Украйна предприе директна атака срещу база с руски изтребители МиГ-31

През последните 24 часа руските въоръжени сили (ВВС) отново атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеска област. Част от атаките бяха насочени към бензиностанции и влакове в Северна Украйна. Има прекъсвания на електрозахранването в Харковска и Сумска области.
В отговор украинските въоръжени сили (ВВС) продължиха атаките срещу логистични съоръжения в контролирания от Москва Донбас и Тверска област в Русия. Гражданска инфраструктура в Запорожие, Херсон и Крим също беше обект на атаки. В същото време украински дронове многократно удариха руски съоръжения за транспортиране на петрол в Новоросийск и пристанищна инфраструктура в Ленинградска област.
Украйна предприе атака с балистични ракети срещу база, в която се намират руски изтребители МГ-31.
Киевският вестник „Независими“, позовавайки се на мониторингови канали, съобщи, че в ранните часове на 15 август украинските сили са атакували руската авиобаза „Саваслейка“, където се намират изтребители МиГ-31, способни да изстрелват хиперзвукови балистични ракети „Кинжал“.
Според телевизионния канал „Екзиленова Плюс“, след серия експлозии във авиобазата „Саваслейка“ в област Нижни Новгород е избухнал голям пожар. Съобщени са и няколко други експлозии в град Самара, което кара канала да спекулира, че зад атаката стоят украински ракети „Фламинго“.
Мониторинговият канал „Супернова Плюс“ твърди, че украински балистични ракети са ударили голямо съоръжение за проектиране и производство на аерокосмическа техника.
Самара се намира на приблизително 800 км от границата между двете страни, а авиобазата „Саваслейка“ е на приблизително 660 км от Украйна.
„Киев Индепендент“ не е в състояние незабавно да потвърди горната информация.
Украйна редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в руската територия и в контролирани от нея райони, стремейки се да отслаби способността на Москва да продължи конфликта.
Украинският Генерален щаб съобщи, че в нощта на 14 август киевските сили са атакували пристанището Уст-Луга в Ленинградска област, като са повредили две нефтопреработвателни заводи. Това е едно от най-големите руски пристанища на Балтийско море, дом на терминал за прием на нефт и основен експортен център за суров петрол и нефтопродукти.
Освен това, в нощта на 13 август киевските сили са атакували нефтопреработвателния комплекс „Газпром Нефтехим Салават“ в Република Башкортостан.
Според руски военни наблюдатели, силите на Москва продължават офанзивата си, за да си върнат наскоро загубената зона между Орехово и Степногорск на Запорожкия фронт. Ситуацията там остава в патова ситуация.
В Купянск геолокирани видеозаписи показват присъствието на руски войници югозападно от града. Нахлуванията в този район се случват редовно.
Съобщава се, че украинската армия е постигнала някои положителни резултати в Днепропетровска област, контраатакувайки по „зелените стрелки“ и отвоювайки множество позиции от руските сили (Снимка: Рибар).
Русия е постигнала значителен напредък по оста Добропиле-Дружковка.
Силите на Москва продължават мощната си офанзива към Добропиле и Дружковка. Техните щурмови части се опитват да пробият вражеската отбрана в района на Добропиле и да заемат изгодни позиции за нова атака, съобщава телевизионният канал „Рибар“.
Министерството на отбраната обяви прочистването на Новомиколаевка на източния си фланг. Ситуацията в този район остава сложна, така че тази информация трябва да се приема с предпазлив оптимизъм, в очакване на потвърждение от реални изображения. В момента някои съобщения сочат разпръснато украинско пехотно присъствие в селото.
Ожесточени боеве продължават и в други райони. Няколко малки руски пехотни групи са започнали операции.
Те ще действат в покрайнините на Добропилие, но е твърде рано да се говори за консолидиране на позициите им в самия град. Първо, те трябва да разчистят и премахнат растителността в района, за да гарантират сигурността на снабдителните пътища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
16:08 15.08.2026
2 Ба бааааа
Коментиран от #68, #87
16:09 15.08.2026
3 Мдаа
Коментиран от #79
16:09 15.08.2026
4 поредните преувеличени свободни
16:09 15.08.2026
5 Аеееее
16:10 15.08.2026
6 Родина
воюват с Русия .
Коментиран от #12, #86
16:10 15.08.2026
7 Путлето на сибирска обиколка
16:11 15.08.2026
8 Тагарцата
16:11 15.08.2026
9 Пич
Човек с акъл не обръща внимание на украинците!!!
