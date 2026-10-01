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Ема Наваро прекрати преждевременно сезона си

Ема Наваро прекрати преждевременно сезона си

1 Октомври, 2026 12:33 463 0

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Причината за това решение е хроничен енергиен дефицит

Ема Наваро прекрати преждевременно сезона си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившата полуфиналистка от Откритото първенство на САЩ по тенис Ема Наваро обяви, че слага ранен край на състезателния си сезон за 2026 година. Причината за това решение е хроничен енергиен дефицит, с който 25-годишната американска тенисистка се бори през последните три години.

Наваро, която по-рано този месец стигна до четвъртфиналната фаза на домашния си турнир от Големия шлем в Ню Йорк, сподели новината пред своите последователи в Инстаграм. Тя разкри, че спира с турнирите, за да се фокусира изцяло върху корекция на хранителните си протоколи и медикаментозното си лечение. Голямата ѝ цел е пълно възстановяване за Откритото първенство на Австралия в началото на следващия сезон.

„Научих, че нямам нормално тегло на кантара, а крайниците ми са слаби. Прекарвам остатъка от тази година, за да работя върху настройването на протоколите си за лекарства и захранване, така че се надявам да се чувствам отново на 100 процента. Здравето винаги е на първо място“, написа откровено Наваро.


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