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Отбор постави световен рекорд, записа 113 мача без загуба

Отбор постави световен рекорд, записа 113 мача без загуба

15 Септември, 2026 12:28 460 2

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Дарул няма загуба в първенството вече повече от пет години – от април 2021 г. насам

Отбор постави световен рекорд, записа 113 мача без загуба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дарул Тазим е в серия от 113 поредни мача без загуба в малайзийското първенство. Това не е просто внушителна цифра, това е световен рекорд. Още на 21 август отборът задмина постижението на АСЕК Мимозас от Кот д'Ивоар, който имаше 108 поредни срещи без загуба в първенството между 1989 и 1994 г.

Дарул няма загуба в първенството вече повече от пет години – от април 2021 г. насам. Въпреки че не демонстрират същото доминиране в турнири като Купата на Малайзия, Суперкупата или Азиатската шампионска лига, където понякога все пак губят, нещата в малайзийското първенство вървят отлично. Те печелеха титли още преди началото на тази серия, а с настоящия си успех вече са си осигурили 12 поредни шампионски титли.

Ясно е, че това не е обикновен клуб. От 2013 г. насам Дарул е собственост на престолонаследника на Малайзия - Тунку Исмаил Идрис. Като дете той не проявява интерес към футбола – тренира водна топка и конен спорт. На 29-годишна възраст обаче става собственик на ФК „Джохор“ и Футболната асоциация на Джохор, обединява ги, поема контрола над проекта и го преименува на Дарул Тазим. Инвестира сериозни средства – и трофеите не закъсняват.

Престолонаследникът обаче често попада в центъра на шумни скандали и истории. През 2017 г. печели гласуването за президент на Футболната асоциация на Малайзия. Един детайл: няма други кандидати. През 2025 г. той предлага план за подсилване на националния отбор с чужденци. Проведени са мащабни проучвания по целия свят и в крайна сметка са открити седем футболисти (в Аржентина, Бразилия, Испания и Нидерландия), но ФИФА се намесва.

Разследващите откриват фалшифицирани документи сред новите попълнения в националния отбор - играчите са наказани да не играят в продължение на една година, а федерацията е глобена. Тунку определя решението като „политическо“ и обявява война на ФИФА, като се позовава на „двойни стандарти“. Престолонаследникът продължава да се занимава с националния отбор; той вече е изпробвал трима чуждестранни треньори, но никой от тях не е постигнал успех. Основната цел на Тунку е Малайзия да се класира за следващото Световно първенство – постижение, което страната никога не е реализирала, тъй като обикновено отпада в ранните етапи на квалификациите.

Дарул разполага със стадион с капацитет 27 000 места, изпълнителен директор, който е бивш играч на Барселона и испански старши треньор. Годишният бюджет е 14 милиона долара – огромна разлика в сравнение с останалите отбори в първенството.

Дарул има споразумения за партньорство с Борусия Дортмунд, Ювентус и ПСЖ. Големи клубове като Челси често посещават Малайзия за приятелски срещи. Но най-важното е, че клубът инвестира сериозно в своята академия, която е изградена по испански модел. От миналата година проектът се ръководи от Луис Гарсия Санс – бившия полузащитник на Барселона и Ливърпул. Той заема поста генерален мениджър и се счита за ключова фигура, чието мнение принцът цени високо.

Отборът също така се води от испанец – 45-годишния Хиско Муньос, който преди това е работил в Уотфорд. Оперативен директор пък е Алистър Едуардс – бивш австралийски национал. Това са истински футболни хора.


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