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Кошмарна новина в лагера на Борусия Дортмунд

Кошмарна новина в лагера на Борусия Дортмунд

30 Август, 2026 09:53 1 161 1

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  • янис константелиас-
  • константелиас-
  • бундеслига-
  • хамбургер

Трябва да изчакаме диагнозата, но не звучи много добре, заяви след мача треньорът на Борусия

Кошмарна новина в лагера на Борусия Дортмунд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд се опасява, че халфът Янис Константелиас може да е получил сериозна контузия на коляното в първия мач от Бундеслигата срещу Хамбургер ШФ в събота, завършил с победа с 2:0, предаде БТА.

23-годишният грък блесна при дебюта си, отбелязвайки втория гол точно преди почивката. Но той падна на терена, стискайки коляното си през второто полувреме и трябваше да бъде заменен.

„Много ме натъжава случилото се с Константелиас. Трябва да изчакаме диагнозата утре, но не звучи много добре, предвид това, което ми каза лекарят“, каза вчера треньорът на Дортмунд Нико Ковач пред Sky.

Вицешампионът от миналия сезон Борусия Дортмунд победи Хамбургер ШФ с 2:0 на „Сигнал Идуна Парк“ в мач от първия кръг на футболното първенство на Германия.

Серу Гираси откри резултата за домакините още в 9-ата минута с отличен завършващ удар след асистенция на Константинос Карецас. В края на първото полувреме Янис Константелиас удвои преднината за „жълто-черните“ след пас на Максимилиан Байер и последвал рикошет.

През втората част голмайсторът Константелиас напусна принудително терена с контузия в коляното. В 76-ата минута резервата Самуеле Инасио получи директен червен картон, но въпреки това Борусия Дортмунд удържа победата.


Германия
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  • 1 Нищо му няма

    2 2 Отговор
    Не е на фронта като някои руски футболисти я.

    10:05 30.08.2026

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