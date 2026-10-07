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Повечето германци определят управлението на Фридрих Мерц като провал

Повечето германци определят управлението на Фридрих Мерц като провал

7 Октомври, 2026 14:26 616 27

  • фридрих мерц-
  • управление-
  • германия-
  • провал

67% от анкетираните са съгласни, че правителството на канцлера се е провалило, но в ХДС няма ясен наследник

Повечето германци определят управлението на Фридрих Мерц като провал - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повечето германци смятат, че мандатът на канцлера Фридрих Мерц е бил провал, съобщава ДПА, позовавайки се на проучване на института „Ипсос“, предава News.bg.

Според резултатите 48% от анкетираните са напълно съгласни с твърдението, че правителството на Мерц „се е провалило“, докато други 19% са по-скоро съгласни с него.

Оценката е още по-негативна в източните федерални провинции. Там общо 80% от анкетираните заявяват, че са напълно или по-скоро съгласни, че правителството се е провалило. В западните провинции този дял е 64%.

Проучването е проведено онлайн сред около 2000 души от цяла Германия в периода между 30 септември и 4 октомври. То идва след три изборни поражения на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц в Източна Германия през миналия месец.

Въпреки силния натиск и исторически ниския рейтинг на одобрение, Мерц отказва да се оттегли. Канцлерът настоява, че коалиционното му правителство с левоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), сформирано след парламентарните избори през февруари 2025 г., ще изпълни заложената програма за реформи.

Резултатите от проучването показват също, че въпреки ниската обществена подкрепа за Мерц в ХДС няма ясен претендент, който да го замени.

Сред тримата водещи потенциални кандидати - баварския премиер Маркус Зьодер, министъра на вътрешните работи Александър Добрингт и премиера на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст - 43% от анкетираните заявяват, че не смятат, че нито един от тях би се справил по-добре от Мерц.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    18 0 Отговор
    Защо като то си е

    14:28 07.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Германия потъва а с тях и България.

    14:29 07.10.2026

  • 3 Русия

    26 3 Отговор
    Всичко до което се докосне надцист е провал .

    14:29 07.10.2026

  • 4 ЕВРОПЕЙСКИЯ НОВОФАШИЗЪМ

    25 1 Отговор
    Отново тотално се проваля.

    14:30 07.10.2026

  • 5 1001

    27 1 Отговор
    Не е провал катастрофа е!

    14:30 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оня

    20 1 Отговор
    Предполагах че ще изкара до Нова година но явно съм сгрешил. Алтернативата идва!

    14:32 07.10.2026

  • 8 Айляк

    19 2 Отговор
    Прикрит фашист - Фридрих Мерц.

    14:33 07.10.2026

  • 9 Оставете

    9 0 Отговор
    Човека да да си довърши работата. Иначе какво ще правят следващите след него.

    14:33 07.10.2026

  • 10 Преди

    5 0 Отговор
    или след кючека?

    14:35 07.10.2026

  • 11 Гошо

    14 0 Отговор
    А бе какво става?
    Путин по Киев стреля ,а гърми в Берлин, Брюксел ,че и Париж

    Коментиран от #16

    14:35 07.10.2026

  • 12 Софиянец

    8 0 Отговор
    Шокиращо 😂

    14:37 07.10.2026

  • 13 Читател

    15 0 Отговор
    Пишете правилно, моля!
    90% от германците са против Мерц.

    14:39 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Че жръмна и до нас...

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гошо":

    ...чак до Бяла...!

    Коментиран от #18

    14:40 07.10.2026

  • 17 Мнение

    8 0 Отговор
    Когато ЕС се управлява от продалите се застъпници към нацягите, няма как тоя съюз да просперира!

    Те (марионетките на глоцалягите) си личат от стотици километри!
    Само ги наредете в редица (мерц, макрон, стармър, урсулите, трюдо..., та чак до бг евроатлантиците) и се опитайте да откриете някакви разлики в характерите им!!!
    Продалата се чуждопоклонна био маса тика отново света към нова световна война!
    Понеже така им е наредено!

    Досущ като тия от сзо!
    Спонсорирани от фирмите дето правят "ваксите", а билчо съвсем случайно имал акции във ф-зер?! Урсула пък още по-случайно си чатела с директора на ф-зер, а кореспонденцията им най-случайно изчезнала яко дим?!

    Моментално изриване е необходимо на всички глобаляги и техните марионетки!
    Понеже ще се опитат да повторят историята!

    14:41 07.10.2026

  • 18 Поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Че жръмна и до нас...":

    Гръмна

    14:41 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ......-

    10 0 Отговор
    В момнета европейският"елит" са храненици на Световните Печатари.

    А те искат поредният световен конфликт-трети и вероятно последен.

    14:46 07.10.2026

  • 21 Артилерист

    7 1 Отговор
    Тези "повечето германци" трябва час по-скоро да изритат фашисткия наследник Мерц, защото той води Германия по пътя на баща си, изявен есесовски полковник и любимия му началник Хитлер...

    14:49 07.10.2026

  • 22 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Само Путин ще оправи дойчовците

    14:49 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Повече

    3 0 Отговор
    от повечето,не са германци!Социални паразити!

    14:52 07.10.2026

  • 25 Остана

    2 1 Отговор
    чумата да дойде....

    14:53 07.10.2026

  • 26 Луд

    2 0 Отговор
    Зашото Меркел пък не беше провал. Християндемократи доведоха мюсюлмани. Че малко си имаха вече.

    14:58 07.10.2026

  • 27 ахааа

    0 0 Отговор
    98% са против

    15:04 07.10.2026

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