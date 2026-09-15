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Олигарх на Путин е дал пари за сватбата на Тръмп-младши

Олигарх на Путин е дал пари за сватбата на Тръмп-младши

15 Септември, 2026 14:01 759 19

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Руският спортен функционер и олигарх Умар Кремльов е платил наема за частен остров за сватбата на Доналд Тръмп-младши, става ясно от разследване на ProPublica

Олигарх на Путин е дал пари за сватбата на Тръмп-младши - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руският спортен функционер, председател на Международната боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов, е покрил част от разходите за сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите. Това става ясно от разследване на платформата ProPublica, оповестено в понеделник, 14 септември.

Разходи за стотици хиляди долари

Кремльов, който е близък с руския президент Владимир Путин, е поел разходите за фойерверките и наема на един от частните острови, където през май 2026 г. се състояха сватбените тържества на по-големия син на президента на САЩ и модела Бетина Андерсън. В церемонията са участвали около 50 гости, сред които и другият син на шефа на Белия дом – Ерик Тръмп, както и зетят му Джаред Къшнър, назначен за специален пратеник на американския президент за мирното уреждане на конфликта в Украйна.

Освен самия председател на IBA, който почти не говори английски, на събитието е присъствала и голяма група руснаци, отбелязва ProPublica. Сред тях в разследването се споменават заместник-директорът на групата компании ЕСК Александър Лагутин, работил, по-специално, в отбранителния и енергийния сектор на Русия, както и „дясната ръка“ на Кремльов в IBA Елена Собол.

Според данните на ProPublica Кремльов е поел разходите за партито на Бахамите, като е наел частен остров за около 100 000 долара на нощ и е платил фойерверките, които според информацията са стрували около 70 000 долара. Парите са постъпили от организация в Дубай, която боксовата асоциация IBA използва за своите финансови операции.

Тръмп-младши потвърди ролята на Кремльов

Доналд Тръмп-младши и Бетина Тръмп потвърдиха ролята на Умар Кремльов във финансирането на тържеството. "Нашият скъп приятел Умар много щедро организира за нас две невероятни вечери с празненства след сватбата ни. Това беше изключително щедър сватбен подарък от приятел, за който бяхме и продължаваме да сме невероятно благодарни", написа в профила си в Инстаграм Бетина Тръмп.

И още: "Жалко е, че нещо толкова лично и радостно може да бъде превърнато в нещо политическо или зловещо просто заради това кой или откъде е някой. Приятелството не трябва задължително да има политически мотив."

Главният спонсор на боксовата асоциация, ръководена от Кремльов, е руският държавен концерн „Газпром“. През 2023 г. Международният олимпийски комитет (МОК) изключи IBA от списъка на признатите международни федерации, след като през октомври 2022 г. IBA допусна руски и беларуски спортисти да участват в състезания под флаговете на своите страни, в противоречие с препоръките на МОК.

Според разследване на изданието „Проект“ от 2024 г., роденият в Таджикистан Умар Кремльов до 2010 г. е носил фамилията Лутфулоев и има две присъди: за изнудване през 2004 г. и за нанасяне на побой през 2007 г. През април тази година руският президент Владимир Путин връчи на Кремльов ордена "Дружба".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Путин купи и Левски.

    Коментиран от #6

    14:02 15.09.2026

  • 2 Три синджира Боби

    7 1 Отговор
    Е че да не е луд да не ги вземе. Така отслабва руската икономика. А и е основен принцип - дават ли ти, вземай! Бият ли те, бягай!

    14:03 15.09.2026

  • 3 Дъртите Педофили

    9 4 Отговор
    Путин и Тръмп
    После не били Дружки.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #11, #18

    14:04 15.09.2026

  • 4 Хахахаха

    7 0 Отговор
    По принцип, това е корупционна схема и трябва да се разследва, но явно и там е малко хаос.

    Коментиран от #13

    14:09 15.09.2026

  • 5 Не само това.

    7 1 Отговор
    Сватбата е била на нает от его малък остров.
    На сватбата са били само 50 човека, като с Олигарха са били група влиятелни руснаци от които единият е в оръжейният бизнес за производство на стрелково оръжие и амуниции за руската армия, с които воюват в Украйна.
    Черните облаци над Тръмп се сгъстяват.

