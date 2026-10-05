"Спаси София" свика национална конференция и обяви курс към местните избори догодина

Партията създаде Национален съвет, отчете работата си през мандата и постави подготовката за местните избори през 2027 г. сред основните си задачи

В събота "Спаси София" проведе първата си Национална конференция след учредяването на партията през 2023 г. Делегатите приеха промени в Устава, с които се създава Национален съвет като нов колективен орган в управлението на партията, и преизбраха Борис Бонев за председател. Той получи мандат да води организацията към местните избори през 2027 г. и към изпълнението на заявената цел София да бъде изведена на „писта за развитието ѝ като европейски град за пример“.

Бонев определи прекратяването на дългогодишното управление на ГЕРБ като най-голямото политическо постижение на "Спаси София", но подчерта, че това не означава край на необходимите промени. „Корените на корупцията са дълбоки в етажите на „Московска“. Отказът на Терзиев да извърши ревизия на управлението на ГЕРБ и текучеството на заместниците му ни показва, че има още за плевене“, заяви Бонев.

Председателят на партията посочи, че въпреки сравнително кратката история на Спаси София като политическа партия, организацията има зад гърба си години гражданска работа и последователна кауза за развитието на столицата. „Ние сме обединени от кауза – градът ни да бъде добро, сигурно и справедливо място за живот. И тази автентичност ни прави не само различни от всички останали. Прави ни верни на София и близки до всеки софиянец. Защото горим с проблемите на този град не само покрай изборите за кмет“, заяви той.

Бонев постави акцент и върху политическите изводи от участието на "Спаси София" в управлението през настоящия мандат. По думите му партията трябва да запази способността си да посочва проблемите и да предлага решения, включително когато те са трудни или непопулярни. „Ако цената да печелим избори е да жертваме автентичността си като партия, която казва къде са проблемите и предлага решенията им, дори когато те са неприятни, аз съм готов да живея с грешката да не платим тази цена. За партия като нашата постигнатото е по-важно от предизборни програми, пълни с обещания, които никой няма намерение да спазва“, заяви председателят на Спаси София.

Бонев коментира и опитите "Спаси София" да бъде поставена в традиционното разделение между ляво и дясно. „Питат ни леви ли сте, десни ли сте. Как да сложа "Спаси София" в калъп, като никога не сме били по калъп? Синьото и червеното правят лилаво – спокойствието на синьото и енергията на червеното. Ние сме партия, която търси решения на проблемите, а не оправдания с идеологията“, заяви той.

Като пример Бонев посочи състоянието на „Топлофикация София“, което определи като една от причините за напускането на управляващата коалиция от Спаси София. Той постави и въпроса за готовността на столицата да реагира при сериозни аварии и кризи. „Знае ли София какво да прави, ако водата спре, ако има голяма авария или ако войната дойде на прага ни? Подготвена ли е София?“, попита той.

„София няма нужда от хора, които са винаги съгласни. Има нужда от хора, които знаят с какво не бива да се съгласяват. Който бърка честното „не“ с предателство, накрая остава сред верни хора и рухнали мостове“, заяви още той. По думите му устойчивото управление не се изгражда чрез политическо единодушие на всяка цена: „Управлението не се крепи на броя на кимванията, а на майсторите и техните здрави мостове.“

Партията отчете постигнатото и липсата на очакваните реформи

В политическия отчет на "Спаси София" Пламена Терзирадева обърна внимание на разочарованието на партията от липсата на част от очакваните реформи през настоящия мандат. Тя припомни, че коалицията с парламентарно представени партии е била възприемана и като възможност за законодателни промени, които Столичният общински съвет не може да направи самостоятелно.

„Коалицията с парламентарни партии беше възможност да се борим с презастрояването, да създадем черен списък за фирмите, които строят некачествено – все неща, за които ни трябваха партньори в Народното събрание. Написахме тези законопроекти – още чакаме да бъдат гласувани“, заяви Терзирадева.

В отчета бяха откроени като постигнати стъпки финансирането на общински капацитет за сметосъбиране и сметоизвозване, дигитализацията на билетите за градския транспорт, програмите за обновяване на превозните средства и подготовката на проекти за локални паркинги в кварталите.

„Младите спасяват“ с амбиция за национално развитие

Пред конференцията говори и 20-годишният председател на младежката организация „Младите спасяват“ Александър Косев, който постави цел за нейното развитие и извън София.

„Младите хора са двигатели на политическите процеси. Когато "Спаси София" се основа, Борис и другите ѝ съоснователи бяха на моите години. Днес ние сме новото поколение, което ще определя каква София искаме да оставим на следващото“, заяви Косев.

По думите му задържането на младите хора трябва да бъде централен въпрос за развитието не само на столицата, но и на останалите български градове. „Младите хора са икономическият двигател на градовете. Разговорът какво е нужно, за да го държат активен, трябва да се води преди вътрешната миграция и много преди Терминал 2“, каза още той.

С промените в Устава, избора на новите партийни органи и преизбирането на Борис Бонев "Спаси София" започва подготовката си за следващите местни избори през 2027 г., като поставя акцент върху разширяването на организацията, изработването на конкретни политики за столицата и продължаването на работата по нерешените проблеми на София.