Треньорът на Локо Пд за трансфера на Каталин Иту в ЦСКА: Така действа пазарът - който има пари, купува

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич очаквано не бе доволен от загубата с 1:2 от Дунав Русе. Той призна, че не е приятно клубът да продава своите звезди, но така действа трансферният пазар.

„Доволен съм от първото полувреме. Играхме добре. През втората част също имахме възможност да затворим мача. След някои индивидуални грешки позволихме на съперника да се върне в мача. Не сме достатъчно добри. Трябва да приемем тази загуба. Но някои решения от стана на съдиите не бяха коректни. Опитахме, но сме далеч от това, което трябва да бъдем“, започна словенецът.

„Можем да говорим за късмет. Но и за грешки и за принципи в играта. Трябва да си заслужиш късмета. Резултатите са ясни. Днес някои от момчетата играха много добре, но това не е достатъчно. Очаквам повече от важните играчи, правят грешки и бъркат пасове“, добави Косич.

Той коментира и трансфера на Каталин Иту в ЦСКА. „Ние направихме уникален сезон. Някои играчи заслужават по-добри заплати, това е футболът. Отборът, който има пари – купува играчи. Другите просто изпитват затруднения. Опитваме се да намерим решение, но в момента не сме успешни в това, което правим“, каза Косич.

„Следващият ни съперник Арда са в различен момент. Момчетата трябва да разберат, че ще става по-трудно и по-трудно. Искам да благодаря на феновете, които бяха докрай с нас. Извиненията не са добри. Новите момчета - Раян Янг Лейтън и Далил Али дойдоха като втори опции. Обстоятелствата са такива, че получават шанс, правят грешки и си правят живота по-труден“, завърши Косич.