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В Европа изхвърлят за месеци за вандализма на Веласкес ВИДЕО

В Европа изхвърлят за месеци за вандализма на Веласкес ВИДЕО

15 Септември, 2026 10:30, обновена 15 Септември, 2026 10:36 589 4

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Хулиганство и застрашаване на състезатели: Как наказват изблиците край тъчлинията на Запад

В Европа изхвърлят за месеци за вандализма на Веласкес ВИДЕО - 1
Снимка: БЛИЦ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Емоционалният изблик на старши треньора на Левски Хулио Веласкес, който по време на равенството 0:0 срещу Ботев във Враца изпотроши с юмрук стъкления панел на резервната скамейка, отново повдигна въпроса за дисциплината в родния футбол.

Докато в родната efbet Лига подобни прояви често се разминават с леки административни глоби и покриване на материалните щети, в големите европейски първенства реакцията на футболните асоциации би била безмилостна.

На Запад подобно поведение не се третира просто като „изпускане на нерви“, а като хулиганство, умишлено увреждане на стадионна инфраструктура и пряко застрашаване на физическото здраве на футболистите и длъжностните лица заради хвърчащите остри парчета стъкло.

Какви биха били наказанията в Топ 4 първенствата на Европа:

  • Англия (Премиър лийг): Английската Футболна асоциация (FA) би наложила забрана за достъп до стадиона (Stadium ban) за 3 до 5 мача. Финансовата глоба в този случай варира между 20 000 и 50 000 лири. Треньорът би получил официално обвинение в „насилническо поведение“ (Violent conduct), което може да предизвика и автоматично разследване от местната полиция.
  • Испания (Ла Лига): В родината на Хулио Веласкес санкцията би била лишаване от права за 4 до 8 срещи. Кралската испанска футболна федерация (RFEF) налага и сериозна парична глоба в размер от 3 000 до 6 000 евро по Кодекса за „нарушаване на добрия ред и вандализъм“.
  • Италия (Серия А): Италианският федерален съд (FIGC) би приложил забрана за заемане на място край тъчлинията за минимум 3 мача. Глобата за подобна проява на Апенините възлиза на стойност между 10 000 и 15 000 евро за „неспортсменска агресия“.
  • Германия (Бундеслига): Германският футболен съюз налага т.нар. „Innenraumverbot“ — пълна затворена изолация от отбора за поне 3 двубоя. Треньорът няма право на никакъв контакт с играчите от 30 минути преди до 30 минути след края на срещата, а личната глоба достига около 15 000 евро.

Юридическа и наказателна отговорност

В държави като Англия и Германия инцидентът на стадион „Христо Ботев“ във Враца би излязъл далеч извън юрисдикцията на спортните органи. Местните полицейски власти имат правомощията да заведат бързо съдебно производство за умишлено увреждане на публична собственост. Тъй като Веласкес нарани собствената си ръка при удара и се наложи да бъде превързан от лекарския щаб, на Запад това би било използвано като доказателство, че той е създал реална предпоставка за сериозни наранявания на резервните състезатели около себе си.

В България испанецът вече има история с подобни прояви — през миналия сезон той потроши имущество в съблекалнята на стадион „Александър Шаламанов“ при гостуването на Славия. Въпреки рецидива, практиката у нас показва, че Дисциплинарната комисия на БФС налага предимно минимални наказания от по 1 среща при червени картони на треньори, докато клубът просто поема сметката за новото стъкло на стадиона домакин.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Напушен

    2 1 Отговор
    селю със самочувствие, така е в Бг-то, смятат ни за бананова .........

    10:42 15.09.2026

  • 2 Даниел

    1 1 Отговор
    Във всяка една от споменатите държави на такъв стадион даже и езда на коне няма да позволят не,че оправдавам изявата,но човека е подвластен на адреналина и го прави абсолютно несъзнателно!

    10:45 15.09.2026

  • 3 ТОВА ЗА ВЕЛАС ТЪЧА

    0 1 Отговор
    Пиша от месеци. Не става агресивен и не владеещ постъпките си. Откачалка и нервак. И това писах го прави не от любов към футбола и хората а от пристрастеност и за да изпъкне. Вижте колко със всеотдаен на отбора и професията си и почти всички там и чужди и българи са такива.

    10:47 15.09.2026

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Антонио Конте и Диего Симеоне си биеха помощник-треньорите и нищо не им направиха.

    10:58 15.09.2026

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