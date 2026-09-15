Актрисата Шейлийн Удли се завърна на наградите „Еми“ с "най-грозния тоалет на вечерта"

Американската актриса Шейлийн Удли предизвика полемика при завръщането си на наградите „Еми“ след близо десетилетие отсъствие. 34-годишната звезда от „Дивергенти“ и „Големите малки лъжи“ се появи на червения килим в меко казано нестандартен тоалет на Balenciaga, който бързо предизвика противоречиви реакции в социалните мрежи.

Шейлийн Удли избра светлосин топ с изключително дълбоко деколте и златист панталон, покрит с мъниста и пайети, от колекцията есен/зима 2026 на френската модна къща. На подиума ансамбълът беше представен с черна наметка, но актрисата го комбинира с дълги бордо ръкавици и масивно колие със скъпоценни камъни от Howl Jewelry.

Актрисата завърши визията с прибрана назад коса в ниска опашка и остави необичайното съчетание от цветове и текстури да бъде основният акцент.

Модният избор раздели зрителите. Част от коментарите в социалните мрежи определиха комбинацията като прекалено ексцентрична и дори грозна, а други похвалиха актрисата за това, че е предпочела по-смел и забавен подход към традиционната вечерна мода на наградите „Еми“.

Появата обаче имаше много по-важно значение за кариерата на Шейлийн Удли - тя спечели първата си награда „Еми“.

Удли спечели отличието за гостуваща актриса в драматичен сериал за ролята си на Ани в продукцията на Hulu „Paradise“. В сериала тя играе бивш екскурзовод в имението „Грейсленд“, а изпълнението ѝ донесе наградата на церемонията Creative Arts Emmys.

Това е важен момент за актрисата, която за последно беше номинирана за „Еми“ през 2017 г. за ролята на Джейн Чапман в хитовия сериал на HBO „Големите малки лъжи“. Тогава тя се състезаваше в категорията за поддържаща актриса в лимитиран сериал, но не спечели.

Шейлийн Удли започва кариерата си още като дете, а международната ѝ популярност нараства с драмата „Потомците“ от 2011 г., в която си партнира с Джордж Клуни. По-късно ролята на Трис Прайър във филмовата поредица „Дивергенти“ я превръща в една от разпознаваемите млади звезди на Холивуд.

Сред най-успешните ѝ проекти остава „Големите малки лъжи“, където Шейлийн Удли играе редом с актрисите Никол Кидман, Рийз Уидърспун, Лора Дърн и Зоуи Кравиц.

На наградите „Еми“ през 2026 г. обаче американската актриса постигна нещо, което липсваше в досегашната ѝ биография: първа победа на най-престижните американски телевизионни отличия. А необичайната ѝ визия на Balenciaga гарантира, че завръщането ѝ на червения килим няма да остане незабелязано.