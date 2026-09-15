Мерц: Следващите седмици или месеци ще бъдат решаващи за мира в Европа

Предстоящите седмици или месеци ще бъдат решаващи за постигането на мир в Европа, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция във Финландия, съобщава германското издание „Tagesspiegel“, предава News.bg.

„По всяка вероятност решаващите моменти - вероятно седмици или месеци - по отношение на защитата на свободата и мира на нашия континент вече са настъпили“, заяви той.

Мерц добави, че се стреми да запази подкрепата на избирателите, като ги убеди, че защитата на Европа е в техен собствен интерес.