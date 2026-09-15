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Днес теглят жребия за Купата на елита

Днес теглят жребия за Купата на елита

15 Септември, 2026 10:30 358 1

  • купата на елита-
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  • жребий

Турнирът събира първите осем отбора в крайното класиране на миналия шампионат

Днес теглят жребия за Купата на елита - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жребият за първия турнир за Купата на елита, който ще носи името Bethub Pro Cup, ще бъде изтеглен тази вечер. След него ще стане ясно дали ще има още сблъсъци между Левски и ЦСКА, които предизвикват най-голям интерес у нас.

Церемонията по жребия ще бъде предавана пряко по DIEMA SPORT 2. Началото е 19:00 часа, а мястото – хотел „Хилтън“ в София.

Турнирът събира първите осем отбора в крайното класиране на миналия шампионат, като единствено Лудогорец отказа участие и на негово място ще участва Ботев Враца. Останалите тимове са Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Черно море, Арда, Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив.

Надпреварата ще се проведе по класическа схема на директни елиминации – само седем мача ще са достатъчни, за да бъде излъчен шампионът.


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