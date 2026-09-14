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Проф. Пиргова: Разпадните процеси в ГЕРБ започнаха. Асен Василев не постъпи коректно

Проф. Пиргова: Разпадните процеси в ГЕРБ започнаха. Асен Василев не постъпи коректно

14 Септември, 2026 18:46 1 486 31

  • мария пиргова-
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  • асен василев-
  • разочарование

По адрес на Андрей Гюров Мария Пиргова обясни, че той е „много възпитан и образован“, но „малък като мащаб, за да се бори с фигурата на доказан политик като Илияна Йотова“.

Проф. Пиргова: Разпадните процеси в ГЕРБ започнаха. Асен Василев не постъпи коректно - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не би трябвало новите изнесени факти по случая „Петрохан“ да повлияят на президентската кампания. Но е истина, че компроматите стават все по-ожесточени – преди се вадеха партийни книжки, сега се вадят трупове. Няма да е хубаво, ако кампанията протече без политически сблъсъци. Това заяви в ефира на Nova News политологът проф. Мария Пиргова, цитирана от novini.bg.

Според нея Асен Василев не е постъпил коректно, когато обвини Илияна Йотова, че е помилвала наркотрафикант.

„Политик като Асен Василев не би трябвало да си служи с такива факти, защото вади нещо старо и което от институционална гледна точка не може да се вмени като вина на г-жа Йотова“, сподели проф. Пиргова.
Тя допълни, че тези помилвания се правят на базата на експертни оценки и решението не е било еднолично на Илияна Йотова.

„Подобен компромат е недостоен за политик като Асен Василев, това много ме разочарова от него“, каза политологът.

По думите ѝ изнесените днес от прокуратурата нови данни по случая „Петрохан“ са в отговор на атаката на Асен Василев относно помилвания наркотрафикант.

„Не бих казала, че и едните, и другите постъпват политически правилно. За всички е ясно, че избирателите няма да се подведат нито по единия, нито по другия случай“, смята Мария Пиргова.
Тя подчерта, че не е приятно, че предизборната кампания започва да се залива с такива неща, преди още официално да е стартирала.

По адрес на Андрей Гюров Пиргова обясни, че той е „много възпитан и образован“, но „малък като мащаб, за да се бори с фигурата на доказан политик като Илияна Йотова“.
По отношение на процесите в ГЕРБ тя смята, че тази партия няма бъдеще и допълни, че тя винаги е била популистка и никога не е стъпвала на реални политически програми.

„Тази партия няма бъдеще и разпадните процеси при нея започнаха“, каза проф. Пиргова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дърта сврака

    22 10 Отговор
    Червената пирга е соцмумия

    18:53 14.09.2026

  • 2 тоз комунистически

    20 9 Отговор
    отпадък още ли не е в затвора?

    18:54 14.09.2026

  • 3 Кина

    10 11 Отговор
    Този тумор е същия като нейнския...Само лицата са различни ..!

    18:54 14.09.2026

  • 4 Само

    11 8 Отговор
    плешла коректна !

    18:55 14.09.2026

  • 5 Да казваш

    19 6 Отговор
    истината такава , каквато е , не е ли коректно , другарке ? За теб - да !

    18:57 14.09.2026

  • 6 Кольо

    15 6 Отговор
    Дърт вампир

    18:57 14.09.2026

  • 7 Пиргова

    15 7 Отговор
    това не е компромат, като на Софиянски, а реален факт и се казва Йотова наркогейт. Веднага трябва да се оттегли от надпреварата. И веднага спретнахте комунистите една измислена пресконференция за Петрохан. Доказано са убити от шест килъра, които са влезли от Сърбия, дори единият е загинал. Това е поръчково политическо убийство от службите и триумвирата. Росенчо каквото и да плещи това са измишльотини на мафията, за да прикрият поръчката си. В деня на убийството по БНР съобщиха, че има пожар на Петрохан и че са намерени три тела на наглите. Какво стана с тази версия?

