Халф на ЦСКА: Надявам се повече хора да идват на стадиона

Халфът на ЦСКА Петко Панайотов заяви след разгромната победа с 5:0 срещу Ботев Враца в мач от петия кръг на efbet Лига, че се надява с по-добри игри да накарат повече хора да бъдат на стадиона.

"Играхме още по-освободено през второто полувреме. Най-важното е, че победихме. Надяваме се с по-добри игри да накараме повече хора да идват на стадиона", заяви той.

"Радваме се, че Каталин Иту е част от нас. Два дни е с нас. Поздравявам го за двете асистенции. Малшанс с червения картон, но сме един отбор и го подкрепихме. Минава се и през това. Трябва да покажем отборно самочувствие срещу ОФИ Крит и да играем с добро настроение", добави Петко Панайотов.