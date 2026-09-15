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Култова история на Стилиян Петров за ЦСКА и две торби с пари (ВИДЕО)

Култова история на Стилиян Петров за ЦСКА и две торби с пари (ВИДЕО)

15 Септември, 2026 13:59 596 1

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  • футбол

Баща ми взе парите и си би камшика

Култова история на Стилиян Петров за ЦСКА и две торби с пари (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Стилиян Петров разкри култова история от преди близо 30 години. Става дума за преминаването му от Монтана в ЦСКА през 1997 г.

"Дойдоха хората от ЦСКА. Седнахме, а до тях имаше две чанти. Вътре имaше 50 хиляди долара. Става въпрос за 1997-а – две чанти с пари за баща ми, за да подпиша с ЦСКА", каза той в подкаста "Itsalloutfootball".

Бившият му съотборник в Астън Вила Гейбриъл Агбонлахор го попита: Агбонлахор: "Какво каза баща ти?".

"Баща ми ги взе и си би камшика. Голям тарикат! Но пък не можеш да го виниш, нали? Сложи ги под масата и просто каза: "Успех", заяви през смях Стенли.

"И така, заминах за предсезонната подготовка. Като се върнах, половината от едната чанта липсваше. Беше си купил кола, нов апартамент... правя му евала", каза още Петров.


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  • 1 Силен

    5 0 Отговор
    Стенли е по голям от всички,като човек и българин.

    14:27 15.09.2026

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