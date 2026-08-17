Бивш футболист на Монтана: Нямахме пари за храна, защото не ни плащаха по 3-4 месеца

Бившият футболист на Монтана Жоржиньо Соарес се свърза с колегите от Gong.bg, за да разкрие за неизплатени заплати от клуба, както и множество неизпълнени договорни отношения. Футболистът от Кабо Верде, който дебютира за националния отбор докато беше част от северозападния клуб, пристигна у нас през зимата. Той записа 18 мача за тима от "Огоста", в които вкара един гол.

През това лято 27-годишния футболист премина във Фероникели от Косово.

"Заплатите ни никога не бяха изплатени навреме, въпреки че ни се дължеше до 24-о число всеки месец. Някои от играчите не получиха възнагражденията си в продължение на 3-4 месеца. Последната заплата за май трябваше да бъде изплатена до 24 юни. Преди да напуснем България, президентът Румен (б.а. Панайотов) ни каза, че последната ни заплата ще бъде преведена и всички очакваха това да се случи. Чакаме това плащане от около два месеца. На някои играчи все още се дължат общо 4-5 заплати. Това доведе до сериозни трудности за много от футболистите. Някои дори се затрудняваха да си позволят основни потребности като храна и имаха проблеми с това да си платят обратно пътуването до родината си след края на сезона", каза Соарес пред Gong.bg.

"Това е и за месец юни, а за някои играчи и за повече месеци. Лично аз имам сериозни опасения относно това какво се е случило с парите, които ни се дължаха. Смятам, че Румен, като президент, напълно е пренебрегнал играчите и тяхното финансово положение. Намирам начина, по който ни третираха, като абсолютно неприемлив. Имаше и много договорни задължения, които не бяха изпълнени за много футболисти. Бяха дадени обещания за бонуси и премии, които трябваше да получим, но тези обещания така и не бяха изпълнени", добави той.

"Има и други неща, за които мога да говоря и съм готов да предоставя нужната информация. Искам директорът Румен и ръководството да разберат, че подобно отношение към играчите не е нормално и не може да бъде приемано", заяви Соарес.

Жоржиньо Соарес е роден в Нидерландия. Юношеската му кариера преминава през Дордрехт и Хееренвеен. Преди да дойде в България той е играл за Телстар, Еммен и испанския Тераса.