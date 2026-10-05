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ЦСКА посреща Монако на стадион „Васил Левски“ за старта в Лигата на конференциите

ЦСКА посреща Монако на стадион „Васил Левски“ за старта в Лигата на конференциите

5 Октомври, 2026 16:19 568 1

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  • футболни новини

Мачът е на 15 октомври

ЦСКА посреща Монако на стадион „Васил Левски“ за старта в Лигата на конференциите - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще изиграе домакинския си мач срещу френския гранд Монако на националния стадион „Васил Левски“. Новината бе официално потвърдена по време на представянето на новия старши треньор на „армейците“ Маркус Гиздол.

Първоначалните очаквания бяха „червените“ да успеят да пуснат в експлоатация съоръжението си „Българска армия“ навреме за откриващия си сблъсък в турнира Лига на конференциите, но в крайна сметка мачът е преместен на националния стадион.

Евромачът между ЦСКА и Монако ще се проведе на 15 октомври от 19:45 часа.


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  • 1 Иван Иванов

    0 0 Отговор
    Хубав стадион ама кога ще можем да гледаме дербито на него - НИКОГА!!!

    16:40 05.10.2026

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