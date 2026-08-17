Новият стадион на ЦСКА ще бъде арена на мащабен форум

Съвсем скоро обновеният стадион "Българска армия" ще отвори врати не само за футболни страсти, но и за едно от най-значимите събития в сферата на изкуствения интелект в Югоизточна Европа. На 29 и 30 октомври, емблематичният дом на ЦСКА ще се превърне в притегателна точка за иноватори, предприемачи и визионери от цялата страна и региона.

В рамките на два дни, стадионът ще бъде домакин на престижната конференция "Crossroads 2026", организирана от "Start Up Bulgaria". Форумът ще събере под един покрив водещи експерти, стартиращи компании и ентусиасти, които ще обсъждат най-новите тенденции и предизвикателства в областта на изкуствения интелект и технологичните иновации.

Реконструираният стадион на ЦСКА впечатлява не само с модерната си визия, но и с функционалните си конферентни зали. Именно една от тях ще се превърне в сцена за оживени дискусии, презентации и нетуъркинг между участниците във форума. Очаква се до края на октомври "червените" вече да са изиграли първите си домакински срещи на новото съоръжение, което ще бъде официално открито с подобаваща тържественост.

С провеждането на "Crossroads 2026" в сърцето на столицата, София затвърждава позициите си като водещ технологичен и предприемачески център в региона. Очаква се събитието да привлече стотици участници и гости, които ще обменят опит, идеи и вдъхновение за бъдещето на изкуствения интелект.