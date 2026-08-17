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Халф на ЦСКА: Надявам се повече хора да идват на стадиона

Халф на ЦСКА: Надявам се повече хора да идват на стадиона

17 Август, 2026 06:19 637 2

  • петко панайотов-
  • цска-
  • футбол-
  • ботев враца

Радваме се, че Каталин Иту е част от нас

Халф на ЦСКА: Надявам се повече хора да идват на стадиона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на ЦСКА Петко Панайотов заяви след разгромната победа с 5:0 срещу Ботев Враца в мач от петия кръг на efbet Лига, че се надява с по-добри игри да накарат повече хора да бъдат на стадиона.

"Играхме още по-освободено през второто полувреме. Най-важното е, че победихме. Надяваме се с по-добри игри да накараме повече хора да идват на стадиона", заяви той.

"Радваме се, че Каталин Иту е част от нас. Два дни е с нас. Поздравявам го за двете асистенции. Малшанс с червения картон, но сме един отбор и го подкрепихме. Минава се и през това. Трябва да покажем отборно самочувствие срещу ОФИ Крит и да играем с добро настроение", добави Петко Панайотов.


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