Култова история на Стилиян Петров за ЦСКА и две торби с пари (ВИДЕО)

Легендата на българския футбол Стилиян Петров разкри култова история от преди близо 30 години. Става дума за преминаването му от Монтана в ЦСКА през 1997 г.
"Дойдоха хората от ЦСКА. Седнахме, а до тях имаше две чанти. Вътре имaше 50 хиляди долара. Става въпрос за 1997-а – две чанти с пари за баща ми, за да подпиша с ЦСКА", каза той в подкаста "Itsalloutfootball".
Бившият му съотборник в Астън Вила Гейбриъл Агбонлахор го попита: Агбонлахор: "Какво каза баща ти?".
"Баща ми ги взе и си би камшика. Голям тарикат! Но пък не можеш да го виниш, нали? Сложи ги под масата и просто каза: "Успех", заяви през смях Стенли.
"И така, заминах за предсезонната подготовка. Като се върнах, половината от едната чанта липсваше. Беше си купил кола, нов апартамент... правя му евала", каза още Петров.
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14:27 15.09.2026