Повечето германци определят управлението на Фридрих Мерц като провал

Повечето германци смятат, че мандатът на канцлера Фридрих Мерц е бил провал, съобщава ДПА, позовавайки се на проучване на института „Ипсос“, предава News.bg.

Според резултатите 48% от анкетираните са напълно съгласни с твърдението, че правителството на Мерц „се е провалило“, докато други 19% са по-скоро съгласни с него.

Оценката е още по-негативна в източните федерални провинции. Там общо 80% от анкетираните заявяват, че са напълно или по-скоро съгласни, че правителството се е провалило. В западните провинции този дял е 64%.

Проучването е проведено онлайн сред около 2000 души от цяла Германия в периода между 30 септември и 4 октомври. То идва след три изборни поражения на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц в Източна Германия през миналия месец.

Въпреки силния натиск и исторически ниския рейтинг на одобрение, Мерц отказва да се оттегли. Канцлерът настоява, че коалиционното му правителство с левоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), сформирано след парламентарните избори през февруари 2025 г., ще изпълни заложената програма за реформи.

Резултатите от проучването показват също, че въпреки ниската обществена подкрепа за Мерц в ХДС няма ясен претендент, който да го замени.

Сред тримата водещи потенциални кандидати - баварския премиер Маркус Зьодер, министъра на вътрешните работи Александър Добрингт и премиера на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст - 43% от анкетираните заявяват, че не смятат, че нито един от тях би се справил по-добре от Мерц.