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Защитник на Ливърпул бе обявен за "враг на Украйна"

Защитник на Ливърпул бе обявен за "враг на Украйна"

7 Октомври, 2026 14:01 1 237 8

  • ливърпул-
  • милош керкез-
  • футбол-
  • украйна

Това стана след спречкване по време на мач за националния отбор

Защитник на Ливърпул бе обявен за "враг на Украйна" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Ливърпул Милош Керкез попадна в списък на т.нар. „врагове на Украйна“, а случаят предизвика намесата на унгарския външен министър. Футболистът и неговият баща Себастиан са били добавени в базата данни на сайта „Миротворец“, след като Керкез участва в спречкване по време на мача между Унгария и Украйна от Лигата на нациите.

След двубоя бащата на футболиста публикува в Instagram кадри от инцидента, като добави към тях песента „Russian Paradise“ на руската рап група AK-47. Това предизвика остра реакция от украинска страна и впоследствие Керкез и баща му бяха обвинени в подкрепа на руската агресия срещу Украйна. Самият сайт „Миротворец“ обаче не е официално свързан с украинската държава.

Унгарският външен министър Анита Орбан осъди включването на Керкез и унгарския депутат Балаш Хидвеги в списъка и заяви, че е провела разговори с украински представители, Унгарската футболна федерация и дипломатически представители, за да бъде разрешен казусът. „Категорично осъждам заклеймяването, всякакъв вид включване в списъци и евентуалните заплахи срещу унгарските граждани Милош Керкез и Балаш Хидвеги“, заяви тя.

Самият Керкез също отхвърли обвиненията: „Аз лично никога през живота си не съм подкрепял и не подкрепям никаква агресия. Не съм човек, който смята за приемливо нещо, което причинява вреда на други хора. Във футболен мач винаги има напрежение, а в двубоя с Украйна направих единствено това да защитя нашия капитан и мой приятел. Бих го направил, независимо коя държава беше наш съперник. Важно е също, че баща ми не е аз. Каквото и да прави той, не мога да нося отговорност за неговите действия.“


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  • 1 украинците са т ъ пи

    13 3 Отговор
    на куче. Ега пукнат всите

    14:06 07.10.2026

  • 2 украинците са т ъ пи

    13 4 Отговор
    на куче. Ега украйна остане само лош спомен

    14:07 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 От всички страни

    16 0 Отговор
    Няма такава простотия.

    14:17 07.10.2026

  • 7 Айляк

    14 3 Отговор
    Що не напишете, че всички украински мигранти над 23-годишна възраст в Полша, ги връщат обратно в Украйна, за фронта?
    Тия по нашето море няма ли да си ги взимат и тях, още ли ще ги храним?

    14:24 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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