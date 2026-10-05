Новак Джокович с обнадеждаващи думи за физическото си състояние

Новак Джокович сътвори нов впечатляващ обрат и надделя над поставения под номер 1 Александър Зверев с 4-6, 6-4, 6-4 в четвъртфиналите на турнира в Пекин. Сърбинът показа характер в оспорвания сблъсък, продължил два часа и 35 минути, и продължава борбата си за седма титла от надпреварата.

С този триумф 39-годишният Джокович подобри уникалната си серия на 32 победи от 32 мача в китайската столица. Така той изпревари постижението на Рафаел Надал от 31 поредни победи на Откритото първенство на Франция за най-добър старт на даден турнир в Откритата ера на мъжкия тенис.

Победата идва на фона на трудна година за Джокович, изпълнена с физически проблеми и здравословни затруднения. По време на предишните си мачове в Пекин срещу Нуно Боржеш и Бу Юнчаокете той трябваше да ползва медицински таймаути заради дискомфорт в рамото и коремната област. Рано през сезона и по време на Откритото първенство на САЩ сърбинът също премина през сериозни изпитания с физическата си форма.

След драматичния си успех над Бу в миналия кръг Джокович разкри, че сезонът е истинска борба за него, но не заради издръжливост, а поради специфични здравословни казуси. Радващото за неговите фенове обаче бе представянето му в третия сет срещу Зверев, където сръбският тенисист запази висока интензивност, сервира стабилно и показа, че тялото му реагира все по-добре на натоварванията.

„Честно казано, тази година е една голяма, голяма борба за мен заради няколко специфични проблема, които имам. Просто се опитвам да намеря различни начини, за да си осигуря поне прилично физическо и здравословно състояние, така че да мога да бъда на корта и да се съревновавам с играча от другата страна на мрежата. Повечето мачове и турнири, които изиграх тази година, бяха истинско изпитание за мен в чисто физически план. Това няма нищо общо с издръжливостта. Хората ги бъркат тези неща. Не е издръжливостта. Нещо друго е – по-скоро свързано със здравето. Не искам да навлизам в подробности, защото тогава може да изглежда, че се оплаквам или си търся оправдания", заяви Джокович

Нели сподели, че ключово за него остава правилното възстановяване между двубоите, за да може да се съревновава на най-високо ниво с младите звезди в тура. Натискът над опонент като Зверев, който направи 19 аса в мача, изискваше пълна концентрация и тактически гъвкави решения, включително излизания на мрежата и сервиз-воле.

„Това са моментите, за които все още играеш тенис. Мотивацията е голяма, когато се чувстваш добре и можеш да се съревноваваш наравно с най-добрите в света пред 15 000 души. Да, годината е трудна по различни причини, но аз все още карам младоците здраво да се потрудят, за да си изкарат парите (смее се). Просто се радвам, че успявам да издържа и да премина през това. Винаги се старая да бъда изключително педантичен в грижата за тялото си и инвестирам много часове на корта и извън него, за да съм сигурен, че организмът ми е подготвен и възстановен добре. Но с възрастта не можеш да се бориш, нещата вече са различни и трябва да адаптирам подхода си. Радвам се, че тялото ми издържа на това натоварване и се чувствам добре, готов за следващата битка", допълни сърбинът.

В битка за място на финала Новак Джокович ще се изправи срещу друг бивш номер 1 в света – Даниил Медведев, който на четвъртфиналите победи Франциско Керундоло с 7-6(4), 6-3. Джокович води с 10-5 победи в преките им двубои, а предстоящият дуел обещава нов зрелищен сблъсък от най-висока класа.