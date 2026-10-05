Елина Свитолина продължава безупречно в Пекин, Мертенс изхвърли Остапенко

Световната №7 Елина Свитолина от Украйна се класира за осминафиналите на престижния турнир от категория WTA 1000 на твърда настилка в китайската столица Пекин. Поставената под №6 в основната схема украинка елиминира 33-ата в ранглистата Мария Сакари от Гърция с 6:4, 7:5 след час и 36 минути игра.

Свитолина продължава да се състезава без нито един загубен сет от началото на надпреварата. Това бе шести сблъсък между двете тенисистки на професионално ниво, като украинката записа четвъртата си победа и трета поредна над тази съперничка. В битка за място на четвъртфиналите Свитолина ще се изправи срещу американката Ан Ли.

Участието си в Пекин приключи 32-рата в световната ранглиста Йелена Остапенко. Латвийката бе елиминирана от 19-ата в света Елизе Мертенс от Белгия след 6:2, 3:6, 6:3 в мач, продължил 2 часа и 18 минути.

Това бе едва втора среща между двете и първа от 2019 година насам, като Мертенс записа първия си успех над Остапенко. На осминафиналите белгийката очаква победителката от двубоя между световната №4 Коко Гоф (САЩ) и представителката на домакините Синран Сун.