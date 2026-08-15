Доли Партън отмени поредно събитие заради здравословни проблеми

Американската кънтри певица, автор на песни и актриса Доли Партън отмени планирана поява в тематичния парк Dollywood в Тенеси, след като лекарят ѝ я посъветвал да не пътува заради продължаващи здравословни проблеми. 80-годишната музикална звезда се включи с видеопослание от Нашвил в церемонията по представянето на новата атракция NightFlight Expedition на 14 август 2026 г.

Доли Партън обясни пред публиката, че в последно време страда от периоди на замайване и обезводняване. По думите ѝ в момента отново е дехидратирана и лекарят ѝ в Нашвил е настоял да не предприема пътувания през седмицата. Певицата използва характерното си чувство за хумор и се появи във видеото с приказни крила, като заяви, че докторът временно е „подрязал крилата ѝ“.

Паркът Dollywood, създаден в партньорство с Доли Партън, е сред най-разпознаваемите туристически проекти, свързани с певицата. Новата NightFlight Expedition е най-голямата инвестиция в атракция в историята на комплекса, на стойност над 50 млн. долара. Тя комбинира елементи на закрито влакче, водно приключение и тематично преживяване и ще бъде отворена за широката публика на 19 август 2026 г.

Отсъствието на Доли Партън е поредното, свързано със здравословното ѝ състояние през последната година. През септември 2025 г. носителката на множество награди „Грами“ пропусна друго събитие в Dollywood заради бъбречен камък, довел до инфекция. Тогава лекарите също я посъветваха временно да не пътува.

По-късно певицата отложи планираната си концертна поредица Dolly: Live in Las Vegas, първоначално насрочена за декември 2025 г. и преместена за септември 2026 г. През май тази година Доли Партън окончателно отмени шестте концерта в Caesars Palace, като обясни, че лечението ѝ продължава и все още не е във физическа форма за пълноценни сценични изяви.

Кънтри звездата уточни, че медикаментите и терапиите ѝ причиняват замайване и че възстановяването ще изисква допълнително време. В същото време тя подчерта, че състоянието ѝ се повлиява добре от лечението и че лекарите определят проблемите ѝ като лечими.

Въпреки ограниченията Доли Партън не се е оттеглила от професионалния живот. През юни 2026 г. певицата направи публична поява при откриването на своя нов туристически комплекс Dolly’s Tennessean Travel Stop в Корнърсвил, Тенеси. Тя участва и в откриването на 41-вия сезон на Dollywood през март.

Партън продължава активно да работи и по мюзикъла DOLLY: A True Original Musical, вдъхновен от живота и кариерата ѝ. Постановката ще започне предварителни представления на Бродуей в St. James Theatre в Ню Йорк на 7 декември 2026 г., а официалната премиера е насрочена за 19 януари 2027 г., когато певицата ще навърши 81 години.

Доли Партън е съавтор на сценария заедно с Мария С. Шлатър и участва активно в музикалната концепция. В спектакъла ще звучат едни от най-известните ѝ песни, сред които „Jolene“, „9 to 5“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“, както и нова музика, написана специално за продукцията. Режисьор е носителят на награда „Тони“ Бартлет Шер. Самата Доли Партън няма да играе себе си на сцената.

Последната година беше трудна за певицата и в личен план. Нейният съпруг Карл Дийн, с когото бяха женени близо шест десетилетия, почина на 3 март 2025 г. в Нашвил на 82-годишна възраст. След смъртта му Доли Партън временно ограничи публичните си ангажименти и по-късно призна, че периодът на траур е повлиял и върху грижите за собственото ѝ здраве.

През юли 2026 г. семейството ѝ понесе още една загуба. По-големият брат на певицата, Кой „Денвър“ Партън, почина на 23 юли на 82 години. Причината за смъртта му не беше оповестена публично.

Въпреки здравословните проблеми и личните загуби, Доли Партън продължава да развива музикални, театрални и бизнес проекти. Певицата засега не е обявявала планове за оттегляне и продължава публично да уверява почитателите си, че лечението ѝ дава резултат и възстановяването ѝ напредва.