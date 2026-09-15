Олигарх на Путин е дал пари за сватбата на Тръмп-младши

Руският спортен функционер, председател на Международната боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов, е покрил част от разходите за сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите. Това става ясно от разследване на платформата ProPublica, оповестено в понеделник, 14 септември.

Разходи за стотици хиляди долари

Кремльов, който е близък с руския президент Владимир Путин, е поел разходите за фойерверките и наема на един от частните острови, където през май 2026 г. се състояха сватбените тържества на по-големия син на президента на САЩ и модела Бетина Андерсън. В церемонията са участвали около 50 гости, сред които и другият син на шефа на Белия дом – Ерик Тръмп, както и зетят му Джаред Къшнър, назначен за специален пратеник на американския президент за мирното уреждане на конфликта в Украйна.

Освен самия председател на IBA, който почти не говори английски, на събитието е присъствала и голяма група руснаци, отбелязва ProPublica. Сред тях в разследването се споменават заместник-директорът на групата компании ЕСК Александър Лагутин, работил, по-специално, в отбранителния и енергийния сектор на Русия, както и „дясната ръка“ на Кремльов в IBA Елена Собол.

Според данните на ProPublica Кремльов е поел разходите за партито на Бахамите, като е наел частен остров за около 100 000 долара на нощ и е платил фойерверките, които според информацията са стрували около 70 000 долара. Парите са постъпили от организация в Дубай, която боксовата асоциация IBA използва за своите финансови операции.

Тръмп-младши потвърди ролята на Кремльов

Доналд Тръмп-младши и Бетина Тръмп потвърдиха ролята на Умар Кремльов във финансирането на тържеството. "Нашият скъп приятел Умар много щедро организира за нас две невероятни вечери с празненства след сватбата ни. Това беше изключително щедър сватбен подарък от приятел, за който бяхме и продължаваме да сме невероятно благодарни", написа в профила си в Инстаграм Бетина Тръмп.

И още: "Жалко е, че нещо толкова лично и радостно може да бъде превърнато в нещо политическо или зловещо просто заради това кой или откъде е някой. Приятелството не трябва задължително да има политически мотив."

Главният спонсор на боксовата асоциация, ръководена от Кремльов, е руският държавен концерн „Газпром“. През 2023 г. Международният олимпийски комитет (МОК) изключи IBA от списъка на признатите международни федерации, след като през октомври 2022 г. IBA допусна руски и беларуски спортисти да участват в състезания под флаговете на своите страни, в противоречие с препоръките на МОК.

Според разследване на изданието „Проект“ от 2024 г., роденият в Таджикистан Умар Кремльов до 2010 г. е носил фамилията Лутфулоев и има две присъди: за изнудване през 2004 г. и за нанасяне на побой през 2007 г. През април тази година руският президент Владимир Путин връчи на Кремльов ордена "Дружба".