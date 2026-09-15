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Шефът на Mercedes нахока Антонели: Какъв идиот!

Шефът на Mercedes нахока Антонели: Какъв идиот!

15 Септември, 2026 13:00 883 0

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Лидерът в генералното класиране записа осма победа за сезона още при дебюта на трасето в испанската столица

Шефът на Mercedes нахока Антонели: Какъв идиот! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шефът на Mercedes Тото Волф се пошегува по адрес на победителя в Гран при на Мадрид Кими Антонели, наричайки го „идиот“, след като младият италианец закачи предпазната стена в заключителните обиколки на надпреварата.

Лидерът в генералното класиране записа осма победа за сезона още при дебюта на трасето в испанската столица. По този начин той увеличи преднината си пред своя съотборник на внушителните 82 точки, с което направи поредна решителна крачка към световната титла. Непосредствено след финала Волф поздрави своя състезател по радиото, определяйки представянето му като „много, много добро“ и приветствайки новите 25 пункта към актива му. Малко по-късно обаче, при появата на бащата на пилота Марко Антонели, австриецът се обърна към него с усмивка и заяви с хумор „какъв идиот“ заради ненужния риск и контакта със стената на седми завой.

Самият Антонели призна спортсменски след надпреварата, че всъщност Ландо Норис е бил пилотът, който напълно е заслужил първото място. Състезателят на Макралън водеше убедително в началната част на дистанцията, преди грешка на механиците му при спирането в бокса да му коства лидерството и да отвори пътя към успеха за италианеца.

„Мисля, че днес е хубаво да спечелиш, но чувството не е чак толкова добро, защото смятам, че Ландо заслужаваше победата днес, но като цяло я приемаме. Извън това състезанието беше много силно, особено с твърдите гуми имахме добро темпо. Сега трябва да продължим да натискаме“, сподели Антонели.

Същевременно Люис Хамилтън призна надмощието на младия си колега, заявявайки, че в момента „няма кой да го спре“. Седемкратният световен шампион подчерта, че представянето на Антонели и Mercedes през сезона е напълно заслужено. Британецът отпадна в Мадрид заради неизправност в спирачната система на болида си, която първоначално му попречи да намали навреме и доведе до контакт с бариерите, а след кратко нормализиране на педала проблемът се повтори няколко завоя по-късно и го принуди да се оттегли.

Въпреки разочарованието, Хамилтън запази оптимизъм относно представянето на Ferrari, след като съотборникът му Шарл Льоклер финишира на четвърта позиция. С по една победа за сезона за двамата – Хамилтън в Барселона и Льоклер на Силвърстоун – британецът изрази увереност, че планираните бъдещи подобрения ще донесат още по-добри резултати за Скудерията.


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