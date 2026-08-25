Левски иска промяна на датата на двубоя с Ботев (Пловдив)

Левски официално се обърна към Българския футболен съюз с молба за преместване на предстоящия си шампионатен сблъсък срещу Ботев (Пловдив). В петък от "Герена" са изпратили писмо до централата, с което настояват двубоят да се играе в неделя, вместо по първоначалния график – събота на стадион "Христо Ботев", съобщава "Спортал".
Причината за искането е натовареният календар на "сините". Тимът на Хулио Веласкес гостува на АЕК в Гърция в решителен плейоф от Шампионската лига, който ще се проведе утре вечер. Очаква се завръщането на отбора в София да бъде в ранните часове на четвъртък – между 4 и 5 сутринта. Това оставя на Левски само един ден за почивка и подготовка преди пътуването до Пловдив за мача с "канарчетата".
Ръководството на Левски вече е провело разговори със заместник-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов, както и с председателя на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов. Столичният клуб се позовава на правилото, което позволява отлагане на мачове заради участие в европейски турнири.
Сега топката е в полето на футболната централа, която трябва да вземе решение дали да уважи молбата на Левски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ама как
11:30 25.08.2026
2 Гост
Как пък един път не чух отбор от Ла лига, висшата лига, серия А, от Бундеслигата да "отлагат" мачове, дори когато отборите им играят финали на ЕКТ!
Нали има картотекирани над 25 футболисти, отделно втори отбор, нямаш оправдание за "умора" и тем подобни глупости!
Интересно след приземяването в Атина, какви "отлагания" още ще искат...
Коментиран от #7
11:42 25.08.2026
3 ХАХАХА
12:08 25.08.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #5
12:13 25.08.2026
5 Гост
До коментар #4 от "Вашето мнение":"тяхното отборче отлагаше мачове за след края на шампионата."
И ти одобряваш ли тези отлагания!? В крайна сметка кво постигнаха с тези отлагания - спечелиха ЕКТурнир, играха поне полуфинал, повишиха класата си, продадоха футболисти за по над 20 млн. евро...
Стига глупости и излагации, за чиф иначе карнотекират отборите по 25 - 30 футболисти, за да се хвалят ли с тях или всички да играят...
12:19 25.08.2026
6 ББПП
12:32 25.08.2026
7 Кой говори
До коментар #2 от "Гост":за отлагане бе?! Не четеш ли?! Искат да е на следващия ден, не да се отлага!
12:51 25.08.2026