    18:58 14.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    ДА ОТБЕЛЕЖА ЧЕ,
    АСЕН ЕАСИЛЕВ - СЪУЧЕНИКА НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ
    ОТ ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ХАСКОВО
    .....
    МНОГОКРАТЕН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ЕДНА ОТ НАЙ - КОРИУМПИРАНИТЕ "КРЕПОСТИ"
    НА ГЕРБ В БЪЛГАРИЯ С ДПС ОТТЕНЪК:)
    .....
    ДОСЕГА НИТО ВЕДНЪЖ, АМА НИТО ВЕДНЪЖ
    НЕ Е КАЗАЛ ДУМИЧКА
    СРЕЩУ ХАСКОВСКИТЕ ОПГ -ТА :)

    18:58 14.09.2026

  • 9 Цвете

    10 5 Отговор
    ПИРГОВА И ТЕБ ТЕ ЗНАЕМ ОТ ПАМТИ ВЕК.ЗАЩО НЕ КАЗВАШ ИСТИНАТА ЛИЧНО ТИ, КОГАТО СЕ ЗАСТЪПВАШ ЗА ТВОЯТА БСП КОЛЕЖКА ? ПОДПИСАЛА ЛИ Е ПОМИЛВАНЕТО НА ЕДИН ДОКАЗАН НАРКОТРАФИКАНТ? ТОГАВА? НИКОЙ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗМИЕ ОЧИТЕ НА ЙОТОВА, НИКОЙ ТЯ САМАТА СИ Е СЛОЖИЛА ГЛАВАТА В ТОРБАТА .ПО ТОЗИ ПОВОД НЕЩО ПО ПРИЯТНО.СЕДЯТ ДВАМА СТАРЦИ В ЕДНО КАФЕНЕ И ЕДИНИЯТ ПИТА ПРОЯТЕЛЯ СИ " ГОШО, ТИ ОТ КОЯ ПАРТИЯ СИ ? ДРУГИЯТ МЪЛЧИ .АБЕ ГОШО ТИ ОТ КОЯ ПАРТИЯ СИ ,А ДРУГИЯТ ГО ПОГЛЕЖДА И МУ ОТГОВАРЯ ,АМИ АЗ СЪМ ОТ ДС.?

    18:58 14.09.2026

  • 10 Софето

    6 2 Отговор
    Трудно ще се бори с доказана флейтистка, а тази цървена пирговица само услуга прави на герб като ги плещи такива..

    19:00 14.09.2026

  • 11 Цвете

    5 2 Отговор
    ПИРГОВА И ТЕБ ТЕ ЗНАЕМ ОТ ПАМТИ ВЕК.ЗАЩО НЕ КАЗВАШ ИСТИНАТА ЛИЧНО ТИ, КОГАТО СЕ ЗАСТЪПВАШ ЗА ТВОЯТА БСП КОЛЕЖКА ? ПОДПИСАЛА ЛИ Е ПОМИЛВАНЕТО НА ЕДИН ДОКАЗАН НАРКОТРАФИКАНТ? ТОГАВА? НИКОЙ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗМИЕ ОЧИТЕ НА ЙОТОВА, НИКОЙ ТЯ САМАТА СИ Е СЛОЖИЛА ГЛАВАТА В ТОРБАТА .ПО ТОЗИ ПОВОД НЕЩО ПО ПРИЯТНО.СЕДЯТ ДВАМА СТАРЦИ В ЕДНО КАФЕНЕ И ЕДИНИЯТ ПИТА ПРОЯТЕЛЯ СИ " ГОШО, ТИ ОТ КОЯ ПАРТИЯ СИ ? ДРУГИЯТ МЪЛЧИ .АБЕ ГОШО ТИ ОТ КОЯ ПАРТИЯ СИ ,А ДРУГИЯТ ГО ПОГЛЕЖДА И МУ ОТГОВАРЯ ,АМИ АЗ СЪМ ОТ ДС.? ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО " ПЕТРОХАН ТЕ СА ЕКЗЕКУТИРАНИ .КЪДЕ Е МЕКСИКАНЕЦА ДА РАЗКАЖЕ ВСИЧКО ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ? СКРИХА ЛИ ГО ИЛИ ТОЙ ИЗБЯГА ,ЗА ДА НЕ БЪДЕ УТРЕПАН.?

    19:02 14.09.2026

  • 12 Дзак

    2 1 Отговор
    Отварянето на досието за Влечение, Клубове, Подчиняване, Унищожение, е по желание на кресливите участници в социалните мрежи.

    19:05 14.09.2026

  • 13 Даа...

    5 2 Отговор
    - Роден 1975 г. в Гоце Делчев, в семейство на инженери.
    - Бакалавър по икономика от Truman State University (САЩ) - работи в библиотеката, охрана и по строежите в САЩ, за да си плаща таксите в Truman State.
    - Доктор по икономика от Виенския университет (дисертация, свързана с Базел II и средните банки).
    - Кредитен анализатор в Harris Bank, Чикаго - Предложили са му зелена карта и да остане в Harris Bank. Той отказва, защото иска да преподава и да се върне в родината си. И се връща, в Благоевград, в Американския университет, където повече от десетилетие преподава финанси.
    - Директор „Контрол на кредитния риск“ във Volksbank Group, Виена.
    - Главен асистент по финанси във Виенския университет.
    - Преподавател по икономика и финанси в Американския университет в Благоевград.
    - Народен представител в три парламента и председател на парламентарната група.
    - Подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Емисионно“.
    - Служебен министър-председател на България. И се справи отлично.

