съобщи, че в нощта на 14 август киевските сили са атакували пристанището Уст-Луга в Ленинградска област, като са повредили две нефтопреработвателни заводи. Това е едно от най-големите руски пристанища на Балтийско море, дом на терминал за прием на нефт и основен експортен център за суров петрол и нефтопродукти.

Освен това, в нощта на 13 август киевските сили са атакували нефтопреработвателния комплекс „Газпром Нефтехим Салават“ в Република Башкортостан.

Според руски военни наблюдатели, силите на Москва продължават офанзивата си, за да си върнат наскоро загубената зона между Орехово и Степногорск на Запорожкия фронт. Ситуацията там остава в патова ситуация.

В Купянск геолокирани видеозаписи показват присъствието на руски войници югозападно от града. Нахлуванията в този район се случват редовно.

Съобщава се, че украинската армия е постигнала някои положителни резултати в Днепропетровска област, контраатакувайки по „зелените стрелки“ и отвоювайки множество позиции от руските сили (Снимка: Рибар).

Русия е постигнала значителен напредък по оста Добропиле-Дружковка.

Силите на Москва продължават мощната си офанзива към Добропиле и Дружковка. Техните щурмови части се опитват да пробият вражеската отбрана в района на Добропиле и да заемат изгодни позиции за нова атака, съобщава телевизионният канал „Рибар“.

Министерството на отбраната обяви прочистването на Новомиколаевка на източния си фланг. Ситуацията в този район остава сложна, така че тази информация трябва да се приема с предпазлив оптимизъм, в очакване на потвърждение от реални изображения. В момента някои съобщения сочат разпръснато украинско пехотно присъствие в селото.

Ожесточени боеве продължават и в други райони. Няколко малки руски пехотни групи са започнали операции.

Те ще действат в покрайнините на Добропилие, но е твърде рано да се говори за консолидиране на позициите им в самия град. Първо, те трябва да разчистят и премахнат растителността в района, за да гарантират сигурността на снабдителните пътища.