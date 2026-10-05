Новини
Спорт »
Бг футбол »
Маркус Гиздол при официалното си представяне в ЦСКА: „В клуб от този калибър се гонят само успехи и титли“

Маркус Гиздол при официалното си представяне в ЦСКА: „В клуб от този калибър се гонят само успехи и титли“

5 Октомври, 2026 15:55 478 5

  • маркус гиздол-
  • цска-
  • българска армия-
  • първа лига-
  • ралф рангник-
  • български футбол-
  • футболни новини

Брифингът бе първото официално събитие на новия стадион "Българска армия"

Маркус Гиздол при официалното си представяне в ЦСКА: „В клуб от този калибър се гонят само успехи и титли“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол бе официално представен днес пред медиите на специална пресконференция, проведена на стадион „Българска армия“. Брифингът бе и първото официално събитие на съоръжението в Борисовата градина, което съвсем скоро предстои отново да отвори врати след основната си реконструкция.

Германският специалист сподели първите си впечатления и подчерта, че още при първите разговори е усетил специалната атмосфера и високите амбиции на „червените“:

„Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. През миналата година имах разговори с други клубове, но нещата не стояха по този начин. Като човек с опит във футбола разпитах какво мога да очаквам. Тук говорим за огромно име, което задължава. Спомням си европейските вечери, които са емблематични за историята на ЦСКА.“

Дисциплина, високи цели и футбол в стил Ралф Рангник

Гиздол бе категоричен, че няма нужда от изрично поставени задачи, тъй като в отбор от калибъра на ЦСКА целта винаги е била една – трофеи и победи. Той заяви, че е изгледал последните пет мача на тима и е видял много позитивни неща, върху които да надгражда.

Относно тактическата си визия за играта, германецът посочи влиянието на Ралф Рангник и обеща атрактивен стил:

„Аз съм работил с Ралф Рангник, харесвам идеята му за футбола – директен футбол, в който отборът владее топката и диктува събитията. Не съм човек, който дава големи обещания. Оттук насетне в ЦСКА ще се работи много здраво. Всеки трябва да влага цялата си енергия и дисциплина в името на успеха. Една от най-големите цели е да направим феновете щастливи.“

Пътят от ниските нива до Бундеслигата и предимството на изненадата

Треньорът припомни кариерния си път, започнал от ниските дивизии на Германия, докато стигне до Бундеслигата и работата си в турския Самсунспор. Той допълни, че предпочита да запази в тайна конкретните детайли около бъдещата си тактика, за да използва фактора изненада срещу предстоящите съперници в първенството.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 3 Отговор
    Още с първите контакти с цска усетих ,че това е Литекс с ТИРЕ, който играе с лиценза на Етрополе.

    Коментиран от #2, #5

    16:09 05.10.2026

  • 2 Супер Купер

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Още ли боли от онова 4:2 ?

    Коментиран от #3

    16:15 05.10.2026

  • 3 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Супер Купер":

    Подарихме ви картонена купа по случай 10 години от създаването на цска ТИРЕ 2016.

    Коментиран от #4

    16:20 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове