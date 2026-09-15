Сензационна новина от Турция: Клубът на Мохамед Салах преговаря с треньора на Лудогорец

Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, е провел първи разговори в опит да вземе треньора на Лудогорец Томас Райс, гръмна местното издание „Сабах“.

52-годишният германски специалист, който пое „орлите“ през това лято, е познато име в югоизточната ни съседка, където през миналия сезон води Самсунспор.

Целта на Трабзонспор чрез първоначалния контакт с Лудогорец и Райс е проучване при какъв вариант немският специалист може да поеме клуба от черноморското крайбрежие на Турция.

В същото време клубът от „Папара Парк“ преговаря с клубната легенда Шенол Гюнеш и италианския специалист Стефано Пиоли.

През лятото Трабзонспор направи сериозна селекция, включваща привличането на легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Въпреки това резултатите са разочароващи и отборът заема девето място в турската Суперлига със седем точки от пет изиграни мача.

Trabzonspor, Ludogorets teknik direktörü Thomas Reis için resmi teklif yaptı!



Başkan Ertuğrul Doğan, anlaşmanın bugün tamamlanması ihtimaline karşı özel jetini Bulgaristan’a gönderdi.



Anlaşma tamamlanırsa, Reis’i 24 saat içinde Trabzon’a getirmeyi planlıyorlar!



(Yağız… pic.twitter.com/yeR5LVxGCA — Ramazan Süzen (@ramazan_suzen_) September 15, 2026