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Спортният директор на ЦСКА: Никога няма да спра да вярвам!

Спортният директор на ЦСКА: Никога няма да спра да вярвам!

21 Август, 2026 07:00 635 9

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  • футбол-
  • цска-
  • офи крит-
  • лига европа

Той анализира факторите за негативния развой на срещата и подчерта вярата си в обрат

Спортният директор на ЦСКА: Никога няма да спра да вярвам! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев изрази разочарование от резултата, но категорично отказа да се предаде, след тежкото поражение с 0:3 от ОФИ Крит в първия плейоф за Лига Европа

Той анализира факторите за негативния развой на срещата и подчерта вярата си в обрат.

"Доста неща се объркаха със сигурност. Аз смея да твърдя, че беше равностоен двубоят. Дори в много от епизодите имахме голямо преимущество към създадени чисти голови ситуации. За съжаление, за мен разликата днес беше в това, че отборът на ОФИ беше ефективен при положенията, които създаде," коментира Илиев.

Относно шансовете за реванша, той беше категоричен: "Аз никога няма да спра да вярвам. Вярвам, че отборът по същия начин ще се готви за реванша. Но преди това имаме друг двубой, върху който трябва да се концентрираме от българското първенство. Така че нека да го караме стъпка по стъпка."

На въпрос за червения картон на Мохамед Брахими, Илиев заяви: "Червеният картон е плод на емоция и излишен адреналин. Не бих казал, че по-скоро е липса на дисциплина, поне това, което видях отстрани без да съм гледал епизода, провокация от противника, която беше използвана по най-добрия начин и това също е част от играта и ние трябва в такива моменти да се научим да бъдем по-умни и по-хладнокръвни."

"Аз продължавам да вярвам и смея да твърдя, че имаме добър отбор, опитен отбор. Така че просто трябва да извличаме максимума от всяка една ситуация. Не мисля, че на този етап от турнира трябва да бъдем обременени", завърши Илиев.


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  • 1 Красимир Петров

    10 1 Отговор
    Толкова си може Българският футбол.Повече от 25 години не гледам Българските отбори.И великият ЛеФски ще падне.

    07:03 21.08.2026

  • 2 Мъкааа мъка

    2 1 Отговор
    що прекръстихте селското отборче хубаво се бяхте самозатрили?!

    07:08 21.08.2026

  • 3 Фънки

    9 1 Отговор
    Вальо,абе тия гърци ви направиха смешни,преди това евреите, по тройка на калпак

    07:08 21.08.2026

  • 4 ВЕТЕРАН

    5 0 Отговор
    Вальо, и ние фенове вярваме, но на очите си. Много брак, много. И никаква агресия в тия момчета. С това лежерно темпо на терена, няма как да се получи. Нашият треньор казваше: "Момчета, футбола е проста игра, но не е за прости хора! Дайте да играем простичко и да правим това, което сме тренирали и можем. Да не правим сложни неща, които не сме сигурни, че ще направим."
    Ролята на треньора е да подреди правилно отбора за срещата и да надъха момчетата за всяка битка.
    И е важно да са отбор, а не всеки да си играе сам. Това ако не са го разбрали в детските си години, вече е много късно.

    07:21 21.08.2026

  • 5 Цецка Микренска

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    И ние верваме у Литекс с лиценза на Чавдар!
    Защото сме истински ловешки Харамейци а Янев Тройката е истински наследник на Тройче пен Дела

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  • 6 дедо..

    1 1 Отговор
    И я не вярвах че чорбата ще станат люлици и предадохте абривиатурата си..само и само за да не плащате на нап задълженята си и обявихте фалит,ама оня отгоре види

    07:27 21.08.2026

  • 7 Общ резултат

    0 0 Отговор
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    07:42 21.08.2026

  • 8 1246

    1 0 Отговор
    Феновете вече спряха да ви вярват-оставка .

    07:48 21.08.2026

  • 9 Локо Пловдив

    0 0 Отговор
    Литекс имат двама читави футболисти Брахими и Цварц, и двамата резерви. Единия го пусна и получи червен картон за лош късмет, но изобщо не трябва да са резерви . Защитата е под всякаква критика, всеки мач.

    07:52 21.08.2026

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