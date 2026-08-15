Отпадъци са горели в парк в столичния квартал „Дървеница“

Отпадъци – главно гумени дюшеци, са горели в парк „Въртопо“ в столичния квартал „Дървеница“, казаха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Сигналът е постъпил малко след 14:00 часа.
Един екип на пожарната е бил на място, огънят е ликвидиран, няма пострадали хора или задимяване в района.
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1 Пустиня(к)
16:06 15.08.2026
2 ква е.визия
16:08 15.08.2026
3 Мдаа
16:55 15.08.2026
4 Гост
18:02 15.08.2026