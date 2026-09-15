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Мерц: Следващите седмици или месеци ще бъдат решаващи за мира в Европа

Мерц: Следващите седмици или месеци ще бъдат решаващи за мира в Европа

15 Септември, 2026 14:24, обновена 15 Септември, 2026 14:28 1 126 28

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • мир-
  • европа

Германският канцлер заяви, че решаващите моменти за защитата на свободата и мира на континента вече са настъпили

Мерц: Следващите седмици или месеци ще бъдат решаващи за мира в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Предстоящите седмици или месеци ще бъдат решаващи за постигането на мир в Европа, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция във Финландия, съобщава германското издание „Tagesspiegel“, предава News.bg.

„По всяка вероятност решаващите моменти - вероятно седмици или месеци - по отношение на защитата на свободата и мира на нашия континент вече са настъпили“, заяви той.

Мерц добави, че се стреми да запази подкрепата на избирателите, като ги убеди, че защитата на Европа е в техен собствен интерес.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    40 5 Отговор
    Да не бъдат следващите дни решаващи за самия Мерц. С това одобрение от 17 % и в гробищата няма да го вземат.

    Коментиран от #6

    14:30 15.09.2026

  • 2 Историк

    37 4 Отговор
    Мерц е най - слабия канцлер в немската история...!

    Коментиран от #8

    14:30 15.09.2026

  • 3 Кали

    31 4 Отговор
    Марш,бе! И да не мяркаш пред очите ни!

    14:31 15.09.2026

  • 4 Пич

    28 3 Отговор
    Ааа....без такива!!!
    Мир няма да има, докато народите на Европа не унищожат всички Урсулианци!!!
    И после няма да има, защото ще има работа с камиларите!!!

    14:31 15.09.2026

  • 5 прав е

    4 29 Отговор
    В Русийката идва Цар Зима тази година. Няма бензин. Няма ток. Няма запчасти. Льошо.

    Коментиран от #20

    14:32 15.09.2026

  • 6 Даже 16%

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "АБВ":

    Особенно като си иде следващите седмици ще са решаващи за мира в Европа.

    14:33 15.09.2026

  • 7 ВЕСЕЛЯК

    20 1 Отговор
    Следващите седмици или месеци , а може би, години, столетия, хилядолетия и даже вечности.....
    Еххх, ограничен човек е мерца/. Ръси дивотии, и даже не осъзнава.
    п.п.
    И да го светна Мерца, ама това дето го е намислил да взима реванш от Русия заради дядо си, няма да стане точно както той го вижда. Нещата тоя път ще завършат с пълната липса на Германия, а не с разделянето и на две части.

    14:33 15.09.2026

  • 8 ИСТИНАТА

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
    е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
    а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
    Защо???
    За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
    И ощи по-важното!
    Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
    Нали има тол-камери по пътищата?
    Защо се крият записите им?

    Коментиран от #19

    14:33 15.09.2026

  • 9 Директора👨‍✈️

    22 2 Отговор
    Тоя явно планира да направи някоя простотия, да обяви военно положение и да остане на власт. Аз така го чета това изказване!!!
    Че чак и обобщава за цяла Европа. Алоооо, говори за себе си, не за двама.

    Коментиран от #27

    14:35 15.09.2026

  • 10 На Мерц

    14 1 Отговор
    Избирателите явно вече са във Финландия щом ги агитира от там 🤣

    14:35 15.09.2026

  • 11 Анонимен

    18 2 Отговор
    Европа вече е бита карта

    Коментиран от #13

    14:37 15.09.2026

  • 12 Фен

    21 2 Отговор
    Вземи Макрон, и си идете с мир. Без вас, нещо може и да остане от Европа. С вас, няма шанс.

    14:38 15.09.2026

  • 13 Европа не е по-бита карта от 1989 година

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    После знаем какво стана.

    14:38 15.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти си

    8 1 Отговор
    Е защитата на мира и Европа Мерц може да въведе отново Eintopfsonteg в Германия.....

    14:44 15.09.2026

  • 16 пешо

    12 1 Отговор
    война иска фашиста , ще се скрият в бункери 100 метра под земята и след година две ще изпълзят половината хора няма да ги има

    14:46 15.09.2026

  • 17 така е

    1 7 Отговор
    Шенген вече отказва 100% визи за руснаци и беларуси

    14:46 15.09.2026

  • 18 млад еврас

    11 1 Отговор
    Че европа с кого воюва, че да постига мир, или признавате. че воювате с Русия и искате мир, то няма как ЕС да говори само за война а да не воюва, ето и този поредния си признава без да се усети дори.

    14:48 15.09.2026

  • 19 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "ИСТИНАТА":

    Имаше изнесени записи на кемпера пътуващ през селата за Враца..Относно Петрохан...най много вярвам в това,че Петрохан е бил логистична база на англичаните .Затова и пепейците са били близки с тия в хижата и са им гостували .Пепейците са проанглийски ,Радев в про американски - Тръмп а Боко про Брюксел...Само 4 дни преди убийство/ самоубийство в София пристигна пратеник на Тръмп от щатите .

    14:52 15.09.2026

  • 20 За туй дето

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "прав е":

    щяло да идва там , се приготви ТИ , защото ако Русия спре кранчето , ще ядеш ХУРК.ТА . А бай ДОНЧО е далеко през океано и му е много скъп газот .

    Коментиран от #25

    14:53 15.09.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Да се разбира, че швабите още не са сигурни да започват ли 3та световна, щото са малко изненадани, че света вече е против германския нацизъм и веропейския колониализъм и виждат, че шансовете им са малки... ама пък ако не почнат война си отиват... голяма дилема!

    14:54 15.09.2026

  • 22 като не четат история -

    4 1 Отговор
    като не четат история -

    лумкай с дебелия учебник по главата !

    14:56 15.09.2026

  • 23 Много се е объркал ако мисли

    6 1 Отговор
    Че точно той ще оглави "защитата на свободата и мира" на нашия континент. ЕК е основният ни враг и това трябва да се осъзнае. ЕК и престъпните и политики под егидата на терористичното НАТО...

    14:57 15.09.2026

  • 24 Тоя пуяк Мерц

    7 1 Отговор
    Сега от кой иска да ни защитава не разбрах? От марсианците, руснаците, американците или от германците ?

    15:00 15.09.2026

  • 25 кое кранче точно ще спре

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "За туй дето":

    Няма да издава руски визи за европейците ли? Смeшник.

    15:03 15.09.2026

  • 26 Оги

    3 0 Отговор
    Така е шморц, най-вероятно Украйна приключва и Путин идва за тебе. Хахахахахаххааа.

    15:04 15.09.2026

  • 27 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Директора👨‍✈️":

    Слушала съм политически анализатори,които не изключват версията,че ако Русия не нападне Европа ,тогава Брюксел може да въведе военно положение в Европа за да останат на власт,войната била жизнено важна за политическия елит на ЕС !

    Коментиран от #28

    15:05 15.09.2026

  • 28 ахахахахах

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    бахахахахаха това беше добро!
    Ма не мина.

    15:08 15.09.2026

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