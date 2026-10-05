ЦСКА посреща Монако на стадион „Васил Левски“ за старта в Лигата на конференциите

ЦСКА ще изиграе домакинския си мач срещу френския гранд Монако на националния стадион „Васил Левски“. Новината бе официално потвърдена по време на представянето на новия старши треньор на „армейците“ Маркус Гиздол.

Първоначалните очаквания бяха „червените“ да успеят да пуснат в експлоатация съоръжението си „Българска армия“ навреме за откриващия си сблъсък в турнира Лига на конференциите, но в крайна сметка мачът е преместен на националния стадион.

Евромачът между ЦСКА и Монако ще се проведе на 15 октомври от 19:45 часа.