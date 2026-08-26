Спортът по ТВ в сряда (26 август)

09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 1
14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 2
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап - Евроспорт 1
17.00 Волейбол: България – Австрия, жени - МАХ One
17.00 Волейбол: Франция – Италия, жени - Ринг тв
17.30 Волейбол: България – Сърбия, мъже под 20г. - МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол: Германия – Турция, жени - МАХ Спорт 2
20.00 Волейбол: Сърбия – Гърция, жени - Ринг тв
21.00 Тенис: турнир в Уинстън-Сейлъм - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: Нюкасъл – Уест Бромич - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Тотнъм – Чарлтън - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Бпадфорд – Бърнли - Нова спорт
22.00 Футбол: АЕК – Левски - бТВ
22.00 Футбол: Реал Мадрид – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Престън – Евертън - Диема спорт
22.00 Футбол: Викинг – Динамо Загреб - Ринг тв
22.00 Футбол: Лион – Фенербахче - бТВ Екшън
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