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Оливър Стоун: Финансистите ще прережат гърлото на всеки

Оливър Стоун: Финансистите ще прережат гърлото на всеки

15 Септември, 2026 10:45 438 3

  • оливър стоун-
  • критика-
  • финансова система-
  • уолстрийт

Легендарният режисьор с брутална критика срещу глобалната финансова система

Оливър Стоун: Финансистите ще прережат гърлото на всеки - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният американски режисьор, сценарист и носител на три награди „Оскар“ Оливър Стоун отново привлече световното медийно внимание с крайно остър коментар по адрес на глобалните финансови пазари и елита на Уолстрийт, пише Film.ru. Думите на твореца предизвикаха мащабни дискусии в социалните мрежи и политическите среди.

„Съвременните финансисти са готови да прережат гърлото на абсолютно всеки и да унищожат всяка страна в името на личната си печалба“, заяви безкомпромисно кинематографистът. Режисьорът на култовия филм „Уолстрийт“ подчерта, че липсата на морал и тоталната либерализация на пазарите са превърнали спекулантите в по-мощна и опасна сила от редица правителства по света. Според него именно безконтролните трансакции и преследването на краткосрочни финансови дивиденти стоят зад икономическото заробване на цели региони.

Стоун, който днес отбелязва своя 80-годишен юбилей, отдавна е известен със своите алтернативни и често провокативни възгледи за американската външна политика и глобалния капитализъм. Неговите критични коментари съвпадат с нов етап на турбулентност на световните пазари и засилващия се дебат за необходимостта от кардинална реформа на международната банкова система.


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  • 1 Политиците

    2 0 Отговор
    са инструмента на финансистите.

    10:47 15.09.2026

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Дали им пука, че по всяка вероятност ще умрете?! А останалите ще живеете в робство и беднотия?!
    Не, това е тяхната цел от години - да ви вземат всичко, и да умрете!!!
    Половин милиард слуги са им достатъчни!!!

    10:53 15.09.2026

  • 3 факти

    0 0 Отговор
    Оливер Стон отново е прав. Ротшилд унищожи Руската Империя,,той унищожи Австро Унгария, Османската Империя, Британската Империя, СССР. Сега е сложил Путин на чело на Руската Федерация, и Тръмп в САЩ, отново със същата цел. За него това просто е начин да не си връща дълговете!

    10:55 15.09.2026