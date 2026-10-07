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Милан и Интер получиха ключова подкрепа за новия "Сан Сиро"

Милан и Интер получиха ключова подкрепа за новия "Сан Сиро"

7 Октомври, 2026 14:29 376 1

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Милан и Интер потвърдиха закупуването на съоръжението и прилежащите му площи през ноември 2025 г., с което практически започна обратното броене до изграждането на новия им общ дом

Милан и Интер получиха ключова подкрепа за новия "Сан Сиро" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Регионалният административен съд в Милано отхвърли всички жалби срещу продажбата на района около „Сан Сиро“ на Милан и Интер, с което разчисти пътя пред плановете на двата клуба за изграждане на нов стадион.

Двата гиганта от Серия А получиха ключова подкрепа в усилията си да построят ново модерно съоръжение в непосредствена близост до настоящия „Джузепе Меаца“. Както съобщава агенция ANSA, съдът е отхвърлил общо пет жалби, подадени от граждански сдружения и частни лица срещу придобиването на терена от клубовете.

Милан и Интер потвърдиха закупуването на съоръжението и прилежащите му площи през ноември 2025 г., с което практически започна обратното броене до изграждането на новия им общ дом. Въпреки че съществуваха опасения, че правните оспорвания могат да забавят или дори да спрат проекта, съдебното решение от вторник бележи поредната важна стъпка напред.

По информация на Gazzetta dello Sport отпреди няколко седмици, целта на двата милански гранда е да представят официалния проект и визуализация на новия стадион преди ноември, а същинските строителни работи се очаква да започнат следващото лято.

Надеждите на клубовете са съоръжението да бъде напълно завършено до 2031 г., за да може да домакинства на мачове от Евро 2032, на което Италия ще бъде съдомакин заедно с Турция. Тъй като настоящият „Джузепе Меаца“ не премина инспекциите на УЕФА за турнира, новият стадион остава единствената кандидатура на град Милано за европейското първенство.


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