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Реал Мадрид гостува в София за сблъсък срещу Апоел (Тел Авив) в Евролигата

Реал Мадрид гостува в София за сблъсък срещу Апоел (Тел Авив) в Евролигата

1 Октомври, 2026 11:48 482 2

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Дебют за нова американска звезда на испанския клуб - Ник Смит Джуниър

Реал Мадрид гостува в София за сблъсък срещу Апоел (Тел Авив) в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-успешният и титулуван клуб в историята на мъжката Евролига – Реал Мадрид, пристига в България за един от най-вълнуващите и дългоочаквани спортни сблъсъци на годината. В рамките на третия кръг от редовния сезон на най-престижния европейски клубен турнир испанският гранд се изправя срещу амбициозния състав на Апоел (Тел Авив). Големият мач ще се проведе на паркета в столичната залата „Арена София“ с начален час 19:00 ч. българско време.

„Кралският клуб“ търси задължителна рехабилитация

Испанският колос влиза в тази среща с огромно напрежение и до стената. Воденият от старши треньора Педро Мартинес тим на Реал Мадрид преживя изключително тежък и неочакван старт на еврокампанията, инкасирайки две последователни поражения в първите два кръга. „Кралете“ акостират в българската столица с пределна мобилизация и с мисълта единствено за задължителен триумф, който да ги извади от кризата и да им попречи да се закотвят на дъното в временното класиране.

Дебют на нова американска звезда за Реал

Българските любители на баскетбола ще имат уникалната възможност да видят отблизо официалния дебют в Евролигата на най-новото суперпопълнение в селекцията на испанците – Ник Смит Джуниър. Американският гарде загатна за феноменалния си потенциал и атлетизъм, като реализира 10 точки при оскъдното си време на паркета в предишния двубой, а сега се очаква да поеме още по-голяма отговорност в атаката на силно амбицирания мадридски тим.

Апоел Тел Авив с галактическа селекция на българска земя

Поради сложната геополитическа обстановка израелският гранд продължава да използва българските съоръжения за свои домакински срещи в Европа, като този сезон разполага с един от най-скъпите и класни състави на континента. Израелците направиха сериозна селекционна революция, привличайки доказани майстори като Томаш Саторански, Зак Ледей и Джакуан Топин. Тези звездни попълнения оформят изключително впечатляващ ансамбъл заедно с доказаните лидери и суперзвезди на тима Василие Мицич и Илайджа Брайънт.

Повторение на епичната плейофна драма от миналата кампания

Настоящият сблъсък носи и силен заряд на реванш, тъй като е пряко повторение на инфарктната плейофна серия между двата отбора от миналия сезон. Тогава Реал Мадрид успя да пречупи съпротивата на Апоел (Тел Авив) и да го елиминира именно след инфарктен и драматичен успех на българска земя в зала „Арена Ботевград“ с резултат 87:81.

Двубоят ще се предава директно в телевизионния ефир по MAX Sport 1 от 19:00 часа.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мадрид

    0 0 Отговор
    са силен отбор, но са далеч от това което бяха преди 2-3г. Събрани доста класни играчи, добър треьор, но все още нямат спойката на отбор. От досега видяното "новите" и "старите" трудно мелят брашно на терена и няма да е чудно ако Апоел вземе победата

    13:04 01.10.2026

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