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Актрисата Шейлийн Удли се завърна на наградите „Еми“ с "най-грозния тоалет на вечерта"

Актрисата Шейлийн Удли се завърна на наградите „Еми“ с "най-грозния тоалет на вечерта"

15 Септември, 2026 14:29 900 6

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Визията на актрисата потресе мрежата и предизвика спорове

Актрисата Шейлийн Удли се завърна на наградите „Еми“ с "най-грозния тоалет на вечерта" - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Шейлийн Удли предизвика полемика при завръщането си на наградите „Еми“ след близо десетилетие отсъствие. 34-годишната звезда от „Дивергенти“ и „Големите малки лъжи“ се появи на червения килим в меко казано нестандартен тоалет на Balenciaga, който бързо предизвика противоречиви реакции в социалните мрежи.

Шейлийн Удли избра светлосин топ с изключително дълбоко деколте и златист панталон, покрит с мъниста и пайети, от колекцията есен/зима 2026 на френската модна къща. На подиума ансамбълът беше представен с черна наметка, но актрисата го комбинира с дълги бордо ръкавици и масивно колие със скъпоценни камъни от Howl Jewelry.

Актрисата Шейлийн Удли се завърна на наградите „Еми“ с "най-грозния тоалет на вечерта"

Актрисата завърши визията с прибрана назад коса в ниска опашка и остави необичайното съчетание от цветове и текстури да бъде основният акцент.

Модният избор раздели зрителите. Част от коментарите в социалните мрежи определиха комбинацията като прекалено ексцентрична и дори грозна, а други похвалиха актрисата за това, че е предпочела по-смел и забавен подход към традиционната вечерна мода на наградите „Еми“.

Актрисата Шейлийн Удли се завърна на наградите „Еми“ с "най-грозния тоалет на вечерта"

Появата обаче имаше много по-важно значение за кариерата на Шейлийн Удли - тя спечели първата си награда „Еми“.

Удли спечели отличието за гостуваща актриса в драматичен сериал за ролята си на Ани в продукцията на Hulu „Paradise“. В сериала тя играе бивш екскурзовод в имението „Грейсленд“, а изпълнението ѝ донесе наградата на церемонията Creative Arts Emmys.

Актрисата Шейлийн Удли се завърна на наградите „Еми“ с "най-грозния тоалет на вечерта"

Това е важен момент за актрисата, която за последно беше номинирана за „Еми“ през 2017 г. за ролята на Джейн Чапман в хитовия сериал на HBO „Големите малки лъжи“. Тогава тя се състезаваше в категорията за поддържаща актриса в лимитиран сериал, но не спечели.

Шейлийн Удли започва кариерата си още като дете, а международната ѝ популярност нараства с драмата „Потомците“ от 2011 г., в която си партнира с Джордж Клуни. По-късно ролята на Трис Прайър във филмовата поредица „Дивергенти“ я превръща в една от разпознаваемите млади звезди на Холивуд.

Сред най-успешните ѝ проекти остава „Големите малки лъжи“, където Шейлийн Удли играе редом с актрисите Никол Кидман, Рийз Уидърспун, Лора Дърн и Зоуи Кравиц.

На наградите „Еми“ през 2026 г. обаче американската актриса постигна нещо, което липсваше в досегашната ѝ биография: първа победа на най-престижните американски телевизионни отличия. А необичайната ѝ визия на Balenciaga гарантира, че завръщането ѝ на червения килим няма да остане незабелязано.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Какво да се каже - цици прикрити с презрамки не е точно нейно изобретение!
    А и тя не е точно красавица!

    14:34 15.09.2026

  • 2 Никой

    4 4 Отговор
    Смело , провокативно , отива и.Не всяка жена ще изглежда толкова добре с това облекло.Тя за това е и там.Сега думата има Бай Ганю , с включени всички възможни вулгаризми.

    14:39 15.09.2026

  • 3 Валя

    5 2 Отговор
    Кобила с потник и пижама ли е тоалет?

    14:45 15.09.2026

  • 4 Тоалета идеално и подхожда

    3 1 Отговор
    на лицето.

    14:57 15.09.2026

  • 5 Трол

    3 0 Отговор
    Трябваше с по-дълбоко деколте да го направят тоалета.

    15:05 15.09.2026

  • 6 дедо Флашко

    1 1 Отговор
    Много си е добре мацата,ходисипоцици!Да е жива и здрава!

    15:20 15.09.2026