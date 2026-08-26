Новини
Спорт »
Световен футбол »
Историческа нощ в Баку: Сабах с драматичен обрат и рекорден успех в Шампионската лига

Историческа нощ в Баку: Сабах с драматичен обрат и рекорден успех в Шампионската лига

26 Август, 2026 06:55 2 402 2

  • сабах-
  • шампионска лига-
  • баку-
  • апоел беер шева-
  • исторически обрат-
  • валдас дамбраускас-
  • футбол-
  • квалификации-
  • групова фаза-
  • европейски клубен турнир

Сабах пише нова страница в европейската си история

Историческа нощ в Баку: Сабах с драматичен обрат и рекорден успех в Шампионската лига - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Азербайджанският шампион Сабах, воден от харизматичния Валдас Дамбраускас – познат на българските фенове от престоя си в Лудогорец, сътвори истински подвиг в квалификациите на Шампионската лига. След като загубиха първия двубой срещу Апоел (Беер Шева) с 1:2, азерите демонстрираха характер и воля, за да обърнат развоя на реванша и да се класират за груповата фаза на най-престижния клубен турнир в Европа за първи път в своята история.

Сблъсъкът в Баку започна с ледена кофа за домакините – още в 10-ата минута Игор Златанович даде преднина на гостите от Израел. Сабах обаче не се предаде и в 38-ата минута Кристиан Нвачукву възстанови равенството.

Второто полувреме донесе нови емоции – Гай Мизрахи отново изведе Апоел напред, но Умарали Рахмоналиев върна надеждите на азерите с гол за 2:2 в 74-ата минута. Когато всичко изглеждаше решено, Телур Муталимов взриви стадиона с попадение в 94-ата минута, което изпрати мача в продължения. Там нервите на гостите не издържаха – два червени картона (Диоп и Перец) оставиха Апоел с девет души, а Сабах се възползва безпощадно. Патрик Орфе М’Бина и Джой Ланс Микелс оформиха крайното 5:2, с което азербайджанският тим триумфира с общ резултат 6:4.

С този исторически успех Сабах се превърна във втория азербайджански клуб, който достига до груповата фаза на Шампионската лига, след Карабах. Тимът вече е сред 36-те най-добри отбора на Стария континент и с нетърпение очаква жребия, който ще определи следващите му съперници – някои от най-големите имена в европейския футбол.

Въпреки драматичната загуба, израелският тим не приключва европейската си кампания. След като елиминира сръбския гранд Цървена звезда в предишния кръг, Апоел ще продължи участието си в основната фаза на Лига Европа, където ще има шанс да се докаже срещу други силни съперници.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сабах

    8 0 Отговор
    Това си е антисемитизъм, как може да ги бият така с 5:2?

    07:15 26.08.2026

  • 2 Пешо

    1 0 Отговор
    А на времето какви британци имаше.

    08:40 26.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове