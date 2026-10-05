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Утвърдиха програмата за първия кръг от финалната фаза за Купата на България

Утвърдиха програмата за първия кръг от финалната фаза за Купата на България

5 Октомври, 2026 15:46 471 0

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Тя е съобразена с телевизионното излъчване

Утвърдиха програмата за първия кръг от финалната фаза за Купата на България - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз (БФС), съвместно с Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и медийния партньор „Нова Броудкастинг Груп“, официално утвърдиха пълната програма с дати и начални часове за сблъсъците от първия кръг на финалната фаза в турнира за Купата на България.

Програмата е съобразена с телевизионното излъчване на срещите и натоварения календар на участващите клубове в професионалния ни футбол.

Ето цялата програма извадена от снимката:

ПЕТЪК, 16.10.2026

  • 15:00 Нефтохимик - ЦСКА 1948
  • 19:00 Янтра - Локомотив Пловдив - DIEMA SPORT

СЪБОТА, 17.10.2026

  • 12:00 Вихрен - Локомотив София - DIEMA SPORT
  • 15:00 Локомотив Горна Оряховица - Септември
  • 15:00 Рилски Спортист - Дунав
  • 15:00 Пирин - Хебър
  • 15:00 Академик Свищов - Славия
  • 15:00 Марек - Черно море - DIEMA SPORT
  • 18:00 Берое - Лудогорец - DIEMA SPORT

НЕДЕЛЯ, 18.10.2026

  • 12:00 Черноморец - Ботев Пловдив - DIEMA SPORT
  • 15:00 Несебър - ЦСКА - DIEMA SPORT
  • 15:00 Фратрия - Ботев Враца
  • 15:00 Спартак Пловдив - Арда
  • 18:00 Спартак Плевен - Левски - DIEMA SPORT

ПОНЕДЕЛНИК, 19.10.2026

  • 18:00 Добруджа - Монтана
  • 19:00 Етър - Спартак Варна - DIEMA SPORT


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