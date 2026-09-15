В Европа изхвърлят за месеци за вандализма на Веласкес ВИДЕО

Емоционалният изблик на старши треньора на Левски Хулио Веласкес, който по време на равенството 0:0 срещу Ботев във Враца изпотроши с юмрук стъкления панел на резервната скамейка, отново повдигна въпроса за дисциплината в родния футбол.

Докато в родната efbet Лига подобни прояви често се разминават с леки административни глоби и покриване на материалните щети, в големите европейски първенства реакцията на футболните асоциации би била безмилостна.

На Запад подобно поведение не се третира просто като „изпускане на нерви“, а като хулиганство, умишлено увреждане на стадионна инфраструктура и пряко застрашаване на физическото здраве на футболистите и длъжностните лица заради хвърчащите остри парчета стъкло.

Какви биха били наказанията в Топ 4 първенствата на Европа:

Англия (Премиър лийг): Английската Футболна асоциация (FA) би наложила забрана за достъп до стадиона (Stadium ban) за 3 до 5 мача . Финансовата глоба в този случай варира между 20 000 и 50 000 лири . Треньорът би получил официално обвинение в „насилническо поведение“ (Violent conduct), което може да предизвика и автоматично разследване от местната полиция.

Английската Футболна асоциация (FA) би наложила . Финансовата глоба в този случай варира между . Треньорът би получил официално обвинение в „насилническо поведение“ (Violent conduct), което може да предизвика и автоматично разследване от местната полиция. Испания (Ла Лига): В родината на Хулио Веласкес санкцията би била лишаване от права за 4 до 8 срещи . Кралската испанска футболна федерация (RFEF) налага и сериозна парична глоба в размер от 3 000 до 6 000 евро по Кодекса за „нарушаване на добрия ред и вандализъм“.

В родината на Хулио Веласкес санкцията би била . Кралската испанска футболна федерация (RFEF) налага и сериозна парична глоба в размер от по Кодекса за „нарушаване на добрия ред и вандализъм“. Италия (Серия А): Италианският федерален съд (FIGC) би приложил забрана за заемане на място край тъчлинията за минимум 3 мача . Глобата за подобна проява на Апенините възлиза на стойност между 10 000 и 15 000 евро за „неспортсменска агресия“.

Италианският федерален съд (FIGC) би приложил . Глобата за подобна проява на Апенините възлиза на стойност между за „неспортсменска агресия“. Германия (Бундеслига): Германският футболен съюз налага т.нар. „Innenraumverbot“ — пълна затворена изолация от отбора за поне 3 двубоя. Треньорът няма право на никакъв контакт с играчите от 30 минути преди до 30 минути след края на срещата, а личната глоба достига около 15 000 евро.

Юридическа и наказателна отговорност

В държави като Англия и Германия инцидентът на стадион „Христо Ботев“ във Враца би излязъл далеч извън юрисдикцията на спортните органи. Местните полицейски власти имат правомощията да заведат бързо съдебно производство за умишлено увреждане на публична собственост. Тъй като Веласкес нарани собствената си ръка при удара и се наложи да бъде превързан от лекарския щаб, на Запад това би било използвано като доказателство, че той е създал реална предпоставка за сериозни наранявания на резервните състезатели около себе си.

В България испанецът вече има история с подобни прояви — през миналия сезон той потроши имущество в съблекалнята на стадион „Александър Шаламанов“ при гостуването на Славия. Въпреки рецидива, практиката у нас показва, че Дисциплинарната комисия на БФС налага предимно минимални наказания от по 1 среща при червени картони на треньори, докато клубът просто поема сметката за новото стъкло на стадиона домакин.