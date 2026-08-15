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Леклер не се притеснява за бюджета на Ferrari: Напълно вярвам на Васьор

Леклер не се притеснява за бюджета на Ferrari: Напълно вярвам на Васьор

15 Август, 2026 16:23 497 0

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Стратегията на скудерията вече започна да дава резултати

Леклер не се притеснява за бюджета на Ferrari: Напълно вярвам на Васьор - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пилотът Шарл Леклер не очаква Ferrari да изпита финансови затруднения заради агресивната си програма за развитие на болида SF-26 през сезон 2026 във Формула 1. Италианският тим постепенно въвежда нови компоненти почти във всеки състезателен уикенд, докато част от основните му конкуренти предпочитат да работят с по-големи пакети от подобрения, които се появяват на по-големи интервали. Подходът на Ferrari вече привлече вниманието на останалите отбори и доведе до предположения, че Скудерията може да изчерпи по-рано разрешените разходи по бюджетния таван, предава sportal.bg.

Шефът на Mercedes Тото Волф дори предположи, че Ferrari може да остане без достатъчно финансов ресурс за поддържане на същото темпо на развитие през втората половина от сезона. От Маранело обаче защитиха стратегията си. Според Фред Васьор ранното въвеждане на подобрения позволява на отбора да извлече полза от тях в повече състезания, вместо да чака големи пакети към края на кампанията.

Леклер от своя страна заяви, че няма никакви опасения относно начина, по който Ferrari управлява бюджета си. Монегаскът подчерта, че има пълно доверие на Васьор и на хората, които отговарят за развитието и производството на новите детайли.

„По този въпрос вярвам на Фред повече от всичко“, коментира пилотът на Ferrari. Той добави, че е необходима сериозна работа от страна на целия екип, за да бъдат създавани и произвеждани новите компоненти възможно най-бързо и ефективно, но е убеден, че ръководството контролира процеса.

Стратегията на Ferrari вече започна да дава резултати. Тимът постепенно съкращава изоставането си спрямо Mercedes, а през сезона има и две победи, като Леклер и Люис Хамилтън вече спечелиха състезания. Към края на юли Ferrari е втори в класирането при конструкторите.

За Скудерията голямото предизвикателство остава да запази темпото на развитие до края на сезона, без да надхвърли ограниченията на бюджетния таван.


Италия
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