Дори и в САЩ и ЕС знаят, че укрофашистите изход - нямат!!!
Коментиран от #24
16:12 15.08.2026
10 ХиХи
16:13 15.08.2026
11 7676
16:13 15.08.2026
12 Аа майкуууу
До коментар #6 от "Родина":😂😂😂😂😂
16:14 15.08.2026
13 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #76
16:14 15.08.2026
14 СЮЛЕЙМАН
16:15 15.08.2026
15 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #26, #38
16:15 15.08.2026
16 СЮЛЕЙМАН
16:15 15.08.2026
17 Бангаранга
16:18 15.08.2026
18 За кой-път
Коментиран от #21
16:18 15.08.2026
19 ИВО
Коментиран от #22
16:22 15.08.2026
20 Когато видите ПапиРуси да летят във
16:22 15.08.2026
21 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #18 от "За кой-път":Замърсяваш медийното пространство.
Коментиран от #25, #29
16:22 15.08.2026
22 То и
До коментар #19 от "ИВО":Майка ти така!
И пак посяга...
16:23 15.08.2026
23 Анонимен
16:23 15.08.2026
24 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #9 от "Пич":Ще го накажем.
Коментиран от #32
16:23 15.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Умрелите възкръсват
До коментар #15 от "СЮЛЕЙМАН":Не се знае небесното войнство колко е и на коя страна е
16:24 15.08.2026
27 Рибар каза
16:25 15.08.2026
28 Тинтири минтири
16:25 15.08.2026
29 Аре бе...
До коментар #21 от "Чиба мръшо нефелна!":Го ворящолай но...!!!
Паветни чудесии...
16:26 15.08.2026
30 койдазнай
Коментиран от #44
16:26 15.08.2026
31 Честит 0
Днес, 15 август, Украйна нанесе удари по Ракетно-космическия център „Прогрес“ в Самара, мястото, където се произвеждат ракетите „Союз-2“. Това може да има сериозни последствия за цялата космонавтика, тъй като „Союз-2“ са единствените ракети, които извеждат в орбита пилотираните кораби „Союз МС“ и товарните „Прогрес МС“.
Ударен е с 6 ракети АФламинго
16:26 15.08.2026
32 Спокойно...
До коментар #24 от "Кой пак ви пусна нета в Карлуково?":Дишай дълбоко, аз ще те натегна, и ти ще се отпуснеш....
Омммм....
16:27 15.08.2026
33 Абе нещо ми се губи Маша
16:29 15.08.2026
34 Пропуснали сте
Коментиран от #43
16:29 15.08.2026
35 Паацул
16:30 15.08.2026
36 Чебоксари
Къде е това ПВО да му се невидим то е безамалогово май калпавото в света
16:31 15.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ха ха ха
До коментар #15 от "СЮЛЕЙМАН":Руска пропаганда
16:32 15.08.2026
39 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
16:33 15.08.2026
40 Кривоверен алкаш
16:36 15.08.2026
41 Путин от Курило
16:38 15.08.2026
42 Горски
Коментиран от #45, #58
16:38 15.08.2026
43 Илон Мъск
До коментар #34 от "Пропуснали сте":Ватенките ще ползват батут за изстрелване на ракетите.
16:38 15.08.2026
44 гост
До коментар #30 от "койдазнай":50 год ама има няколко модификации или ти не си закарал до там..
16:39 15.08.2026
45 Убаво
До коментар #42 от "Горски":Сега преброи колко вата стана на тор и ще ти светне що са още в Мала Токмачка.
Коментиран от #46, #51, #52
16:40 15.08.2026
46 Дръж
До коментар #45 от "Убаво":Там Големий Токмак, къде си фанал...
16:43 15.08.2026
47 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Вие продължавате с някакви измислени глупости - все едно да ми коментирате колко добър бил Пулев когато се плезеше на своите съперници в двата мача за световната титла преди да го нокаутират.
Чесно казано, не разбирам защо пускате тези нелепи статии, освен да искате да промиете мозъците на някои личности с цел да ги засилите към украинския фронт.
Коментиран от #48, #50, #54
16:44 15.08.2026
48 Герги
До коментар #47 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Кой по ред е щурма,броиш ли ги.
16:46 15.08.2026
49 Аеееее
Коментиран от #53
16:46 15.08.2026
50 Аа майкуууу
До коментар #47 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Ще вика.😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #57
16:48 15.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Горски
До коментар #45 от "Убаво":колко украинци станахте храна на червеите?
