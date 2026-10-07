Повечето германци определят управлението на Фридрих Мерц като провал

Повечето германци смятат, че мандатът на канцлера Фридрих Мерц е бил провал, съобщава ДПА, позовавайки се на проучване на института „Ипсос“, предава News.bg.
Според резултатите 48% от анкетираните са напълно съгласни с твърдението, че правителството на Мерц „се е провалило“, докато други 19% са по-скоро съгласни с него.
Оценката е още по-негативна в източните федерални провинции. Там общо 80% от анкетираните заявяват, че са напълно или по-скоро съгласни, че правителството се е провалило. В западните провинции този дял е 64%.
Проучването е проведено онлайн сред около 2000 души от цяла Германия в периода между 30 септември и 4 октомври. То идва след три изборни поражения на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц в Източна Германия през миналия месец.
Въпреки силния натиск и исторически ниския рейтинг на одобрение, Мерц отказва да се оттегли. Канцлерът настоява, че коалиционното му правителство с левоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), сформирано след парламентарните избори през февруари 2025 г., ще изпълни заложената програма за реформи.
Резултатите от проучването показват също, че въпреки ниската обществена подкрепа за Мерц в ХДС няма ясен претендент, който да го замени.
Сред тримата водещи потенциални кандидати - баварския премиер Маркус Зьодер, министъра на вътрешните работи Александър Добрингт и премиера на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст - 43% от анкетираните заявяват, че не смятат, че нито един от тях би се справил по-добре от Мерц.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като
14:28 07.10.2026
2 Последния Софиянец
14:29 07.10.2026
3 Русия
14:29 07.10.2026
4 ЕВРОПЕЙСКИЯ НОВОФАШИЗЪМ
14:30 07.10.2026
5 1001
14:30 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оня
14:32 07.10.2026
8 Айляк
14:33 07.10.2026
9 Оставете
14:33 07.10.2026
10 Преди
14:35 07.10.2026
11 Гошо
Путин по Киев стреля ,а гърми в Берлин, Брюксел ,че и Париж
Коментиран от #16
14:35 07.10.2026
12 Софиянец
14:37 07.10.2026
13 Читател
90% от германците са против Мерц.
14:39 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Че жръмна и до нас...
До коментар #11 от "Гошо":...чак до Бяла...!
Коментиран от #18
14:40 07.10.2026
17 Мнение
Те (марионетките на глоцалягите) си личат от стотици километри!
Само ги наредете в редица (мерц, макрон, стармър, урсулите, трюдо..., та чак до бг евроатлантиците) и се опитайте да откриете някакви разлики в характерите им!!!
Продалата се чуждопоклонна био маса тика отново света към нова световна война!
Понеже така им е наредено!
Досущ като тия от сзо!
Спонсорирани от фирмите дето правят "ваксите", а билчо съвсем случайно имал акции във ф-зер?! Урсула пък още по-случайно си чатела с директора на ф-зер, а кореспонденцията им най-случайно изчезнала яко дим?!
Моментално изриване е необходимо на всички глобаляги и техните марионетки!
Понеже ще се опитат да повторят историята!
14:41 07.10.2026
18 Поправка
До коментар #16 от "Че жръмна и до нас...":Гръмна
14:41 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ......-
А те искат поредният световен конфликт-трети и вероятно последен.
14:46 07.10.2026
21 Артилерист
14:49 07.10.2026
22 И Киев е Руски
14:49 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Повече
14:52 07.10.2026
25 Остана
14:53 07.10.2026
26 Луд
14:58 07.10.2026
27 ахааа
15:04 07.10.2026