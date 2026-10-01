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БФС залага на чужденец за нов селекционер на България

БФС залага на чужденец за нов селекционер на България

1 Октомври, 2026 12:55 483 9

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  • атанас рибарски-
  • александър димитров-
  • лига на нациите-
  • футбол-
  • трибагреници

Ръководството на централата вече активно проучва пазара зад граница

БФС залага на чужденец за нов селекционер на България - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз е взел категорично решение следващият старши треньор на мъжкия национален отбор по футбол да бъде чуждестранен специалист, съобщава вестник „Мач Телеграф“. Ръководството на централата вече активно проучва пазара зад граница, за да намери подходящия профил, който да поеме трибагрениците за постоянно и да изведе тима от кризата.

В момента представителният ни тим е с временен селекционер в лицето на Атанас Рибарски. Младият специалист, който по принцип води юношеския национален отбор на България до 19 години, бе натоварен с тежката задача да поеме кормилото на мъжете за предстоящите две ключови гостувания от турнира Лига на нациите. Пред родните национали предстоят изключително важни визити – първо срещу състава на Исландия на 3 октомври, а едва три дни по-късно, на 6 октомври, и срещу тима на Люксембург.

Рокадата на треньорския пост бе провокирана от оставката на досегашния наставник Александър Димитров. Той депозира своето оттегляне след разочароващите домакински срещи срещу Люксембург и Естония, изиграни на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. В тези два двубоя трибагрениците спечелиха едва една точка от шест възможни, което преля чашата на търпението и доведе до рокади на върха.

Очаква се след изиграването на октомврийските квалификации БФС официално да обяви името на новия чуждестранен кормчия, на когото ще бъде поверено дългосрочното изграждане на отбора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Предния калъф, беше на същото дередже, сега нещо ново ли се очаква??

    13:09 01.10.2026

  • 3 ?????

    3 0 Отговор
    След чужд треньор да си внесем и чужди национали и работата ще заспи по съвременните мерки.

    13:10 01.10.2026

  • 4 И новия ще замине след 2 мача

    4 1 Отговор
    Бфс трябва да се изрине с една голяма фадрома!Барабар с0смокласника!

    13:11 01.10.2026

  • 5 Зеления

    2 1 Отговор
    БФС е по-добре да търси чужденец за поста президент на БФС, отколкото за треньор на националния отбор.

    Коментиран от #9

    13:24 01.10.2026

  • 6 Питам

    3 0 Отговор
    То треньор ще докараме, ама футболисти от къде? Или пак МНОГО ПАРИ ЗА НИЩО!

    13:33 01.10.2026

  • 7 Пецата

    1 0 Отговор
    Щото с кофти матриал не става разбираш ли 🤣

    13:37 01.10.2026

  • 8 Шоп

    0 0 Отговор
    И поради защо не ги води треньора на младежите?.. ами прескачаме към юношите.... или пък президента - има лиценз, доказал се е вече :)

    13:39 01.10.2026

  • 9 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    А Бербатов защо не стане треньор, нали много разбира от футбол?

    13:47 01.10.2026

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