„Евровизия“ иска да сложи край на политически мотивираното гласуване с нови правила

Организаторите на „Евровизия“ подготвят нова сериозна промяна в системата за зрителско гласуване, след като през последните издания се засилиха опасенията, че организирани кампании и геополитически позиции могат да влияят непропорционално върху крайния резултат.

Европейският съюз за радио и телевизия, EBU, проучва възможността вотът на публиката да премине изцяло онлайн още за конкурса през 2027 г. в Бургас, както и всеки зрител да бъде задължен да подкрепи повече от един участник, например своите три любими песни, вместо да насочва всички допустими гласове към една държава.

Предложенията са изложени в писмо до участващите обществени телевизии, за което първоначално съобщи шведският вестник „Афтонбладет“. EBU потвърди, че работата по възможните промени вече е започнала, като целта е те да увеличат участието на зрителите и едновременно с това да ограничат ефекта от мобилизирано блоково гласуване. Засега няма окончателно решение и действащите правила за 2027 г. все още не са обявени.

При системата, използвана през 2026 г., един зрител разполага с до 10 гласа за всеки платежен метод. Лимитът беше намален наполовина спрямо позволените 20 гласа през 2025 г., като EBU насърчава публиката да разпределя подкрепата си между повече изпълнители. Организацията върна и професионалните журита в полуфиналите, така че тежестта между публика и жури отново да бъде приблизително равна.

Новите идеи отиват значително по-далеч. Ако бъде въведено задължително гласуване за няколко песни, зрителят няма да може просто да концентрира целия си вот върху една кандидатура. Технически подобна система би била много по-лесна за прилагане онлайн, отколкото чрез традиционните телефонни обаждания и SMS съобщения.

Проблемът обаче няма да бъде напълно решен само чрез преминаване към интернет. Разследване, цитирано от „Афтонбладет“ през май 2026 г., показа, че ограниченията се прилагат по платежен метод, което на практика позволява на един човек да използва различни карти, електронни адреси и канали за гласуване. При тест по време на втория полуфинал журналист успява да подаде 90 гласа за 16 минути чрез девет различни метода. Това постави допълнителни въпроси пред защитата на системата от координиран вот.

Спорът около Израел ускори промените

Дебатът за начина на гласуване се изостри след „Евровизия 2025“ в Базел, когато израелската представителка Ювал Рафаел с „New Day Will Rise“ завърши на второ място.

Рафаел получи само 60 точки от националните журита, но спечели зрителския вот с 297 точки, което изстреля Израел до общ резултат от 357 точки. Песента получи точки от зрителите в 34 от 38 възможни национални и международни вота.

Резултатът предизвика въпроси от редица европейски обществени медии. Телевизии от Ирландия, Испания, Нидерландия, Финландия и Исландия поискаха допълнителни данни или преразглеждане на системата заради опасения, че масови външни кампании могат да окажат влияние върху крайното класиране.

Особено внимание привлече активната промоция на израелската кандидатура от официални държавни канали. Профили, свързани с израелското правителство и дипломатическите представителства на страната, призоваваха зрителите да използват максималните си 20 гласа за Ювал Рафаел. Самата практика не нарушаваше тогавашното техническо ограничение, но предизвика спор доколко подобна организирана държавна мобилизация е съвместима с принципа „Евровизия“ да остане неполитически музикален конкурс.

В края на 2025 г. EBU реагира с нови правила, които ограничиха броя на гласовете от 20 на 10 и въведоха възможност за санкции срещу държавни институции и трети страни, които използват непропорционални кампании за популяризиране на определена песен. Организаторите засилиха и системите за откриване на подозрителни или координирани модели на гласуване.

Според организацията обаче технологичните ограничения сами по себе си не могат да премахнат по-широкия проблем. В писмото до обществените телевизии EBU признава, че геополитическата среда все по-осезаемо влияе върху решенията на част от публиката и че зрители подкрепят определени страни по причини, които нямат пряка връзка с музикалното изпълнение.

Организаторите подчертават, че политическото и съседското гласуване не е ново явление в близо 70-годишната история на конкурса. Разликата според EBU е в мащаба и устойчивостта на съвременните кампании, които чрез социалните мрежи и платената онлайн реклама могат да достигнат милиони хора за кратко време.

Великобритания вече тества изцяло онлайн модел

Един възможен ориентир за новата система е Великобритания, където през „Евровизия 2026“ зрителското гласуване беше прехвърлено изцяло онлайн. Това показа, че голям национален пазар може да се откаже от традиционния телефонен и SMS вот, без да отпадне масовото участие на публиката.

За EBU интернет моделът има и друго предимство: позволява изграждането на по-сложна бюлетина, при която зрителят трябва да подреди или да посочи няколко фаворита, вместо просто да натиска многократно бутона за една песен.

„Евровизия 2027“ идва в Бургас с вече променени правила

Промените в гласуването се обсъждат в момент, когато конкурсът преминава през по-широка реформа на правилата.

Бургас беше официално избран за домакин на 71-вото издание на „Евровизия“, след като DARA донесе първата победа на България в историята на конкурса с песента „Bangaranga“ във Виена през 2026 г. За първи път България ще приеме събитието, а основната сцена ще бъде в „Арена Бургас“.

Първият полуфинал ще се проведе на 11 май 2027 г., вторият на 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май. Предвидени са и шест генерални и предварителни шоута между 10 и 15 май.

Бургас спечели домакинството след процедура, в която участваха още София, Пловдив и Варна. EBU и БНТ оценяваха техническите възможности на залите, хотелската база, транспорта, международната свързаност и способността на градовете да приемат хиляди артисти, журналисти, делегации и фенове. София и Бургас достигнаха до финалния етап, преди морският град да бъде избран.

За 2027 г. организаторите вече подготвят и по-строги изисквания, свързани със сигурността и политическите рискове около домакинството. Новите правила позволяват на EBU да откаже автоматично домакинство на телевизия победител, ако въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа ситуация или други обстоятелства създават сериозен риск за сигурността или стабилността.

На този фон реформата на зрителския вот се очертава като една от най-съществените възможни промени преди конкурса в България. Ако предложенията бъдат одобрени, „Евровизия 2027“ в Бургас може да бъде първото издание в историята на конкурса с изцяло онлайн гласуване и задължителен избор на няколко фаворита.

Окончателният модел все още се разработва. EBU заявява, че повече подробности ще бъдат представени през следващите месеци, след консултации с участващите телевизии и техническите партньори на конкурса.