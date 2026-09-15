Сензационна новина от Турция: Клубът на Мохамед Салах преговаря с треньора на Лудогорец

Трабзонспор, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, е провел първи разговори в опит да вземе треньора на Лудогорец Томас Райс, гръмна местното издание „Сабах“.
52-годишният германски специалист, който пое „орлите“ през това лято, е познато име в югоизточната ни съседка, където през миналия сезон води Самсунспор.
Целта на Трабзонспор чрез първоначалния контакт с Лудогорец и Райс е проучване при какъв вариант немският специалист може да поеме клуба от черноморското крайбрежие на Турция.
В същото време клубът от „Папара Парк“ преговаря с клубната легенда Шенол Гюнеш и италианския специалист Стефано Пиоли.
През лятото Трабзонспор направи сериозна селекция, включваща привличането на легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Въпреки това резултатите са разочароващи и отборът заема девето място в турската Суперлига със седем точки от пет изиграни мача.
Trabzonspor, Ludogorets teknik direktörü Thomas Reis için resmi teklif yaptı!— Ramazan Süzen (@ramazan_suzen_) September 15, 2026
Başkan Ertuğrul Doğan, anlaşmanın bugün tamamlanması ihtimaline karşı özel jetini Bulgaristan’a gönderdi.
Anlaşma tamamlanırsa, Reis’i 24 saat içinde Trabzon’a getirmeyi planlıyorlar!
(Yağız… pic.twitter.com/yeR5LVxGCA
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА