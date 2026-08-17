Привържениците на ПАОК на крак срещу трансфера на Константелиас в Дортмунд

Вълна от недоволство заля Солун, след като стотици верни привърженици на ПАОК се стекоха пред стадион "Тумба" в опит да спрат трансфера на любимеца си Янис Константелиас в германския гранд Борусия Дортмунд. Гръцките медии съобщават за истинска обсада на клубната база, като феновете настояват за спешна среща с ръководството и категорично изразяват несъгласието си с раздялата.

Според последните информации, 23-годишният полузащитник вече е пристигнал в Дортмунд, където се очаква да подпише договор с германския вицешампион. Сумата по сделката се върти около внушителните 30 милиона евро – рекорд за гръцкия футбол. Въпреки това, страстните фенове на ПАОК не се отказват и правят всичко по силите си, за да обърнат хода на събитията.

Драмата достигна връхната си точка още на летището в Дортмунд, където Константелиас бе пресрещнат от запален фен на ПАОК. Играчът бе принуден да запише видеообръщение към солунската публика, в което да обясни мотивите си за напускането на клуба. Този емоционален момент само наля масло в огъня на напрежението между феновете и ръководството.

Това не е първият случай, в който запалянковците на ПАОК се противопоставят на евентуален трансфер на Константелиас. Само преди година те успяха да осуетят преминаването му в Щутгарт, след като оказаха сериозен натиск върху президента на клуба. Тогава сделката бе отменена в последния момент, но този път изглежда, че обратът е малко вероятен.