Спортният директор на ЦСКА: Никога няма да спра да вярвам!

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев изрази разочарование от резултата, но категорично отказа да се предаде, след тежкото поражение с 0:3 от ОФИ Крит в първия плейоф за Лига Европа

Той анализира факторите за негативния развой на срещата и подчерта вярата си в обрат.

"Доста неща се объркаха със сигурност. Аз смея да твърдя, че беше равностоен двубоят. Дори в много от епизодите имахме голямо преимущество към създадени чисти голови ситуации. За съжаление, за мен разликата днес беше в това, че отборът на ОФИ беше ефективен при положенията, които създаде," коментира Илиев.

Относно шансовете за реванша, той беше категоричен: "Аз никога няма да спра да вярвам. Вярвам, че отборът по същия начин ще се готви за реванша. Но преди това имаме друг двубой, върху който трябва да се концентрираме от българското първенство. Така че нека да го караме стъпка по стъпка."

На въпрос за червения картон на Мохамед Брахими, Илиев заяви: "Червеният картон е плод на емоция и излишен адреналин. Не бих казал, че по-скоро е липса на дисциплина, поне това, което видях отстрани без да съм гледал епизода, провокация от противника, която беше използвана по най-добрия начин и това също е част от играта и ние трябва в такива моменти да се научим да бъдем по-умни и по-хладнокръвни."

"Аз продължавам да вярвам и смея да твърдя, че имаме добър отбор, опитен отбор. Така че просто трябва да извличаме максимума от всяка една ситуация. Не мисля, че на този етап от турнира трябва да бъдем обременени", завърши Илиев.