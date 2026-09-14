Проф. Пиргова: Разпадните процеси в ГЕРБ започнаха. Асен Василев не постъпи коректно

Не би трябвало новите изнесени факти по случая „Петрохан“ да повлияят на президентската кампания. Но е истина, че компроматите стават все по-ожесточени – преди се вадеха партийни книжки, сега се вадят трупове. Няма да е хубаво, ако кампанията протече без политически сблъсъци. Това заяви в ефира на Nova News политологът проф. Мария Пиргова, цитирана от novini.bg.

Според нея Асен Василев не е постъпил коректно, когато обвини Илияна Йотова, че е помилвала наркотрафикант.

„Политик като Асен Василев не би трябвало да си служи с такива факти, защото вади нещо старо и което от институционална гледна точка не може да се вмени като вина на г-жа Йотова“, сподели проф. Пиргова.

Тя допълни, че тези помилвания се правят на базата на експертни оценки и решението не е било еднолично на Илияна Йотова.

„Подобен компромат е недостоен за политик като Асен Василев, това много ме разочарова от него“, каза политологът.

По думите ѝ изнесените днес от прокуратурата нови данни по случая „Петрохан“ са в отговор на атаката на Асен Василев относно помилвания наркотрафикант.

„Не бих казала, че и едните, и другите постъпват политически правилно. За всички е ясно, че избирателите няма да се подведат нито по единия, нито по другия случай“, смята Мария Пиргова.

Тя подчерта, че не е приятно, че предизборната кампания започва да се залива с такива неща, преди още официално да е стартирала.

По адрес на Андрей Гюров Пиргова обясни, че той е „много възпитан и образован“, но „малък като мащаб, за да се бори с фигурата на доказан политик като Илияна Йотова“.

По отношение на процесите в ГЕРБ тя смята, че тази партия няма бъдеще и допълни, че тя винаги е била популистка и никога не е стъпвала на реални политически програми.

„Тази партия няма бъдеще и разпадните процеси при нея започнаха“, каза проф. Пиргова.