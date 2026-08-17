Локо Сф ще търси първа победа срещу Арда в Кърджали

В Кърджали тази вечер, от 21:15 часа, Арда посреща Локомотив София в двубой от efbet Лига.

Тимът на Александър Тунчев показа променлива форма до момента - равенство със Септември на старта, домакинска победа 1:0 над Славия, поражение от ЦСКА 1948 в Бистрица и чиста победа с 2:0 над новака Дунав в Русе в предходния кръг.

От друга страна, Локомотив София, под ръководството на Любослав Пенев, все още не е регистрирал победа.

"Железничарите" обаче имаха тежък цикъл от мачове, като успяха да извоюват равенства при гостуванията си на Ботев Пловдив и Славия, но претърпяха поражения от шампиона Левски и ЦСКА 1948 на собствен терен.

Преди двубоя кърджалийци заемат шестото място в класирането със 7 точки, докато Локомотив София е десети с 2 точки по-малко.

Доминик Янков, който носи екипа на Локомотив Сф, сподели преди двубоя, че очаква интересен мач.

"Имах доста хубави моменти там. На тях също искам да благодаря, защото отново си възвърнах формата и място в националния отбор. Имам доста близки приятели там, така че със сигурност ще е интересен двубой. Аз гледам да съм себе си, да показвам това, в което съм най-добър, така че мисля, че по този начин ще продължавам, за да мога да помагам на отбора", сподели Янков за DIEMA SPORT.