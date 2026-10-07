Новини
Авто »
Второто „нашенско“ Bugatti Mistral пристигна в България

Второто „нашенско“ Bugatti Mistral пристигна в България

7 Октомври, 2026 14:19 1 538 11

  • bugatti-
  • veyron-
  • chiron-
  • mistral

Колата бе заловена, докато се разтоварва от закрито ремарке

Второто „нашенско“ Bugatti Mistral пристигна в България - 1
Снимки: Bulgarian Registry
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Българската автомобилна сцена отново прикова вниманието на световните фенове на екстремните машини, след като в социалните мрежи се появиха кадри от разтоварването на поредното изключително скъпо бижу от специализирано ремарке на родна земя. Макар първият екземпляр от ултраредкия модел Bugatti W16 Mistral вече да намери своето уютно място в известната колекция на българския бизнесмен Ваньо Алексиев, този път появата на втора бройка породи редица въпроси и спекулации сред автоентусиастите, тъй като засега официалният собственик на мистериозния автомобил остава в тайна.

Както вече сме ви разказвали, Bugatti W16 Mistral не е просто поредната скъпа играчка, а крайъгълен камък в историята на френската марка от Молсхайм. Този модел бележи емоционалния и технически финал на легендарната ера на 8-литровия W16 двигател с четири турбокомпресора, превръщайки се в най-бързия сериен роудстър на планетата.

Производството на звяра е строго ограничено до едва 99 бройки в целия свят, всяка от които е предварително изкупена на базови цени, стартиращи от над 5 милиона евро без данъци и такси, а индивидуалните персонализации често изстрелват сумата към нови висини. Под карбоновите панели на открития шедьовър се крие силов тракт, генериращ умопомрачаващите 1600 конски сили и максимален въртящ момент от 1600 нютонметра. Тази колосална мощност позволява на автомобила да развие максимална скорост от 453.91 километра в час, записвайки името си със златни букви в историята на автомобилостроенето.

Фактьт, че в рамките на страната ни вече се забелязват поне два екземпляра от този колекционерски връх, затвърждава статута на българската сцена като едно от малкото места в Европа, където ултралуксозният сегмент намира толкова ярки и безкомпромисни изражения.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1600 коня

    14 0 Отговор
    За едно магаре!?

    14:26 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🚘🚘🚘🚘

    19 0 Отговор
    Ех, преди време и аз спестявах за Бугати,
    ама на петата година изтеглих парите ....
    и си купих гуми за Опелчето😉

    Коментиран от #6

    14:28 07.10.2026

  • 4 Кой наркобарон

    18 0 Отговор
    си го е купил?

    14:28 07.10.2026

  • 5 Мегера

    5 0 Отговор
    да е жив и здрав новия собственик

    14:29 07.10.2026

  • 6 🚘🚘🚘🚘

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "🚘🚘🚘🚘":

    Знаете ли колко струва комплект гуми за БоГАТИ и на колко км. се сменят😉

    Коментиран от #10

    14:30 07.10.2026

  • 7 Мнение

    26 4 Отговор
    На НАП не им дреме за милионите крадена народна пара!
    Пука им за ракията на българина, както и за "еко" таксите към старите автомобили на бедните хора, работещи в центровете на големите градове!

    Тази държавна политика се нарича анти-народна и анти-човешка!
    Пътища няма, но милиони за златната тоалетна чиния на зеления наркоман винаги намират?!

    Моментално изриване на всички чуждопоклонни слуги!
    Крайно време е народът ни да си върне държавата!!!

    Коментиран от #11

    14:31 07.10.2026

  • 8 да ама не

    1 0 Отговор
    Много време го чаках, но накрая дойде. Скоро ще ми омръзне, мъка, мъка.

    14:37 07.10.2026

  • 9 Байо

    8 1 Отговор
    мда и да го караш по жълтите павета,по дупките и магистралите на Тиквата-супер лукс.Даже не знам ще стигне ли читаво от София до Варна...

    14:38 07.10.2026

  • 10 🚘🚘🚘🚘

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "🚘🚘🚘🚘":

    Комплект гуми струват около 15 000$❗
    По-интересно е, че от фирмата препоръчват смяната им след ВСЕКИ ШЕСТДЕСЕТ км каране на писта ‼️

    14:38 07.10.2026

  • 11 Недей така

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    бе, човек. Да не вземат да те "повозят" в някое бугати.

    14:38 07.10.2026