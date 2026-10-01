Реал Мадрид гостува в София за сблъсък срещу Апоел (Тел Авив) в Евролигата

Най-успешният и титулуван клуб в историята на мъжката Евролига – Реал Мадрид, пристига в България за един от най-вълнуващите и дългоочаквани спортни сблъсъци на годината. В рамките на третия кръг от редовния сезон на най-престижния европейски клубен турнир испанският гранд се изправя срещу амбициозния състав на Апоел (Тел Авив). Големият мач ще се проведе на паркета в столичната залата „Арена София“ с начален час 19:00 ч. българско време.

„Кралският клуб“ търси задължителна рехабилитация

Испанският колос влиза в тази среща с огромно напрежение и до стената. Воденият от старши треньора Педро Мартинес тим на Реал Мадрид преживя изключително тежък и неочакван старт на еврокампанията, инкасирайки две последователни поражения в първите два кръга. „Кралете“ акостират в българската столица с пределна мобилизация и с мисълта единствено за задължителен триумф, който да ги извади от кризата и да им попречи да се закотвят на дъното в временното класиране.

Дебют на нова американска звезда за Реал

Българските любители на баскетбола ще имат уникалната възможност да видят отблизо официалния дебют в Евролигата на най-новото суперпопълнение в селекцията на испанците – Ник Смит Джуниър. Американският гарде загатна за феноменалния си потенциал и атлетизъм, като реализира 10 точки при оскъдното си време на паркета в предишния двубой, а сега се очаква да поеме още по-голяма отговорност в атаката на силно амбицирания мадридски тим.

Апоел Тел Авив с галактическа селекция на българска земя

Поради сложната геополитическа обстановка израелският гранд продължава да използва българските съоръжения за свои домакински срещи в Европа, като този сезон разполага с един от най-скъпите и класни състави на континента. Израелците направиха сериозна селекционна революция, привличайки доказани майстори като Томаш Саторански, Зак Ледей и Джакуан Топин. Тези звездни попълнения оформят изключително впечатляващ ансамбъл заедно с доказаните лидери и суперзвезди на тима Василие Мицич и Илайджа Брайънт.

Повторение на епичната плейофна драма от миналата кампания

Настоящият сблъсък носи и силен заряд на реванш, тъй като е пряко повторение на инфарктната плейофна серия между двата отбора от миналия сезон. Тогава Реал Мадрид успя да пречупи съпротивата на Апоел (Тел Авив) и да го елиминира именно след инфарктен и драматичен успех на българска земя в зала „Арена Ботевград“ с резултат 87:81.

Двубоят ще се предава директно в телевизионния ефир по MAX Sport 1 от 19:00 часа.