    14:11 15.09.2026

  • 6 Хахаха.

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той купи Радев, ти за Левски говориш.

    14:12 15.09.2026

  • 7 Пич

    6 0 Отговор
    Ч кво, на сватба така се прави - пари се дават!!!

    14:12 15.09.2026

  • 8 зад кулисите

    5 0 Отговор
    През април тази година руският президент Владимир Путин връчил на Кремльов ордена "Дружба", а Кремльов спонсорирал сватба на Тръмп-младши. Тогава с напрежение в протока, поддържането на висока цена на петрола, облагодетелства не само Иран, но и Русия.

    14:13 15.09.2026

  • 9 баи ставри

    4 0 Отговор
    имал човека дал какво от това значи не е стиснат а путин и тръмп защо не дадът на някои беден ама друг път

    14:14 15.09.2026

  • 10 Възраждане

    4 1 Отговор
    Пияната и коце са прави, Бай Доньо психара е нашият човек.
    Дано спаси нашите монголски Братушки в кремля от украинците

    14:18 15.09.2026

  • 11 педофилите са спонсорирани от пп дб

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дъртите Педофили":

    там ще търсиш скъпа няма да те питам за орентацията ти вероятно се чустваш жена затворена в мъжко тяло

    14:19 15.09.2026

  • 12 Няма такъв резил

    3 2 Отговор
    Тоест путин е оженил на Тръмп израсляка!!!
    Какво дъно за САЩ!!!

    Коментиран от #15

    14:19 15.09.2026

  • 13 абе то същото като фондер-лайн№ен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    там няма корупция прсото няма в малки размери а за милиарди за ковид ваксините все пак там е малко ала бала като всички либерални лгблт пляви като теб също

    14:20 15.09.2026

  • 14 мамник

    0 0 Отговор
    Кой разбрал,разбрал!

    14:21 15.09.2026

  • 15 дъно е либералите в Ек

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Няма такъв резил":

    и дъно е пляви като теб който си падат по пп дб и педофилите от петрохан

    14:22 15.09.2026

  • 16 Излагацию

    1 1 Отговор
    Пари за семки.Аз дадох 300 000 евро за сватба.

    14:22 15.09.2026

  • 17 АБВ

    3 0 Отговор
    Къде и каква е новината тук ?
    Поканили някого на сватба, имал пари, дал. И кво ?

    14:28 15.09.2026

  • 18 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дъртите Педофили":

    Гарван гарвану око не вади.Само не знам защо спретнаха цирка с санкциите в Европа и в САЩ но за определени марки магазини , ресторанти и фабрики за пред хората .В Европа купуваме руска газ от арабите на тройна цена и скъпо за нерафинирания от САЩ, санкциите поразиха само икономиката и пазара на Европа с Русия загубиха се много милиони ,милиарди днес след няколко години.В САЩ няма проблеми за руски инвеститори и олигарси в Франция също и за руски туристи има си бол .Не мога да разбера къде е логиката и интереса на Европа ние сме на загуба с милиардите за Украйна и мигрантите които също се настаниха в Европа на безплатна ваканция 4 година не в САЩ .Освен ако са обещали като гаранция руските пари по банките из ЕС на олигарсите тя и лихвата е хубава за този период да ни се предоставят тоест се върнат милиардите които дадохме за Украйна а Русия и САЩ си подели Украйна. Путин си вземе територията която посочи а останалото американска колония при всички случаи САЩ, Русия и Европа са заедно но се играе цирк ,скоро ще сменят партиите в цяла Европа за по правдоподобно на целия фарс потърпевши са само украинският народ .Аз така го разбирам през моят поглед може и да греша но рядко се лъжа.

    14:36 15.09.2026

  • 19 Ала Бала

    0 0 Отговор
    Олигарх на Путин? Олигарх на Радев? Олигарх на Тръмп? Как взеха решението на кой принадлежи олигарха? И защо трябва да е на Путин? Вички собственици на големи компании в Америка на Тръмп ли са?

    14:38 15.09.2026

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