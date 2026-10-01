БФС залага на чужденец за нов селекционер на България

Българският футболен съюз е взел категорично решение следващият старши треньор на мъжкия национален отбор по футбол да бъде чуждестранен специалист, съобщава вестник „Мач Телеграф“. Ръководството на централата вече активно проучва пазара зад граница, за да намери подходящия профил, който да поеме трибагрениците за постоянно и да изведе тима от кризата.

В момента представителният ни тим е с временен селекционер в лицето на Атанас Рибарски. Младият специалист, който по принцип води юношеския национален отбор на България до 19 години, бе натоварен с тежката задача да поеме кормилото на мъжете за предстоящите две ключови гостувания от турнира Лига на нациите. Пред родните национали предстоят изключително важни визити – първо срещу състава на Исландия на 3 октомври, а едва три дни по-късно, на 6 октомври, и срещу тима на Люксембург.

Рокадата на треньорския пост бе провокирана от оставката на досегашния наставник Александър Димитров. Той депозира своето оттегляне след разочароващите домакински срещи срещу Люксембург и Естония, изиграни на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. В тези два двубоя трибагрениците спечелиха едва една точка от шест възможни, което преля чашата на търпението и доведе до рокади на върха.

Очаква се след изиграването на октомврийските квалификации БФС официално да обяви името на новия чуждестранен кормчия, на когото ще бъде поверено дългосрочното изграждане на отбора.