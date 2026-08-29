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Ето кога се очаква ЦСКА да заиграе на новия стадион

Ето кога се очаква ЦСКА да заиграе на новия стадион

29 Август, 2026 19:37 437 1

  • българска армия-
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  • първа лига-
  • динко гоцев

Преди официалното завръщане на представителния отбор на "Българска армия“ може да бъде организирана контролна или тестова среща

Ето кога се очаква ЦСКА да заиграе на новия стадион - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА се приближава до дългоочакваното си завръщане на стадион "Българска армия“. Очакванията са "червените“ да изиграят първия си официален двубой на обновеното съоръжение след паузата за националните отбори през октомври, предаде БНТ.

Информацията разкри журналистът Динко Гоцев в подкаста "Още от дете“. По думите му последният необходим разрешителен акт за стадиона се очаква да бъде получен около средата на септември.

"Доколкото чух, пак от човек, който е сравнително близо до клуба, на 13 или 14 септември реално ще бъде взет последният акт за стадиона. Тоест, бих казал, че преди паузата за националните отбори няма да стане, но веднага след паузата ще е първият мач“, заяви Гоцев.

Преди официалното завръщане на представителния отбор обаче на "Българска армия“ може да бъде организирана контролна или тестова среща. Възможността е това да се случи именно по време на паузата за националните отбори.

Подобен двубой би имал важно значение и за процедурата по получаването на категория 4 от УЕФА, която би позволила на съоръжението да приема срещи от най-високо европейско ниво.

За покриването на изискванията трябва да бъде проведен тестов мач с присъствието на ограничен брой зрители – около 1000 души. Целта е да бъдат проверени организацията на входовете и изходите, както и процедурите при евентуална евакуация.

Срещата трябва да послужи и за изпитание на останалата инфраструктура на стадиона. Необходимо е да бъде проверена работата на телевизионните екипи на място, както и функционирането на системата ВАР.

Така при изпълнение на оставащите административни и технически процедури ЦСКА може да се завърне в своя дом още през октомври, като тестова среща на новата "Българска армия“ е възможно да предшества първия официален мач.


България
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  • 1 Шизофен 1914

    0 0 Отговор
    Моля ви не публикувайте статии за ЦСКА не се чувствам добре онова нещо отвътре ме кара да рецитирам рецитирам всякакви стихотворения.
    Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече

    19:59 29.08.2026

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