Историческа нощ в Баку: Сабах с драматичен обрат и рекорден успех в Шампионската лига

Азербайджанският шампион Сабах, воден от харизматичния Валдас Дамбраускас – познат на българските фенове от престоя си в Лудогорец, сътвори истински подвиг в квалификациите на Шампионската лига. След като загубиха първия двубой срещу Апоел (Беер Шева) с 1:2, азерите демонстрираха характер и воля, за да обърнат развоя на реванша и да се класират за груповата фаза на най-престижния клубен турнир в Европа за първи път в своята история.

Сблъсъкът в Баку започна с ледена кофа за домакините – още в 10-ата минута Игор Златанович даде преднина на гостите от Израел. Сабах обаче не се предаде и в 38-ата минута Кристиан Нвачукву възстанови равенството.

Второто полувреме донесе нови емоции – Гай Мизрахи отново изведе Апоел напред, но Умарали Рахмоналиев върна надеждите на азерите с гол за 2:2 в 74-ата минута. Когато всичко изглеждаше решено, Телур Муталимов взриви стадиона с попадение в 94-ата минута, което изпрати мача в продължения. Там нервите на гостите не издържаха – два червени картона (Диоп и Перец) оставиха Апоел с девет души, а Сабах се възползва безпощадно. Патрик Орфе М’Бина и Джой Ланс Микелс оформиха крайното 5:2, с което азербайджанският тим триумфира с общ резултат 6:4.

С този исторически успех Сабах се превърна във втория азербайджански клуб, който достига до груповата фаза на Шампионската лига, след Карабах. Тимът вече е сред 36-те най-добри отбора на Стария континент и с нетърпение очаква жребия, който ще определи следващите му съперници – някои от най-големите имена в европейския футбол.

Въпреки драматичната загуба, израелският тим не приключва европейската си кампания. След като елиминира сръбския гранд Цървена звезда в предишния кръг, Апоел ще продължи участието си в основната фаза на Лига Европа, където ще има шанс да се докаже срещу други силни съперници.