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Левски иска промяна на датата на двубоя с Ботев (Пловдив)

Левски иска промяна на датата на двубоя с Ботев (Пловдив)

25 Август, 2026 11:27 621 7

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Столичният гранд иска повече време за възстановяване след европейския си мач

Левски иска промяна на датата на двубоя с Ботев (Пловдив) - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски официално се обърна към Българския футболен съюз с молба за преместване на предстоящия си шампионатен сблъсък срещу Ботев (Пловдив). В петък от "Герена" са изпратили писмо до централата, с което настояват двубоят да се играе в неделя, вместо по първоначалния график – събота на стадион "Христо Ботев", съобщава "Спортал".

Причината за искането е натовареният календар на "сините". Тимът на Хулио Веласкес гостува на АЕК в Гърция в решителен плейоф от Шампионската лига, който ще се проведе утре вечер. Очаква се завръщането на отбора в София да бъде в ранните часове на четвъртък – между 4 и 5 сутринта. Това оставя на Левски само един ден за почивка и подготовка преди пътуването до Пловдив за мача с "канарчетата".

Ръководството на Левски вече е провело разговори със заместник-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов, както и с председателя на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов. Столичният клуб се позовава на правилото, което позволява отлагане на мачове заради участие в европейски турнири.

Сега топката е в полето на футболната централа, която трябва да вземе решение дали да уважи молбата на Левски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ама как

    3 2 Отговор
    такъв силен отбор се страхува от провинциален второразряден клуб.

    11:30 25.08.2026

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    Хайде стига вече глупости с тези отлагания на мачове! Кога ще ги играят, по Коледа ли!?
    Как пък един път не чух отбор от Ла лига, висшата лига, серия А, от Бундеслигата да "отлагат" мачове, дори когато отборите им играят финали на ЕКТ!
    Нали има картотекирани над 25 футболисти, отделно втори отбор, нямаш оправдание за "умора" и тем подобни глупости!
    Интересно след приземяването в Атина, какви "отлагания" още ще искат...

    Коментиран от #7

    11:42 25.08.2026

  • 3 ХАХАХА

    5 2 Отговор
    АМИ ДА ОТЛОЖИМ ПЪРВЕНСТВОТО ТОГАВА ЗА ДОГОДИНА -ДРУГИТЕ КАК ИГРАЯТ ЛЕФСИКИ НЕ МОГАТ

    12:08 25.08.2026

  • 4 Вашето мнение

    3 4 Отговор
    Нека да припомня, на чистачките на офисите на домусчиев, които са основната фенска маса на лудогорец и коментиращи със злобба Левнски, че до прреди година тяхното отборче отлагаше мачове за след края на шампионата.

    Коментиран от #5

    12:13 25.08.2026

  • 5 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    "тяхното отборче отлагаше мачове за след края на шампионата."

    И ти одобряваш ли тези отлагания!? В крайна сметка кво постигнаха с тези отлагания - спечелиха ЕКТурнир, играха поне полуфинал, повишиха класата си, продадоха футболисти за по над 20 млн. евро...
    Стига глупости и излагации, за чиф иначе карнотекират отборите по 25 - 30 футболисти, за да се хвалят ли с тях или всички да играят...

    12:19 25.08.2026

  • 6 ББПП

    1 0 Отговор
    Направо да си договорят с БФСто някакъв резултат. Няма смисъл да го отлагат. ...нали са нашата гордост в Европа с грандиозните си успехи и евро открития

    12:32 25.08.2026

  • 7 Кой говори

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    за отлагане бе?! Не четеш ли?! Искат да е на следващия ден, не да се отлага!

    12:51 25.08.2026

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