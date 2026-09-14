Проф. Пиргова: Разпадните процеси в ГЕРБ започнаха. Асен Василев не постъпи коректно

Не би трябвало новите изнесени факти по случая „Петрохан“ да повлияят на президентската кампания. Но е истина, че компроматите стават все по-ожесточени – преди се вадеха партийни книжки, сега се вадят трупове. Няма да е хубаво, ако кампанията протече без политически сблъсъци. Това заяви в ефира на Nova News политологът проф. Мария Пиргова, цитирана от novini.bg.
Според нея Асен Василев не е постъпил коректно, когато обвини Илияна Йотова, че е помилвала наркотрафикант.
„Политик като Асен Василев не би трябвало да си служи с такива факти, защото вади нещо старо и което от институционална гледна точка не може да се вмени като вина на г-жа Йотова“, сподели проф. Пиргова.
Тя допълни, че тези помилвания се правят на базата на експертни оценки и решението не е било еднолично на Илияна Йотова.
„Подобен компромат е недостоен за политик като Асен Василев, това много ме разочарова от него“, каза политологът.
По думите ѝ изнесените днес от прокуратурата нови данни по случая „Петрохан“ са в отговор на атаката на Асен Василев относно помилвания наркотрафикант.
„Не бих казала, че и едните, и другите постъпват политически правилно. За всички е ясно, че избирателите няма да се подведат нито по единия, нито по другия случай“, смята Мария Пиргова.
Тя подчерта, че не е приятно, че предизборната кампания започва да се залива с такива неща, преди още официално да е стартирала.
По адрес на Андрей Гюров Пиргова обясни, че той е „много възпитан и образован“, но „малък като мащаб, за да се бори с фигурата на доказан политик като Илияна Йотова“.
По отношение на процесите в ГЕРБ тя смята, че тази партия няма бъдеще и допълни, че тя винаги е била популистка и никога не е стъпвала на реални политически програми.
„Тази партия няма бъдеще и разпадните процеси при нея започнаха“, каза проф. Пиргова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дърта сврака
18:53 14.09.2026
2 тоз комунистически
18:54 14.09.2026
3 Кина
18:54 14.09.2026
4 Само
18:55 14.09.2026
5 Да казваш
18:57 14.09.2026
6 Кольо
18:57 14.09.2026
7 Пиргова
18:58 14.09.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АСЕН ЕАСИЛЕВ - СЪУЧЕНИКА НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ОТ ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ХАСКОВО
.....
МНОГОКРАТЕН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ЕДНА ОТ НАЙ - КОРИУМПИРАНИТЕ "КРЕПОСТИ"
НА ГЕРБ В БЪЛГАРИЯ С ДПС ОТТЕНЪК:)
.....
ДОСЕГА НИТО ВЕДНЪЖ, АМА НИТО ВЕДНЪЖ
НЕ Е КАЗАЛ ДУМИЧКА
СРЕЩУ ХАСКОВСКИТЕ ОПГ -ТА :)
18:58 14.09.2026
9 Цвете
18:58 14.09.2026
10 Софето
19:00 14.09.2026
11 Цвете
19:02 14.09.2026
12 Дзак
19:05 14.09.2026
13 Даа...
- Бакалавър по икономика от Truman State University (САЩ) - работи в библиотеката, охрана и по строежите в САЩ, за да си плаща таксите в Truman State.
- Доктор по икономика от Виенския университет (дисертация, свързана с Базел II и средните банки).
- Кредитен анализатор в Harris Bank, Чикаго - Предложили са му зелена карта и да остане в Harris Bank. Той отказва, защото иска да преподава и да се върне в родината си. И се връща, в Благоевград, в Американския университет, където повече от десетилетие преподава финанси.
- Директор „Контрол на кредитния риск“ във Volksbank Group, Виена.
- Главен асистент по финанси във Виенския университет.
- Преподавател по икономика и финанси в Американския университет в Благоевград.
- Народен представител в три парламента и председател на парламентарната група.
- Подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Емисионно“.
- Служебен министър-председател на България. И се справи отлично.
Дааа.... малък като мащаб, друго си е Любен Гоцев да те е подпирал отзад
Коментиран от #17, #20
19:10 14.09.2026
14 баба Кунка
19:13 14.09.2026
15 Това са Нещата Които Знаеш !Но за нещата
Които Не Знаеш !
Ще видиш !
че същата е по-дребна и от РР и ББ !
19:15 14.09.2026
16 Хаха
19:17 14.09.2026
17 Курсиста
До коментар #13 от "Даа...":Ако беше добър финансист, щяхме да сме си в Лева, без дефицити и инфлация.
19:22 14.09.2026
18 Пууигова
19:22 14.09.2026
19 Кой какъв е
19:27 14.09.2026
20 КОЛЕГА
До коментар #13 от "Даа...":Как не разбра, че Любен Гоцев определя какво ще се случи в България. Гюро е просто един квалифициран работник.
19:29 14.09.2026
21 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
19:31 14.09.2026
22 Хи хи хи
19:33 14.09.2026
23 Пак "Експертни" Оценки !
"Експертни Оценки !"
Няма !
Защото !
Нивото и е Твърде посредствено !
После се чудиш !
Защо този Народ !
Е Толкова !
Болен !
Така Че Стой си В Гьола !
И Не коментирай !
Подобни Въпроси !
Защото Същата Има и Свой принос !
За това Състояние На Медицината !
Тук !
19:34 14.09.2026
24 И Преди и сега
19:38 14.09.2026
25 А тази
19:39 14.09.2026
26 Иван Пловдивски
19:40 14.09.2026
27 Асен Василев да се извини
19:41 14.09.2026
28 101% бодЕ
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29 Ганю- простия
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