    Дааа.... малък като мащаб, друго си е Любен Гоцев да те е подпирал отзад

    Коментиран от #17, #20

    19:10 14.09.2026

  • 14 баба Кунка

    6 1 Отговор
    За първи път чувам че илияна е успешен политик.Моля някой да ми каже какво освен да спасява наркос направи тя за България,щото аз не се сезам за нищичко свършено от нея.Пригласяще на мунчо,и това е което аз помня.А да,и да купи на синчето имот за 2 млн.

    19:13 14.09.2026

  • 15 Това са Нещата Които Знаеш !Но за нещата

    4 2 Отговор
    Но ако Включиш нещата !

    Които Не Знаеш !

    Ще видиш !

    че същата е по-дребна и от РР и ББ !

    19:15 14.09.2026

  • 16 Хаха

    4 2 Отговор
    И с какво Йотова се е доказала като политик. Някой спомня ли си за Марин.

    19:17 14.09.2026

  • 17 Курсиста

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Даа...":

    Ако беше добър финансист, щяхме да сме си в Лева, без дефицити и инфлация.

    19:22 14.09.2026

  • 18 Пууигова

    4 1 Отговор
    колкото и да се опитваш да пазиш Йоца тамплиерката няма да успееш!

    19:22 14.09.2026

  • 19 Кой какъв е

    3 4 Отговор
    Може Гюров да е "малък по мащаб", но никога не е клякъл и целувал ръка на КГБ-ейци. И докато той ще продължи да расте, настоящият президент Йотова, която в момента е в пика на своите възможности, няма накъде да расте.

    19:27 14.09.2026

  • 20 КОЛЕГА

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даа...":

    Как не разбра, че Любен Гоцев определя какво ще се случи в България. Гюро е просто един квалифициран работник.

    19:29 14.09.2026

  • 21 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    4 0 Отговор
    Те командват цял свят. Те ще сложат президент и премиер в територията.

    19:31 14.09.2026

  • 22 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Много професор, много доценти, много титли в тази държава,бре.Работници ,работници няма! 🙃

    19:33 14.09.2026

  • 23 Пак "Експертни" Оценки !

    2 0 Отговор
    В Блгарската Медицина !

    "Експертни Оценки !"

    Няма !

    Защото !

    Нивото и е Твърде посредствено !

    После се чудиш !

    Защо този Народ !

    Е Толкова !

    Болен !

    Така Че Стой си В Гьола !

    И Не коментирай !

    Подобни Въпроси !

    Защото Същата Има и Свой принос !

    За това Състояние На Медицината !

    Тук !

    19:34 14.09.2026

  • 24 И Преди и сега

    2 0 Отговор
    А не може ли да се каже само " оценки " или някой трябва да си прибавя стойност където няма. Като се огледам из България е пълно с експерти ама нещо не изглежда много експертно държавата никъде

    19:38 14.09.2026

  • 25 А тази

    1 0 Отговор
    още ли не се е рзпаднала?До сега,нищо не позна!

    19:39 14.09.2026

  • 26 Иван Пловдивски

    2 0 Отговор
    Доказаните червените бабички отново в действие! На източния фронт нищо ново!

    19:40 14.09.2026

  • 27 Асен Василев да се извини

    0 1 Отговор
    Доста недостойно поведение за политик, но който гроб копае други му, сам пада в него

    19:41 14.09.2026

  • 28 101% бодЕ

    0 0 Отговор
    Изнесените факти отговарят на 101% на ценностите и манталитета на розовите понита и направо боде очите. Правителството на ППДБ е до ушите в киреча. Дори п.едофили.ята не най-важна. Става въпрос за схема за крадене на милиони европейски средства.

    19:42 14.09.2026

  • 29 Ганю- простия

    0 1 Отговор
    Аз не разбрах Асен Василев ли е пуснал 10 години по-рано наркопласьора , че е постъпил некоректно?

    19:43 14.09.2026

  • 30 Гюров и Кандев бая неподготвени

    1 1 Отговор
    Има си хас да ни управляват, първи ще се откъм войници в Украйна, не се съмнявайте

    19:44 14.09.2026

  • 31 Основи на комунизма

    0 0 Отговор
    ни преподаваше един Пиргов!Все спеше !

    19:44 14.09.2026

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