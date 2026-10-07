Второто „нашенско“ Bugatti Mistral пристигна в България

Българската автомобилна сцена отново прикова вниманието на световните фенове на екстремните машини, след като в социалните мрежи се появиха кадри от разтоварването на поредното изключително скъпо бижу от специализирано ремарке на родна земя. Макар първият екземпляр от ултраредкия модел Bugatti W16 Mistral вече да намери своето уютно място в известната колекция на българския бизнесмен Ваньо Алексиев, този път появата на втора бройка породи редица въпроси и спекулации сред автоентусиастите, тъй като засега официалният собственик на мистериозния автомобил остава в тайна.
Както вече сме ви разказвали, Bugatti W16 Mistral не е просто поредната скъпа играчка, а крайъгълен камък в историята на френската марка от Молсхайм. Този модел бележи емоционалния и технически финал на легендарната ера на 8-литровия W16 двигател с четири турбокомпресора, превръщайки се в най-бързия сериен роудстър на планетата.
Производството на звяра е строго ограничено до едва 99 бройки в целия свят, всяка от които е предварително изкупена на базови цени, стартиращи от над 5 милиона евро без данъци и такси, а индивидуалните персонализации често изстрелват сумата към нови висини. Под карбоновите панели на открития шедьовър се крие силов тракт, генериращ умопомрачаващите 1600 конски сили и максимален въртящ момент от 1600 нютонметра. Тази колосална мощност позволява на автомобила да развие максимална скорост от 453.91 километра в час, записвайки името си със златни букви в историята на автомобилостроенето.
Фактьт, че в рамките на страната ни вече се забелязват поне два екземпляра от този колекционерски връх, затвърждава статута на българската сцена като едно от малкото места в Европа, където ултралуксозният сегмент намира толкова ярки и безкомпромисни изражения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1600 коня
14:26 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🚘🚘🚘🚘
ама на петата година изтеглих парите ....
и си купих гуми за Опелчето😉
Коментиран от #6
14:28 07.10.2026
4 Кой наркобарон
14:28 07.10.2026
5 Мегера
14:29 07.10.2026
6 🚘🚘🚘🚘
До коментар #3 от "🚘🚘🚘🚘":Знаете ли колко струва комплект гуми за БоГАТИ и на колко км. се сменят😉
Коментиран от #10
14:30 07.10.2026
7 Мнение
Пука им за ракията на българина, както и за "еко" таксите към старите автомобили на бедните хора, работещи в центровете на големите градове!
Тази държавна политика се нарича анти-народна и анти-човешка!
Пътища няма, но милиони за златната тоалетна чиния на зеления наркоман винаги намират?!
Моментално изриване на всички чуждопоклонни слуги!
Крайно време е народът ни да си върне държавата!!!
Коментиран от #11
14:31 07.10.2026
8 да ама не
14:37 07.10.2026
9 Байо
14:38 07.10.2026
10 🚘🚘🚘🚘
До коментар #6 от "🚘🚘🚘🚘":Комплект гуми струват около 15 000$❗
По-интересно е, че от фирмата препоръчват смяната им след ВСЕКИ ШЕСТДЕСЕТ км каране на писта ‼️
14:38 07.10.2026
11 Недей така
До коментар #7 от "Мнение":бе, човек. Да не вземат да те "повозят" в някое бугати.
14:38 07.10.2026