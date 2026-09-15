Олигарх на Путин е дал пари за сватбата на Тръмп-младши

Руският спортен функционер, председател на Международната боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов, е покрил част от разходите за сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите. Това става ясно от разследване на платформата ProPublica, оповестено в понеделник, 14 септември.
Разходи за стотици хиляди долари
Кремльов, който е близък с руския президент Владимир Путин, е поел разходите за фойерверките и наема на един от частните острови, където през май 2026 г. се състояха сватбените тържества на по-големия син на президента на САЩ и модела Бетина Андерсън. В церемонията са участвали около 50 гости, сред които и другият син на шефа на Белия дом – Ерик Тръмп, както и зетят му Джаред Къшнър, назначен за специален пратеник на американския президент за мирното уреждане на конфликта в Украйна.
Освен самия председател на IBA, който почти не говори английски, на събитието е присъствала и голяма група руснаци, отбелязва ProPublica. Сред тях в разследването се споменават заместник-директорът на групата компании ЕСК Александър Лагутин, работил, по-специално, в отбранителния и енергийния сектор на Русия, както и „дясната ръка“ на Кремльов в IBA Елена Собол.
Според данните на ProPublica Кремльов е поел разходите за партито на Бахамите, като е наел частен остров за около 100 000 долара на нощ и е платил фойерверките, които според информацията са стрували около 70 000 долара. Парите са постъпили от организация в Дубай, която боксовата асоциация IBA използва за своите финансови операции.
Тръмп-младши потвърди ролята на Кремльов
Доналд Тръмп-младши и Бетина Тръмп потвърдиха ролята на Умар Кремльов във финансирането на тържеството. "Нашият скъп приятел Умар много щедро организира за нас две невероятни вечери с празненства след сватбата ни. Това беше изключително щедър сватбен подарък от приятел, за който бяхме и продължаваме да сме невероятно благодарни", написа в профила си в Инстаграм Бетина Тръмп.
И още: "Жалко е, че нещо толкова лично и радостно може да бъде превърнато в нещо политическо или зловещо просто заради това кой или откъде е някой. Приятелството не трябва задължително да има политически мотив."
Главният спонсор на боксовата асоциация, ръководена от Кремльов, е руският държавен концерн „Газпром“. През 2023 г. Международният олимпийски комитет (МОК) изключи IBA от списъка на признатите международни федерации, след като през октомври 2022 г. IBA допусна руски и беларуски спортисти да участват в състезания под флаговете на своите страни, в противоречие с препоръките на МОК.
Според разследване на изданието „Проект“ от 2024 г., роденият в Таджикистан Умар Кремльов до 2010 г. е носил фамилията Лутфулоев и има две присъди: за изнудване през 2004 г. и за нанасяне на побой през 2007 г. През април тази година руският президент Владимир Путин връчи на Кремльов ордена "Дружба".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
14:02 15.09.2026
2 Три синджира Боби
14:03 15.09.2026
3 Дъртите Педофили
После не били Дружки.
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #11, #18
14:04 15.09.2026
4 Хахахаха
Коментиран от #13
14:09 15.09.2026
5 Не само това.
На сватбата са били само 50 човека, като с Олигарха са били група влиятелни руснаци от които единият е в оръжейният бизнес за производство на стрелково оръжие и амуниции за руската армия, с които воюват в Украйна.
Черните облаци над Тръмп се сгъстяват.
14:11 15.09.2026
6 Хахаха.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той купи Радев, ти за Левски говориш.
14:12 15.09.2026
7 Пич
14:12 15.09.2026
8 зад кулисите
14:13 15.09.2026
9 баи ставри
14:14 15.09.2026
10 Възраждане
Дано спаси нашите монголски Братушки в кремля от украинците
14:18 15.09.2026
11 педофилите са спонсорирани от пп дб
До коментар #3 от "Дъртите Педофили":там ще търсиш скъпа няма да те питам за орентацията ти вероятно се чустваш жена затворена в мъжко тяло
14:19 15.09.2026
12 Няма такъв резил
Какво дъно за САЩ!!!
Коментиран от #15
14:19 15.09.2026
13 абе то същото като фондер-лайн№ен
До коментар #4 от "Хахахаха":там няма корупция прсото няма в малки размери а за милиарди за ковид ваксините все пак там е малко ала бала като всички либерални лгблт пляви като теб също
14:20 15.09.2026
14 мамник
14:21 15.09.2026
15 дъно е либералите в Ек
До коментар #12 от "Няма такъв резил":и дъно е пляви като теб който си падат по пп дб и педофилите от петрохан
14:22 15.09.2026
16 Излагацию
14:22 15.09.2026
17 АБВ
Поканили някого на сватба, имал пари, дал. И кво ?
14:28 15.09.2026
18 Соваж бейби
До коментар #3 от "Дъртите Педофили":Гарван гарвану око не вади.Само не знам защо спретнаха цирка с санкциите в Европа и в САЩ но за определени марки магазини , ресторанти и фабрики за пред хората .В Европа купуваме руска газ от арабите на тройна цена и скъпо за нерафинирания от САЩ, санкциите поразиха само икономиката и пазара на Европа с Русия загубиха се много милиони ,милиарди днес след няколко години.В САЩ няма проблеми за руски инвеститори и олигарси в Франция също и за руски туристи има си бол .Не мога да разбера къде е логиката и интереса на Европа ние сме на загуба с милиардите за Украйна и мигрантите които също се настаниха в Европа на безплатна ваканция 4 година не в САЩ .Освен ако са обещали като гаранция руските пари по банките из ЕС на олигарсите тя и лихвата е хубава за този период да ни се предоставят тоест се върнат милиардите които дадохме за Украйна а Русия и САЩ си подели Украйна. Путин си вземе територията която посочи а останалото американска колония при всички случаи САЩ, Русия и Европа са заедно но се играе цирк ,скоро ще сменят партиите в цяла Европа за по правдоподобно на целия фарс потърпевши са само украинският народ .Аз така го разбирам през моят поглед може и да греша но рядко се лъжа.
14:36 15.09.2026
19 Ала Бала
14:38 15.09.2026