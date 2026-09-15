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Сензационна новина от Турция: Клубът на Мохамед Салах преговаря с треньора на Лудогорец

Сензационна новина от Турция: Клубът на Мохамед Салах преговаря с треньора на Лудогорец

15 Септември, 2026 14:29 596 0

  • томас райс-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • мохамед салах-
  • трабзонспор

52-годишният германски специалист, който пое „орлите“ през това лято, е познато име в югоизточната ни съседка, където през миналия сезон води Самсунспор

Сензационна новина от Турция: Клубът на Мохамед Салах преговаря с треньора на Лудогорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, е провел първи разговори в опит да вземе треньора на Лудогорец Томас Райс, гръмна местното издание „Сабах“.

52-годишният германски специалист, който пое „орлите“ през това лято, е познато име в югоизточната ни съседка, където през миналия сезон води Самсунспор.

Целта на Трабзонспор чрез първоначалния контакт с Лудогорец и Райс е проучване при какъв вариант немският специалист може да поеме клуба от черноморското крайбрежие на Турция.

В същото време клубът от „Папара Парк“ преговаря с клубната легенда Шенол Гюнеш и италианския специалист Стефано Пиоли.

През лятото Трабзонспор направи сериозна селекция, включваща привличането на легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Въпреки това резултатите са разочароващи и отборът заема девето място в турската Суперлига със седем точки от пет изиграни мача.


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