16:48 15.08.2026
53 Майка ти
До коментар #49 от "Аеееее":Не дава да стана от нея...
Коментиран от #63
16:49 15.08.2026
54 Българин
До коментар #47 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":А Одеса забрави ли я?
16:49 15.08.2026
55 Боко
16:49 15.08.2026
56 Перо
Коментиран от #60, #64
16:50 15.08.2026
57 Да го
До коментар #50 от "Аа майкуууу":Поизвадя малко, за да не врещиш толкова?
16:50 15.08.2026
58 Марш обратно в гората
До коментар #42 от "Горски":С въжето и търсиш поздрав клон.
Коментиран от #62, #83
16:51 15.08.2026
59 Путин
16:52 15.08.2026
60 Горски
До коментар #56 от "Перо":А мен питаш ли ме? Не ми остана ни кръст, ни г.з.
Ееех, га бяф млад в родната казарма, къв руски юнак бях! Тормозех аскера в прав и обратен ред. А сега: станал съм за бъзик на еврастите.
Това ли съм заслужил?
16:53 15.08.2026
61 Мала и Мечока
16:54 15.08.2026
62 Горски
До коментар #58 от "Марш обратно в гората":С въжето по дирника ти! Марш в любимата ти америка мекотело такова!
16:54 15.08.2026
63 Ти си
До коментар #53 от "Майка ти":Герантофил ,обади се на пловдивската шайка
16:55 15.08.2026
64 Ръгачо
До коментар #56 от "Перо":Ако искаш аз да те … докато си топъл , че това ми е фетиш ( да ръгам лично утепани пендалети)
Коментиран от #67
16:56 15.08.2026
65 Ха бакалъм!
16:58 15.08.2026
66 Майтапчия
ново име на 4О4
колатерал усръйнъ.......
16:59 15.08.2026
67 Перо щ
До коментар #64 от "Ръгачо":Не си падам по бг пед.али, обърни се към друг копеец.
Искам си Путин.
16:59 15.08.2026
68 Хахахаха
До коментар #2 от "Ба бааааа":Тя и рашата вече гори, след 5 години война. Това е руския успех.
17:02 15.08.2026
69 Копейдак юнак
Искам да съм генералче като кремълско пе.дал.че!
17:04 15.08.2026
70 Отреазвяващ
-Нападат кат аслани,но сметките и ефекта е като за нас.....ани.
17:10 15.08.2026
71 Умрял миризлив русняк
17:11 15.08.2026
72 Вервам ми
17:12 15.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 гост
До коментар #73 от "Укротроляхата е болен":да не жив да го видиш.
17:15 15.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Последно кой си ?
До коментар #13 от "СЮЛЕЙМАН":И пак казвам - Кастро такова нещо не е казвал . Защото 1992 държава Русия няма . Ма ти отде да знаеш.
17:18 15.08.2026
77 Петър
17:37 15.08.2026
78 ДА ПОТЪНЕ
ДО КОГА ПУТИН ЩЕ ГИ ТРАЕ??БОРЕТО ТАМ ЩЕ НАЛИ??
17:37 15.08.2026
79 Украинска балистика няма
До коментар #3 от "Мдаа":Освен това не може да се мери с руската, която винаги отвръща десеторно.
17:43 15.08.2026
80 Директни фантазии
17:46 15.08.2026
81 У ДРИ БАЦЕЕ
17:46 15.08.2026
82 Дааа...
Ааааахахаха
17:51 15.08.2026
83 Клонът
До коментар #58 от "Марш обратно в гората":Е готов с въжето. Довечера ще те закача на него.
17:56 15.08.2026
84 диф дядо
18:00 15.08.2026
85 Путин илюзиониста
18:05 15.08.2026
86 диф дядо
До коментар #6 от "Родина":Не е важно колко държави воюват срещу русия исие, може би са 200! Важното е че зелето върти магучата на шиш и вече я разпъва по диагонала, при по малко въоръжение и персонал, без цели класове оръжие, молодцы!
18:11 15.08.2026
87 стоян
До коментар #2 от "Ба бааааа":До 2 ком - другар Киев да си гори - по важното за много като мен е тая рузка федерация да гори фалира и се разпадне и московията да не заплашва в бъдеще съседите си
18:12 15.08.2026
88 Григор
18:14 15.08.2026