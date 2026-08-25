Левски иска промяна на датата на двубоя с Ботев (Пловдив)

Левски официално се обърна към Българския футболен съюз с молба за преместване на предстоящия си шампионатен сблъсък срещу Ботев (Пловдив). В петък от "Герена" са изпратили писмо до централата, с което настояват двубоят да се играе в неделя, вместо по първоначалния график – събота на стадион "Христо Ботев", съобщава "Спортал".

Причината за искането е натовареният календар на "сините". Тимът на Хулио Веласкес гостува на АЕК в Гърция в решителен плейоф от Шампионската лига, който ще се проведе утре вечер. Очаква се завръщането на отбора в София да бъде в ранните часове на четвъртък – между 4 и 5 сутринта. Това оставя на Левски само един ден за почивка и подготовка преди пътуването до Пловдив за мача с "канарчетата".

Ръководството на Левски вече е провело разговори със заместник-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов, както и с председателя на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов. Столичният клуб се позовава на правилото, което позволява отлагане на мачове заради участие в европейски турнири.

Сега топката е в полето на футболната централа, която трябва да вземе решение дали да уважи молбата на Левски.