Маркус Гиздол при официалното си представяне в ЦСКА: „В клуб от този калибър се гонят само успехи и титли“

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол бе официално представен днес пред медиите на специална пресконференция, проведена на стадион „Българска армия“. Брифингът бе и първото официално събитие на съоръжението в Борисовата градина, което съвсем скоро предстои отново да отвори врати след основната си реконструкция.

Германският специалист сподели първите си впечатления и подчерта, че още при първите разговори е усетил специалната атмосфера и високите амбиции на „червените“:

„Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. През миналата година имах разговори с други клубове, но нещата не стояха по този начин. Като човек с опит във футбола разпитах какво мога да очаквам. Тук говорим за огромно име, което задължава. Спомням си европейските вечери, които са емблематични за историята на ЦСКА.“

Дисциплина, високи цели и футбол в стил Ралф Рангник

Гиздол бе категоричен, че няма нужда от изрично поставени задачи, тъй като в отбор от калибъра на ЦСКА целта винаги е била една – трофеи и победи. Той заяви, че е изгледал последните пет мача на тима и е видял много позитивни неща, върху които да надгражда.

Относно тактическата си визия за играта, германецът посочи влиянието на Ралф Рангник и обеща атрактивен стил:

„Аз съм работил с Ралф Рангник, харесвам идеята му за футбола – директен футбол, в който отборът владее топката и диктува събитията. Не съм човек, който дава големи обещания. Оттук насетне в ЦСКА ще се работи много здраво. Всеки трябва да влага цялата си енергия и дисциплина в името на успеха. Една от най-големите цели е да направим феновете щастливи.“

Пътят от ниските нива до Бундеслигата и предимството на изненадата

Треньорът припомни кариерния си път, започнал от ниските дивизии на Германия, докато стигне до Бундеслигата и работата си в турския Самсунспор. Той допълни, че предпочита да запази в тайна конкретните детайли около бъдещата си тактика, за да използва фактора изненада срещу предстоящите съперници в първенството.