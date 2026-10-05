Тъжният край на Василий Сталин

На 19 март 1962 г. в Казан умира Василий Сталин – синът на съветския диктатор Йосиф Сталин. Той е на 40 години, само два дни преди рождения си ден. Животът му завършва далеч от Москва, без власт, без военната позиция, която някога заема, и след години на затвор, принудително установяване и тежка зависимост към алкохола.

Официалната причина за смъртта е остра сърдечна недостатъчност на фона на алкохолна интоксикация. Според по-късно публикувани данни тялото му е погребано на Арското гробище в Казан, а през 2002 г. прахът му е пренесен на Троекуровското гробище в Москва.

От генерал до затворник

Василий Иосифович Сталин е роден на 21 март 1921 г. в Москва. Майка му Надежда Алилуева умира, когато той е още дете, а баща му постепенно го превръща в част от затворения свят на съветския елит.

По време на Втората световна война Василий служи във военновъздушните сили и командва авиационни части. Получава няколко отличия, а през 1949 г. е произведен в генерал-лейтенант от авиацията. След войната оглавява Военновъздушните сили на Московския военен окръг.

Военната кариера обаче върви заедно с проблеми с алкохола и поредица от инциденти. След смъртта на Йосиф Сталин на 5 март 1953 г. Василий губи покровителството, което му осигурява високото положение на баща му. Той е отстранен от длъжността си и на 28 април същата година е арестуван.

През 1955 г. е осъден на осем години затвор по обвинения, свързани с антиправителствени изказвания и злоупотреба със служебното положение. По-късно сестра му Светлана Алилуева описва как брат ѝ обвинявал приближените на баща им, че са го убили. В разказ, цитиран от Ню Йорк Ривю ъф Букс, Василий крещял: „Те убиха баща ми, мръсниците!“

Последните му години

Василий е освободен предсрочно на 11 януари 1960 г., но свободата му е ограничена. След опит да потърси разрешение за преместване в Китай му е забранено да живее в Москва и Грузия. Избира Казан, където е изпратен през април 1961 г.

В града живее под фамилията Джугашвили. На 9 януари 1962 г. местните власти му издават паспорт с това име. По данни на Комерсант здравето му вече е сериозно увредено, а въпреки лекарските предупреждения той продължава да употребява алкохол. На 19 март настъпва смъртта му.

Снимка: YouTube

Още в първите съобщения има разминаване. Списание Тайм съобщава през април 1962 г., че Василий е починал в Саратов и че причината е описвана по различен начин – от самоубийство до прекомерно пиене. По-късните сведения, както и данните за погребението му, посочват Казан.

Версията за насилствена смърт остава част от историческите спорове около него, но не е подкрепена с публично доказателство. През 1999 г. Военната колегия на Върховния съд на Русия отменя политическото обвинение срещу Василий Сталин. Това не променя края на живота му – синът на човека, управлявал СССР в продължение на десетилетия, умира изолиран и далеч от центъра на властта.

Източници: kommersant.ru, content.time.com, nybooks.com