Към края е строителството на втория кораб за ВМС

Строителството на втория многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили е към края си. Първият етап от изграждането на кораба трябва да бъде приет през януари 2027 г., съобщи заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински.

„Това, което виждам при втория кораб, е, че върви доста добре и в доста скоро време ще имаме може би най-модерните кораби в тази част на света“, заяви Мусински.

Корабът „Смели“ се строи във Варна

Вторият кораб носи името „Смели“ и се изгражда в кораборемонтния и корабостроителен завод „МТГ-Делфин“ във Варна. Строителството му започна през декември 2022 г. като част от проекта за придобиване на два многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС.

Корпусът на „Смели“ беше спуснат на вода предсрочно през декември 2024 г. След това продължиха монтажът на оборудването, интегрирането на системите и подготовката на кораба за следващите етапи от приемането му.

Първият кораб вече е в състава на ВМС

Първият кораб от серията, „Храбри“, беше приет в състава на Военноморските сили през декември 2025 г. Ходовите му изпитания се проведоха през ноември същата година във Варненския залив и в определени райони на Черно море.

Договорът за двата кораба беше сключен през 2020 г. между Министерството на отбраната и компанията NVL. Строителството се извършва във Варна с участието на български доставчици и производители.

След приемането на първия етап предстоят останалите процедури по оборудването, изпитанията и въвеждането на „Смели“ в състава на флота.

Съгласно сключения в края на 2020 г. договор между Министерството на отбраната и германската корабостроителна компания „Naval Vessels Lurssen – NVL“, ВМС ще придобият два многофункционални модулни патрулни кораба, които се строят в корабостроителница МТГ „Делфин“ в близост до гр. Варна. Корабите ще притежават съвременни способности за водене на ефективни бойни действия срещу въздушен, надводен и подводен противник съгласно стандартите на НАТО.

Обучението на екипажите и специалистите от ремонтните органи на ВМС е включено в предмета на договора с NVL

и е планирано да се проведе на борда на корабите в България и в производствените бази на изпълнителя в чужбина. От края на октомври тази година започна обучението в чужбина. Първите курсове за торпедните системи се проведоха в периода октомври-ноември 2024 г. в гр. Ливорно, Италия. В момента се провеждат курсове по общото устройство на кораба във военноморска база Варна, а в началото на 2025 г. предстоят курсове в Швеция и Италия по системата за бойно управление на кораба и оръжейните системи.

За доставката на необходимите боеприпаси за оръжейните системи на корабите вече са сключени отделни договори за противокорабни ракети, зенитно-управляеми ракети и самонасочващи се торпеда. Същевременно се провеждат процедури за доставка на криптиращи устройства за комуникационните средства по Програмата за чуждестранни воeнни продажби на правителството на САЩ (Foreign Military Sales - FMS).

Източници: novini247.com, new.bnr.bg, bta.bg