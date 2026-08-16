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Дунав шокира Локомотив Пловдив с обрат на Лаута

Дунав шокира Локомотив Пловдив с обрат на Лаута

16 Август, 2026 23:17, обновена 16 Август, 2026 23:22 492 0

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"Драконите" излъгаха "смърфовете" с 2:1 в петия кръг на efbet Лига

Дунав шокира Локомотив Пловдив с обрат на Лаута - 1
Кристиян Бойчев, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дунав Русе постигна сензационен обрат с 2:1 при гостуването си на Локомотив Пловдив в среща от петия кръг на родния шампионат, играна на стадион „Лаута“.

Пловдивчани поведоха рано в мача, но допуснаха пълен срив през втората част, което позволи на русенци да си тръгнат с трите точки. Любопитен детайл от срещата бе и принудителната смяна на главния съдия Димитър Димитров поради контузия.

Мачът започна отлично за домакините. Още в 4-ата минута нападателят Крист Лонгвил се възползва от подаване на Лукас Риян и от близка дистанция откри резултата за 1:0. До края на първото полувреме „смърфовете“ контролираха събитията на терена пред погледа на своя собственик Христо Крушарски, който изгледа двубоя в компанията на потенциални японски инвеститори.

През втората част обаче момчетата на Емануел Луканов показаха коренно различно лице. Натискът на гостите даде резултат в 71-ата минута, когато Раян Лейтън извърши нарушение срещу Кристиян Бойчев в наказателното поле. Реферът отсъди дузпа, която бе хладнокръвно реализирана от Алекс Валиньо за 1:1.

Само шест минути по-късно, в 77-ата минута, шокът за Локомотив стана пълен. Денислав Минчев направи отличен пробив отляво и центрира към Кристиян Бойчев, който с прецизен удар матира Боян Милосавлевич за крайното 1:2. С този успех Дунав записа първи три точки за сезона, докато кризата в Пловдив се задълбочава.


Пловдив / България
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