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Новият стадион на ЦСКА ще бъде арена на мащабен форум

Новият стадион на ЦСКА ще бъде арена на мащабен форум

17 Август, 2026 18:39 892 3

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  • югоизточна европа

"Българска армия" посреща иновативната конференция "Crossroads 2026" с фокус върху технологиите и стартиращите компании

Новият стадион на ЦСКА ще бъде арена на мащабен форум - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съвсем скоро обновеният стадион "Българска армия" ще отвори врати не само за футболни страсти, но и за едно от най-значимите събития в сферата на изкуствения интелект в Югоизточна Европа. На 29 и 30 октомври, емблематичният дом на ЦСКА ще се превърне в притегателна точка за иноватори, предприемачи и визионери от цялата страна и региона.

В рамките на два дни, стадионът ще бъде домакин на престижната конференция "Crossroads 2026", организирана от "Start Up Bulgaria". Форумът ще събере под един покрив водещи експерти, стартиращи компании и ентусиасти, които ще обсъждат най-новите тенденции и предизвикателства в областта на изкуствения интелект и технологичните иновации.

Реконструираният стадион на ЦСКА впечатлява не само с модерната си визия, но и с функционалните си конферентни зали. Именно една от тях ще се превърне в сцена за оживени дискусии, презентации и нетуъркинг между участниците във форума. Очаква се до края на октомври "червените" вече да са изиграли първите си домакински срещи на новото съоръжение, което ще бъде официално открито с подобаваща тържественост.

С провеждането на "Crossroads 2026" в сърцето на столицата, София затвърждава позициите си като водещ технологичен и предприемачески център в региона. Очаква се събитието да привлече стотици участници и гости, които ще обменят опит, идеи и вдъхновение за бъдещето на изкуствения интелект.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Само за протокола - Армията не е "обновен", а 100% новопостроен стадион.

    19:37 17.08.2026

  • 2 За какво им е

    2 0 Отговор
    Те ако имаха толкова много фенове, по 10 лева да бяха събирали, щяха да си спасят клуба да не фалира. Нямаше да крадат чужд лиценз и да си купят логото на ЦСКА София.

    19:45 17.08.2026

  • 3 Каруцар

    0 0 Отговор
    Шунка фест?

    20:02 17.08.2026

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