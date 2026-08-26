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Спортът по ТВ в сряда (26 август)

Спортът по ТВ в сряда (26 август)

26 Август, 2026 08:46 692 0

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  • левски-
  • аек-
  • реал мадрид-
  • колоездене

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (26 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 1

14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 2

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап - Евроспорт 1

17.00 Волейбол: България – Австрия, жени - МАХ One

17.00 Волейбол: Франция – Италия, жени - Ринг тв

17.30 Волейбол: България – Сърбия, мъже под 20г. - МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол: Германия – Турция, жени - МАХ Спорт 2

20.00 Волейбол: Сърбия – Гърция, жени - Ринг тв

21.00 Тенис: турнир в Уинстън-Сейлъм - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: Нюкасъл – Уест Бромич - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Тотнъм – Чарлтън - Диема спорт 2

21.45 Футбол: Бпадфорд – Бърнли - Нова спорт

22.00 Футбол: АЕК – Левски - бТВ

22.00 Футбол: Реал Мадрид – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Престън – Евертън - Диема спорт

22.00 Футбол: Викинг – Динамо Загреб - Ринг тв

22.00 Футбол: Лион – Фенербахче - бТВ Екшън


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