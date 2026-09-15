Мерц: Следващите седмици или месеци ще бъдат решаващи за мира в Европа

Предстоящите седмици или месеци ще бъдат решаващи за постигането на мир в Европа, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция във Финландия, съобщава германското издание „Tagesspiegel“, предава News.bg.
„По всяка вероятност решаващите моменти - вероятно седмици или месеци - по отношение на защитата на свободата и мира на нашия континент вече са настъпили“, заяви той.
Мерц добави, че се стреми да запази подкрепата на избирателите, като ги убеди, че защитата на Европа е в техен собствен интерес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБВ
Коментиран от #6
14:30 15.09.2026
2 Историк
Коментиран от #8
14:30 15.09.2026
3 Кали
14:31 15.09.2026
4 Пич
Мир няма да има, докато народите на Европа не унищожат всички Урсулианци!!!
И после няма да има, защото ще има работа с камиларите!!!
14:31 15.09.2026
5 прав е
Коментиран от #20
14:32 15.09.2026
6 Даже 16%
До коментар #1 от "АБВ":Особенно като си иде следващите седмици ще са решаващи за мира в Европа.
14:33 15.09.2026
7 ВЕСЕЛЯК
Еххх, ограничен човек е мерца/. Ръси дивотии, и даже не осъзнава.
п.п.
И да го светна Мерца, ама това дето го е намислил да взима реванш от Русия заради дядо си, няма да стане точно както той го вижда. Нещата тоя път ще завършат с пълната липса на Германия, а не с разделянето и на две части.
14:33 15.09.2026
8 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Историк":Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
Защо???
За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
И ощи по-важното!
Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
Нали има тол-камери по пътищата?
Защо се крият записите им?
Коментиран от #19
14:33 15.09.2026
9 Директора👨✈️
Че чак и обобщава за цяла Европа. Алоооо, говори за себе си, не за двама.
Коментиран от #27
14:35 15.09.2026
10 На Мерц
14:35 15.09.2026
11 Анонимен
Коментиран от #13
14:37 15.09.2026
12 Фен
14:38 15.09.2026
13 Европа не е по-бита карта от 1989 година
До коментар #11 от "Анонимен":После знаем какво стана.
14:38 15.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ти си
14:44 15.09.2026
16 пешо
14:46 15.09.2026
17 така е
14:46 15.09.2026
18 млад еврас
14:48 15.09.2026
19 Атина Палада
До коментар #8 от "ИСТИНАТА":Имаше изнесени записи на кемпера пътуващ през селата за Враца..Относно Петрохан...най много вярвам в това,че Петрохан е бил логистична база на англичаните .Затова и пепейците са били близки с тия в хижата и са им гостували .Пепейците са проанглийски ,Радев в про американски - Тръмп а Боко про Брюксел...Само 4 дни преди убийство/ самоубийство в София пристигна пратеник на Тръмп от щатите .
14:52 15.09.2026
20 За туй дето
До коментар #5 от "прав е":щяло да идва там , се приготви ТИ , защото ако Русия спре кранчето , ще ядеш ХУРК.ТА . А бай ДОНЧО е далеко през океано и му е много скъп газот .
Коментиран от #25
14:53 15.09.2026
21 ДрайвингПлежър
14:54 15.09.2026
22 като не четат история -
лумкай с дебелия учебник по главата !
14:56 15.09.2026
23 Много се е объркал ако мисли
14:57 15.09.2026
24 Тоя пуяк Мерц
15:00 15.09.2026
25 кое кранче точно ще спре
До коментар #20 от "За туй дето":Няма да издава руски визи за европейците ли? Смeшник.
15:03 15.09.2026
26 Оги
15:04 15.09.2026
27 Атина Палада
До коментар #9 от "Директора👨✈️":Слушала съм политически анализатори,които не изключват версията,че ако Русия не нападне Европа ,тогава Брюксел може да въведе военно положение в Европа за да останат на власт,войната била жизнено важна за политическия елит на ЕС !
Коментиран от #28
15:05 15.09.2026
28 ахахахахах
До коментар #27 от "Атина Палада":бахахахахаха това беше добро!
Ма не мина.
15:08 15.09.2026